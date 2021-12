Con trai hỏi thế nào là THỦ DÂM, bà mẹ ở Hà Nội dùng ngón chân và quả dưa leo làm "đạo cụ", trả lời con một cách tinh tế thế này

Trốn tránh, lờ đi hay đối diện thẳng thắn khi con hỏi chuyện giới tính? Câu hỏi này tất nhiên không có đáp án chung bởi quan niệm nuôi dạy con mỗi người một khác. Trong mắt nhiều phụ huynh, trò chuyện với con về chuyện tình dục, sinh đẻ chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Cũng có phụ huynh khẳng định, họ cởi mở với con vì muốn "vẽ đường cho hươu chạy"… an toàn. Dù suy nghĩ bố mẹ ngày nay có vẻ đã "thoáng" hơn nhiều, nhưng chủ đề giới tính, với nhiều người vẫn là vùng đất cấm. Nhiều ông bố ngỡ ngàng khi con gái 11 tuổi hỏi "làm thế nào để có thai?" hay người mẹ lặng người khi nghe con thủ thỉ: "Có nên quan hệ tình dục với bạn trai?", bởi vì trong mắt họ, con cái mình hãy còn nhỏ bé ngây thơ lắm.



Trên thực tế, chuyện nói thẳng, nói thật cho con về các vấn đề giới tính không hẳn phải quá… trần trụi. Bằng những cách khéo léo, bố hoặc mẹ vẫn có thể giúp con hiểu rõ cơ thể, phản ứng sinh lý của mình. Là mẹ của ba đứa con, hai trai một gái (sinh năm 2006, 2010, 2017), chị Quỳnh Hương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – một kỹ sư TK sân bay cũng có những lúc đối diện với những câu hỏi nhạy cảm của cậu con trai. Tuy nhiên, bà mẹ này đã có cách trả lời con trực quan hết sức có thể.

Khi con muốn nói về "xóc lọ" và "giữ biên cương"

Khuya 30/11/2021, hai mẹ con được biết đến từ "xóc lọ" và "giữ biên cương", lúc đó đã biết "xóc lọ" là thủ dâm. Tối 1/12/2021, con kể với mẹ là đã hỏi bạn thường xem tiktok thì "giữ biên cương" là giữ "cờ... him". Sau đó, con trai hỏi: Thế nào là thủ dâm? Làm thế nào để có em bé? Làm sao biết được lúc nào mình dậy thì?

Trả lời của mẹ với "giáo cụ" là ngón chân, 1 quả dưa chuột, 1 bao cao su.

Những "đạo cụ" chị Hương dùng để dạy con về giáo dục giới tính.

Thế nào là thủ dâm?

Chị Hương nói: Khi con dậy thì, bộ phận sinh dục của con sẽ lớn hơn bây giờ, to chừng gấp rưỡi hoặc gấp đôi ngón chân cái. Khi con suy nghĩ đến tình dục, bộ phận sinh dục của con sẽ lớn lên và cương cứng, sẽ to bằng hoặc lớn hơn quả dưa chuột này. Kích cỡ mỗi người không giống nhau, có người có thể to như cổ tay mẹ và dài hơn nữa, khoảng 1 gang tay (20cm). Khi cương cứng đó, nếu con cọ xát liên tục vào bộ phận sinh dục sẽ thấy khoái cảm, và sau một hồi cọ xát nhanh và mạnh, bộ phận sinh dục sẽ phun ra chất nhầy màu trắng, gọi là xuất tinh, lúc này con sẽ thấy rất dễ chịu, gọi là cực khoái.

Để đạt được sự dễ chịu này, nhiều người đã tự cọ xát bộ phận sinh dục của mình, việc này gọi là thủ dâm. Tuy nhiên thủ dâm thường xuyên không tốt cho cơ thể, có thể gây xuất tinh sớm và các bệnh khác, thậm chí có thể vô sinh. Thêm nữa, nếu cả ngày, trong đầu con chỉ nghĩ đến tình dục, thì con sẽ học hành thế nào hay làm gì để kiếm ra tiền để nuôi chính bản thân con?

Làm thế nào để có em bé?

