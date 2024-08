Coi chừng mất tiền vì giải chạy bộ giả mạo Vietnam Airlines

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (VNA) vừa cảnh báo việc các trang giả mạo thông tin giải chạy Run for Love của hãng.



Theo Vietnam Airlines, hiện trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage giả mạo, sử dụng tên gọi, hình ảnh giải chạy Run for Love nhằm lừa đảo thu phí trái phép, thu lợi bất chính. Các trang này đã sử dụng trái phép hình ảnh, logo, nhãn hiệu của hãng để đưa tin về giải chạy Run for love do Vietnam Airlines tổ chức (các sáng tác nghệ thuật, hình bông sen vàng của Vietnam Airlines đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ).

Vietnam Airlines khẳng định hãng không mở bất kỳ trang riêng về giải chạy trên mạng xã hội, các tài khoản, trang về giải chạy là thông tin giả mạo. Do đó, hãng khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác, không thực hiện các giao dịch với các fanpage này. Thông tin về giải chạy sẽ được cập nhật chính thức duy nhất trên fanpage chính thức của Vietnam Airlines.

Trang mạo danh Vietnam Airlines quảng cáo giải chạy để trục lợi

"Hành khách cần đặc biệt cảnh giác với những trang không rõ nguồn gốc, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lấy cắp thông tin cá nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo những người dùng khác trên không gian mạng" - Vietnam Airlines khuyến cáo.

Đây không phải lần đầu tiên các giải chạy bộ bị mạo danh để trục lợi. Trước đó, Vietcombank cho biết trên mạng xã hội đã xuất hiện một số fanpage giả mạo các giải chạy Marathon do Vietcombank tổ chức nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tham gia đăng ký.

Các fanpage này đã sử sụng trái phép logo của Vietcombank, thông tin và hình ảnh của các giải chạy do ngân hàng này tổ chức hoặc đồng hành tài trợ cùng thông tin sai lệch để lấy lòng tin của người dùng mạng xã hội. Đối tượng lừa đảo mời gọi người dân thực hiện chuyển tiền đăng ký tham gia.

Các đối tượng cũng có thể dẫn dắt nạn nhân tham gia các nhóm trên ứng dụng nhắn tin như Zalo/Telegram rồi hướng dẫn làm các "nhiệm vụ" để hưởng thêm nhiều ưu đãi như miễn phí chi phí vận chuyển, tiền ăn tại giải chạy.

Những nhiệm vụ này thường ở dạng yêu cầu mua các sản phẩm chạy doanh số, chuyển tiền vào tài khoản mang tên pháp nhân, cá nhân rồi được hứa hẹn sẽ hoàn tiền về ngay lập tức… Khi số tiền chuyển đi đã đủ lớn, các đối tượng lừa đảo sẽ chặn mọi liên lạc với nạn nhân.

Trang giả mạo giải chạy của Vietcombank để dẫn dụ người dân tốn phí hoặc lừa đảo

Vietcombank khẳng định không tổ chức bất kỳ giải chạy nào có thu phí tham gia, khuyến cáo khách hàng và người dân tìm hiểu kỹ các thông tin và tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất kỳ tài khoản nào nếu chưa làm rõ được thông tin chủ tài khoản và mục đích chuyển tiền.