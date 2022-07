“Con mắt của Đà Nẵng” rực sáng trong đêm Đại nhạc hội Take me to the Sun

Khán giả của Đại nhạc hội Take me to the Sun đã được sống một đêm nhạc đa cảm xúc bậc nhất từ trước đến nay. Sự sôi động và hào hứng từ âm nhạc Hiphop, Rock và EDM đã cuốn hút khán giả để tạo nên những tràng cổ vũ sôi động, khiến sân khấu như rực cháy. Ca khúc đặc biệt trong Đại nhạc hội lần này là "Tuyệt vời Đà Nẵng". Đây là sản phẩm mà Sở Du lịch Đà Nẵng đã tâm huyết thực hiện, phối hợp cùng ca sĩ, nhạc sĩ Only C – một người con Đà Nẵng, nhằm lan tỏa và gắn kết hàng triệu du khách ghé thăm, yêu mến vùng đất, con người nơi đây.