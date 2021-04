Con trai Tôn Lệ viết 1 bức thư ngắn gửi mẹ, chỉ có 2 dòng mà dân tình khen nức nở: Đẻ được đứa con mới mát lòng, mát dạ làm sao!

Tôn Lệ - Đặng Siêu hiện là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất của showbiz Trung. Cặp đôi kết hôn năm 2010 và hiện có hai con: con trai Đẳng Đẳng, con gái Tiểu Hoa. Nhiều năm nay, cả hai luôn được cộng đồng mạng xứ Trung yêu mến, coi là gia đình mẫu mực. Bởi Đặng Siêu - Tôn Lệ không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất nổi trội mà còn có lối sống sạch, không scandal. Chẳng những thế, cách nuôi dạy con của đôi vợ chồng này cũng rất đáng khen.

Mới đây, Tôn Lệ đã chia sẻ lên mạng xã hội Weibo một câu chuyện rất đáng yêu về các con của mình. Chuyện là 2 đứa trẻ có xem một vở nhạc kịch và cô em gái liên tục khen ngợi các nhân vật nữ thật xinh đẹp. Nhưng ông anh trai lại không đồng tình và cho rằng mẹ mình mới là... xinh đẹp nhất! Sự tranh cãi khiến Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa quay sang chí chóe, cãi nhau ỏm tỏi.

Gia đình hạnh phúc của Đặng Siêu - Tôn Lệ.

Lúc sau, có lẽ sợ mẹ buồn nên Đẳng Đẳng liền viết một bức thư: "Mẹ là người đẹp nhất trên đời. Con yêu mẹ". Tôn Lệ đọc xong không khỏi cảm động và chụp lại, chia sẻ lên Weibo. Bài viết sau đó nhận gần 1 triệu lượt tương tác của người hâm mộ. Ai nấy đều khen ngợi sự ngọt ngào của Đẳng Đẳng đồng thời tán dương cách nuôi dạy con ngoan ngoãn, hiếu thảo của "Chân Hoàn nương nương".

Được biết dù gia đình có điều kiện nhưng Tôn Lệ lại không bao giờ nuông chiều con quá mức, hay để con tiêu phung phí. Thay vào đó, nữ diễn viên hạng A luôn dạy con sống giản dị, tiết kiệm thông qua những hành động nhỏ nhặt.

Cậu bé Đẳng Đẳng có lá thư cực ngọt ngào gửi mẹ.

Thời gian trước, cô từng chia sẻ chuyện xin quần áo cũ của bạn bè về cho các con mặc. Quần áo của con cô nếu không mặc vừa nữa cũng trao đổi với những đứa trẻ khác. Làm cách này thì đám trẻ chẳng những luôn có quần áo mới mà còn học được tính tiết kiệm. Theo "Chân Hoàn nương nương", trẻ nhỏ vốn lớn nhanh, năm sau lại cao vổng hơn so với năm trước. Nếu năm nào cũng mua quần áo thì quá lãng phí.

Về phía Đặng Siêu, anh chú trọng nuôi dạy các con theo phong cách tự do, sáng tạo. Nam diễn viên từng cho phép các con vẽ lên mọi bức tường trong nhà, dù là phòng khách và coi đó là những "bức tranh phiên bản giới hạn". Viết trên mạng xã hội Weibo, Tôn Lệ than: "Bức tường nhà tôi giờ đã thành cái bảng vẽ. Định cấm bọn trẻ thì ông Đặng lại bảo để cho hai bạn nhỏ được tự do sáng tạo".

Dù đôi lúc có bất đồng trong quan điểm dạy con nhưng nhìn chung, hai vợ Đặng - Tôn đều hướng con đến những điều tốt đẹp nhất, để hai bé trở thành những cá nhân có ích cho xã hội.