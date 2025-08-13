Cơm niêu Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam

Một làn gió mới từ Hàn Quốc vừa thổi đến TP.HCM với sự xuất hiện của DAMSOT, chuỗi nhà hàng chuyên cơm niêu gang truyền thống, nổi tiếng với hơn 50 chi nhánh tại Hàn Quốc và đang "gây bão" tại Mỹ.

Tháng 5/2025, DAMSOT chính thức khai trương tại Vincom Mega Mall Thảo Điền, ngay gần ga An Phú, mang đến không gian đậm chất Seoul: hiện đại, ấm cúng và thanh lịch.

Điểm đặc biệt của DAMSOT nằm ở cách phục vụ cơm trong nồi gang truyền thống. Khi món ăn được mang ra, thực khách sẽ được hướng dẫn múc cơm và topping ra tô riêng, sau đó rót trà nóng vào phần cơm còn lại trong nồi. Trong lúc thưởng thức, lớp cơm mỏng dưới đáy sẽ tiếp tục được làm nóng, tạo nên lớp cơm cháy giòn rụm, gọi là "nurungji".

Thực đơn tại đây đa dạng từ cà tím cay xào thịt heo băm, thịt bò cùng giá đỗ, cá hồi béo ngậy, bào ngư tươi đến lươn nướng thơm lừng, tất cả đều được chế biến theo phong cách Hàn Quốc và phục vụ trong nồi gang.

Giá mỗi phần ăn chỉ dao động từ 150.000 VNĐ đến 250.000 VNĐ, hợp lý cho một trải nghiệm ẩm thực chất lượng, lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi món ăn, DAMSOT còn ghi điểm với thiết kế nội thất mang phong cách Hàn Quốc hiện đại. Tông màu gỗ ấm, ánh sáng dịu nhẹ và cách bài trí tối giản tạo nên không gian lý tưởng cho những buổi gặp gỡ, dùng bữa cùng bạn bè hay gia đình.

Thông tin nhà hàng DAMSOT tại TP.HCM

Địa chỉ: 161 Võ Nguyên Giáp, Thủ Đức, TP.HCM

Giờ mở cửa: 10h30 – 21h00 hàng ngày

Mức giá: 150.000đ – 250.000đ/phần

Đặc trưng: Cơm niêu gang Hàn Quốc, lớp cơm cháy "nurungji"

Không gian: Hiện đại, ấm cúng, phong cách Seoul