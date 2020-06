Công an Bình Phước nói gì về vụ nữ cán bộ gây tai nạn rồi bỏ chạy?

Tối ngày 10/6, mạng xã hội chia sẻ một vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương ở Bình Phước. Nội dung cho rằng, vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Quốc lộ 14 và người điều khiển ô tô tông vào xe máy rồi bỏ chạy là nữ cán bộ công tác tại Công an tỉnh Bình Phước.

Hình ảnh nạn nhân, người gây tai nạn và phương tiện được chia sẻ trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Tiền Phong vào tối cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác nhận có vụ tai nạn. Tuy nhiên, vụ việc không như mạng xã hội phản ánh.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h ngày 12/5/2020 tại xã Tân Thành, TP Đồng Xoài chứ không phải vừa xảy ra. Thời điểm trên, bà Trịnh Thị Nga (43 tuổi, công tác tại Công an tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô biển số 93A-157.05 lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi huyện Chơn Thành.

Khi đến đoạn đường qua ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài thì bất ngờ xảy ra va quẹt với xe máy biển số 20K1- 528.35 do một người phụ nữ tên Tuyền đang lưu cùng chiều. Do va chạm nhẹ, bà Nga không hay biết nên tiếp tục lái ô tô đi tiếp.

Tuy nhiên, khi bà Nga chạy khoảng 500m thì có người chặn lại nói về vụ tai nạn thì bà Nga mới biết và quay lại hiện trường. Khi trở lại hiện trường thì bà Nga không còn thấy nạn nhân do đã được người dân đưa đi bệnh viện để chữa trị vết thương ở chân và mặt. Bà Nga sau đó đến Công an TP Đồng Xoài trình báo vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ va chạm được xác định do bà Trịnh Thị Nga điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định.

Đại tá Bùi Xuân Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết thông tin trên mạng xã hội nói người gây tai nạn rồi bỏ chạy là chưa đúng với bản chất sự việc. Công an sẽ xác minh động cơ, mục đích của người tung tin sai sự thật để xử lý theo quy định