Con gái 13 tuổi vẫn tè dầm, bác sĩ không tìm ra bệnh – Lời thú nhận của mẹ khiến ai cũng phẫn nộ

Một đứa trẻ bình thường sau 4 tuổi đã bắt đầu có ý thức kiểm soát hành vi của mình, bao gồm cả việc đi vệ sinh. Sau 6 tuổi, hiếm khi trẻ còn thường xuyên đái dầm. Thế nhưng, bà Trần ở Quảng Đông (Trung Quốc) lại vô cùng khổ tâm: con gái bà đã 13 tuổi rồi, nhưng gần như mỗi đêm vẫn đái dầm. Trong nhà, chăn ga cứ cách 2-3 ngày lại phải thay giặt một lần.

Gần đây, con gái bà lại kiên quyết không chịu đi học. Bé đang học cấp hai ở thị trấn, vì nhà xa nên phải ở ký túc xá. Có lần em bị bạn cùng phòng phát hiện đái dầm, chuyện nhanh chóng lan ra cả trường, ai cũng biết em vẫn còn thói quen trẻ con ấy. Nhiều bạn đứng sau lưng chế giễu, cười nhạo.

Cuối cùng, bà Trần phải đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng bác sĩ không phát hiện ra vấn đề gì về thể chất, mà nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ tâm lý. Sau khi bác sĩ kiên nhẫn hỏi kỹ, người mẹ mới nhớ ra một chuyện xảy ra cách đây vài năm.

Chồng bà Trần vốn lười biếng, không chịu làm ăn, mọi gánh nặng kinh tế đổ lên vai bà. Để nuôi gia đình, bà thường phải làm hai, ba công việc, có khi nửa đêm mới về tới nhà. Cuộc sống bất hạnh, cộng thêm áp lực công việc khiến bà dễ cáu gắt, nhiều lần trút giận lên con gái. Hôm đó, bà về đến nhà lúc nửa đêm, phát hiện con lại đái dầm. Vừa mệt vừa tức, bà nổi trận lôi đình, kéo con dậy đánh một trận thậm tệ, rồi nhốt con ở ngoài phòng suốt đêm.

Bà Trần không biết đêm hôm ấy con đã trải qua thế nào. Từ nhỏ bé vốn sợ bóng tối, nhưng hôm đó không dám khóc, có lẽ co ro trong một góc nào đó, sợ hãi đến mức không thốt ra lời. Từ sau đêm hôm đó, con gái bà bắt đầu thường xuyên đái dầm.

Nghe xong, bác sĩ vô cùng tức giận: “Dù người lớn có mệt mỏi, tức giận thế nào cũng không thể trút lên đầu con trẻ. Trẻ con hoàn toàn vô tội.”

Có người cho rằng, người mẹ cũng đáng thương, bà chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, ai rồi cũng có lúc mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng cũng có ý kiến gay gắt: một người mẹ lại có thể nhẫn tâm đến mức nhốt đứa trẻ mới vài tuổi bên ngoài cả đêm, thì thật sự quá tàn nhẫn và đáng sợ.

Cha mẹ trút giận lên con cái - Hậu quả lâu dài

Việc cha mẹ trút giận lên con tưởng chừng chỉ là những phút bốc đồng, nhưng tác hại của nó lại sâu sắc và lâu dài hơn nhiều. Trẻ em vốn rất nhạy cảm, khi liên tục phải hứng chịu những lời quát mắng, đòn roi hoặc sự lạnh nhạt từ cha mẹ, chúng dễ hình thành cảm giác sợ hãi, lo âu thường trực. Nỗi sợ này khiến trẻ không dám bộc lộ suy nghĩ thật, dần trở nên thu mình, mất tự tin và thiếu khả năng giao tiếp.

Về lâu dài, những tổn thương tinh thần có thể dẫn tới các rối loạn tâm lý như trầm cảm, ám ảnh hoặc rối loạn lo âu. Có không ít trường hợp, trẻ mang theo vết thương lòng ấy đến tận khi trưởng thành, ảnh hưởng đến cách chúng xây dựng các mối quan hệ bạn bè, tình yêu và gia đình sau này. Một số trẻ khác lại hình thành thói quen “sao chép” hành vi của cha mẹ: khi gặp khó khăn, chúng cũng trút giận lên người yếu thế hơn, lặp lại vòng xoáy tiêu cực.

Ngoài ra, việc thường xuyên bị cha mẹ nổi nóng còn làm suy giảm mối liên kết tình cảm trong gia đình. Đứa trẻ không còn cảm nhận được sự an toàn, tin tưởng nơi cha mẹ – những người vốn dĩ là chỗ dựa vững chắc nhất. Khi ấy, khoảng cách vô hình được tạo ra, khiến tình thân dần phai nhạt.

Có thể nói, mỗi lần cha mẹ mất kiểm soát cảm xúc và trút giận lên con, không chỉ làm tổn thương một đứa trẻ mà còn làm lung lay nền tảng hạnh phúc của cả gia đình. Vì vậy, thay vì để cảm xúc chi phối, cha mẹ cần học cách bình tĩnh, tìm những phương pháp giải tỏa lành mạnh và dành cho con sự lắng nghe, yêu thương – đó mới chính là món quà vô giá trong hành trình nuôi dạy con cái.