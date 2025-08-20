Con gái lớp 6 đột nhiên hỏi "Làm tình là gì", bà mẹ TP.HCM có cách lý giải quá hợp lý, ai nghe cũng gật gù

Mấy ngày trước, con gái đang học lớp 6 của chị Ngọc Châu (Quận 8, TP.HCM) đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, con nghe bạn lớp bên nói, khi yêu nhau người ta sẽ làm tình. Con đã nghe từ này mấy lần rồi, nhưng nó nghĩa là gì vậy mẹ?". Nghe vậy, bà mẹ hai con có vài phút... sững người.

"Mình thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ từ này đã phổ biến đến mức học sinh đầu cấp 2 cũng dùng rồi sao? Có thể chúng hiểu theo nghĩa khác, nên mình quyết định tìm hiểu thêm. Mình hỏi: "Thế các bạn nói như thế nào?". Con đáp: "Các bạn bảo là làm tình sẽ có em bé". Xem ra bọn trẻ này hiểu lơ mơ, nhưng rõ ràng đã có vài đứa biết một chút rồi lan truyền cho các bạn khác. Sự hiểu biết nửa vời thế này thật sự nguy hiểm", bà mẹ nói.

Vì vậy, chị giữ thái độ nghiêm túc và trả lời: "Làm tình là một từ ngữ thịnh hành, để chỉ chuyện tình dục giữa hai người". Con hơi ngạc nhiên: "À, thì ra là vậy".

Sau đó, chị Châu phải đưa ra một cách lý giải thuyết phục và trực diện hơn: "Thật ra, quan hệ tình dục, như mẹ từng nói với con, là cách đặc biệt mà người trưởng thành yêu thương và gắn bó với nhau. Nhưng việc này chỉ nên diễn ra khi cả hai đã đủ lớn, có trách nhiệm và hiểu rõ về sức khỏe cũng như những hệ quả đi kèm. Nếu làm bừa bãi, chưa đủ kiến thức thì có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh, ảnh hưởng lớn đến tương lai.

Chị Châu thường hay đối diện với những câu hỏi khó của con. (Ảnh NVCC)

Ở tuổi của con bây giờ, điều quan trọng nhất là học tập, chơi thể thao, kết bạn tốt và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Khi lớn lên, con sẽ dần được học kỹ hơn về tình dục và tình yêu một cách an toàn, chín chắn. Còn bây giờ, con cứ hiểu đơn giản rằng đó là chuyện riêng tư, chỉ phù hợp với người trưởng thành và phải được thực hiện một cách có trách nhiệm".

Chị Châu cho biết, không biết các bậc cha mẹ khác sẽ giải thích thế nào, nhưng chị thầm cảm ơn chính mình. Suốt những năm qua, chị luôn duy trì việc giáo dục giới tính sớm cho con bởi tin rằng đây là một bài học nhân sinh không thể thiếu trong quá trình trưởng thành.

Bởi vì cách xử lý đúng đắn mối quan hệ giới tính sẽ giúp con vượt qua tuổi dậy thì vốn dễ bốc đồng một cách bình ổn và thậm chí còn ảnh hưởng tích cực đến đời sống tình dục khi trưởng thành.

Những bài học nhỏ mà không nhỏ

Lúc nhỏ, có lần con hỏi: "Con từ đâu mà ra?", chị thường kể câu chuyện về lúc con được sinh ra. Nhưng đến chuyện làm thế nào con bước vào bụng mẹ, bé vẫn luôn thắc mắc.

Một hôm, con bỗng hỏi: "Mẹ ơi, con nghĩ chắc là con từ rốn chui vào bụng mẹ. Con cũng có rốn mà". Chị nói: "Khi con còn nhỏ, chúng ta đúng là có một sợi dây rốn nối liền như thế. Mọi lời mẹ nói, mọi âm thanh bên ngoài con đều nghe được qua sợi dây này. Con khi đó cứ há miệng, thấy đồ ăn là cắn, rồi 'ực' một cái nuốt xuống. Chính nhờ vậy mà con mới lớn nhanh khỏe mạnh thế này".

Nghe xong, con vô cùng vui vẻ, quên mất chuyện tiếp tục truy hỏi quá trình mẹ mang thai.