Chị Hương nói: Khi quan hệ tình dục (QHTD), con nên dùng bao cao su. Mẹ đã bóc vỏ bao, lấy bao cao su mới tinh ra cho con xem và thao tác lồng bao cao su vào quả dưa chuột, vuốt về phía cuống. Dùng bao cao su sẽ tránh được lây nhiễm các bệnh qua đường sinh dục như lậu, giang mai, HIV,... (Con có hỏi các bệnh này là gì, mẹ có giải thích sơ bộ là lậu và giang mai là bệnh lên mủ ở bộ phận sinh dục rồi lan ra toàn cơ thể, rất đau đớn và hôi thối; HIV là bệnh suy giảm hệ thống miễn dịch, chưa có thuốc, lây qua QHTD không an toàn, và chết vì một bệnh nào đó rất thông thường như đi ngoài không cầm được, đứt tay chảy máu không cầm được).

Ngoài ra, dùng bao cao su sẽ tránh được có con. Tuy con là con trai, con không phải mang thai và sinh con, nhưng con PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM với những đứa con mình tạo ra. Vì thế, sau này con lớn lên, mẹ đề nghị con hãy dùng bao cao su mỗi lần QHTD với bạn tình. Nếu QHTD không dùng bao cao su, nam giới sẽ xuất tinh trực tiếp vào tử cung của nữ giới. Nếu tinh trùng gặp trứng của nữ giới thì trứng sẽ thụ tinh và tạo ra em bé.

Làm sao biết được lúc nào mình dậy thì?

Chị Hương nói: Con trai sẽ dậy thì khi bộ phận sinh dục cương cứng vào sáng sớm khi ngủ dậy. Vào thời điểm dậy thì, con sẽ vỡ giọng, lên cục hầu ở cổ, mọc lông ở chân, nách, xương mu, có người mọc cả ở ngực, hậu môn. Con gái dậy thì khi bắt đầu hành kinh (ra máu hàng tháng trong khoảng 3 đến 5 ngày) và ngực to lên.

– "Ra máu như thế có làm người ta mất máu và ốm không mẹ?" – "Không con ạ. Khi trứng rụng, đi kèm với nó là các màng nhầy và nó bong ra khỏi thành tử cung tạo thành máu như thế. Có người cứ 1 tháng hành kinh 1 lần, có người 3 tháng. Tuy nhiên người 3 tháng thì khó có con hơn người 1 tháng".

Cứ thế, các cuộc câu chuyện về giáo dục giới tính luôn được diễn ra với phần hỏi - đáp vô cùng thẳng thắn, không gượng gạo. Trong gia đình chị Quỳnh Hương, các con được giáo dục giới tính rất sớm. Khi còn bé thì dạy về vùng kín, cho con biết các vùng này rất dễ bị đau nên con không được cho người khác sờ vào, trừ ông, bà, bố, mẹ. Lên lớp 3, chị dạy con khái niệm cơ bản về quan hệ tình dục. Khi con bắt đầu yêu và được yêu, trang bị cho con kiến thức sex chính thống.

Hãy bảo con điều đúng đắn, để con có một cơ thể khỏe mạnh, một tình cảm khỏe mạnh và an toàn. (Ảnh minh họa)

"Mình có nói với con về phim đen rằng: "Tình dục thật ra là cấp cao hơn của tình yêu. Nên nếu tình dục đi kèm với tình yêu, con sẽ thấy thăng hoa. Còn không, con sẽ thấy trống rỗng, và đôi khi sẽ cảm thấy mình như con vật. Vì thế, nếu con thích xem phim sex, hãy chọn phim và mẹ sẽ xem cùng. Hiện tại con gái 15 tuổi của mình ổn, con yêu bạn cùng lớp và công khai hẹn hò trên trang cá nhân. Bạn bè mình khá nhiều người nhắn tin hỏi han con và nói lại với mình rằng hãy yên tâm về con, vì con biết rõ mình đang làm gì, cần gì. Bạn giai lớp 6 chưa dậy thì nhưng bắt đầu tìm hiểu chi tiết hơn về sex. Bạn giai 4 tuổi bắt đầu phân biệt trai gái.

Nhớ lại hồi xưa, đến tận lúc là vợ chồng rồi, mình còn không biết thế nào là QHTD, thế nào là tránh thai, chồng thì không biết làm thế nào để "vào" được. Vì thế, hãy bảo con điều đúng đắn, để con có một cơ thể khỏe mạnh, một tình cảm khỏe mạnh và an toàn", chị Hương chia sẻ thêm.