Con gái "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai ngoại quốc, hiện đang độc thân

Cô con gái lớn của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My luôn được truyền thông vô cùng chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và được ví như là "truyền nhân" của mẹ. Mới đây nhất, cô nàng có khoe bức ảnh dậy thì thành công khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì quá khác biệt.

Nhan sắc dậy thì thành công của Thùy My, con gái "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.

Được biết, Thùy My hiện đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Thời gian trước, cô nàng cũng nhiều lần khoe hình ảnh chụp cùng bạn trai là người nước ngoài. Anh chàng có ngoại hình rất đẹp và tri thức. Ai cũng mừng cho Thùy My và mong sẽ sớm có một đám cưới sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, trong một dòng story mới đăng trên Instagram cá nhân, Thùy My lại tiết lộ mình đã chia tay người yêu và hiện tại đang độc thân. Cụ thể, khi có người hỏi My đã có người yêu chưa thì My đã trả lời rằng: "Mình bây giờ single".

Những hình ảnh hiếm hoi của Thùy My và bạn trai trên trang cá nhân dạo trước.

Cô nàng vừa mới thông báo là đang ở trạng thái độc thân.

Cũng trong lần trả lời trên story này, Thùy My tiết lộ cô mong muốn được ở lại Mỹ để làm việc và chưa có ý định về Việt Nam sinh sống.