Khi đó chị chọn cách chuyển hướng chú ý, vì chưa nghĩ ra cách phù hợp để giải thích. Chị cho rằng khi chưa sẵn sàng để trao đổi, nghĩa là thời điểm ấy chưa chín muồi. Rồi thoắt cái, con đã vào tiểu học.

Trong năm lớp 1, chị Châu gặp một phụ huynh rất thông thái. Nghe nói chị ấy đã hoàn thành giáo dục giới tính sớm cho con, chị liền tìm đến học hỏi.

Người này chia sẻ rằng mình mất hơn hai năm, từ khi con học mẫu giáo đến khi vào lớp lớn, để từng bước trò chuyện. Bây giờ, con chị đã hiểu về tình dục, tình yêu và cả sự khác biệt với mại dâm.

Chị Châu lo lắng: "Như vậy có khiến trẻ biết quá nhiều, quá sớm không?". Phụ huynh này trả lời: "Thực ra trẻ càng nhỏ càng đơn thuần. Biết sớm còn tốt hơn biết muộn, ít nhất con tôi không bị ảnh hưởng xấu. Đây không phải chuyện nói một lần là xong, mà là nhiều lần trò chuyện rải rác, theo cách mà cả mẹ và con đều thấy tự nhiên".

Lời khuyên ấy chị Châu luôn ghi nhớ. Chị chờ cơ hội thích hợp để nói chuyện sâu hơn với con.

"Vài tháng sau, khi con khen một bạn thông minh lanh lợi, mình liền nhân đó nói: "Bạn ấy biết nhiều lắm, mẹ của bạn còn dạy cho nhiều điều chỉ người lớn mới biết. Con lập tức hứng thú, và mình bắt đầu giải thích: Con được hình thành từ tinh trùng của bố gặp trứng của mẹ. Quá trình ấy chính là nhờ quan hệ tình dục.

Mình nói với con: "Tình dục là một cách thể hiện tình yêu giữa bố mẹ, chỉ dành cho người thật sự yêu thương, tin tưởng nhau. Nó là chuyện đẹp đẽ, thiêng liêng, chỉ khi trưởng thành, đủ khả năng tự lập và chịu trách nhiệm thì mới nên làm", chị Châu kể.

Theo mức độ con hiểu, chị cũng giới thiệu thêm về đồng tính luyến ái, mại dâm… để con biết rằng cùng một hành vi nhưng trong xã hội có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, quý giá, tầm thường, hoặc bất đắc dĩ. Cả quá trình này, chị mất khoảng một năm, kiên nhẫn dẫn dắt. Chị cũng thường xuyên ôm con, hôn con, để bé cảm nhận tình yêu thương, và hiểu rằng bé vẫn là một đứa trẻ được che chở.

Vì thế, khi nhắc lại chủ đề "làm tình", con biết đó là chuyện chỉ người lớn mới cần quan tâm.

Đừng để con hiểu biết nửa vời

Chị Châu cho rằng, không khó để đọc những tin tức về học sinh trung học có quan hệ tình dục, thậm chí có nữ sinh mang thai. Phần lớn là do tò mò, hiểu biết nửa vời rồi thử nghiệm.

Ảnh minh hoạ

Con người vốn tò mò về những điều chưa hiểu. Một khi hiểu rõ rồi, sự thôi thúc thử nghiệm sẽ giảm đi. Chính vì vậy, giáo dục giới tính sớm là cực kỳ quan trọng.

Thay vì để trẻ lén xem phim khiêu dâm khi lớn hơn để tự "giác ngộ", tốt hơn hết cha mẹ nên trao đổi sớm, để con biết tình dục không chỉ là bản năng, mà còn là hành động gắn liền với tình yêu và trách nhiệm.

"Mình vẫn nhớ hồi trung học, trong tiết sinh lý, các bạn nữ đỏ mặt, nam thì cười khúc khích. Nhưng thời lượng dành cho những nội dung quan trọng này quá ít. Mình tin rằng, hiểu biết sớm sẽ khiến trẻ trong sáng hơn, giảm sự tò mò mù quáng, giảm nhu cầu thử nghiệm nguy hiểm. Nếu để mặc con "tự tìm hiểu khi lớn", cha mẹ có thể đánh mất cơ hội hiểu suy nghĩ thật của con, và có khi một ngày nào đó, sự bùng nổ hormone sẽ gây ra hậu quả không ngờ.

Và chắc chắn, đó không phải là điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào mong muốn", bà mẹ hai con nói.