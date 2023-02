Cô vợ đòi ly hôn dù mang bầu 8 tháng, che giấu âm mưu đằng sau ngoài sức tưởng tượng

Vợ đang mang thai đột ngột đòi ly hôn

Trang Daydaynews đưa tin về câu chuyện của người đàn ông tên Dương Vĩ 34 tuổi. Bình thường, người đàn ông này luôn cho rằng mình là một người đàn ông hạnh phúc. Anh và vợ kết hôn 7 năm, quan hệ của họ vẫn rất tốt. Tuy thi thoảng vợ chồng có những bất đồng nhưng về cơ bản vẫn ổn định, chưa có chuyện gì rùm beng. Họ có một cậu con trai chung rất kháu khỉnh, nhà xe đủ đầy, bố mẹ hai bên đều mạnh khỏe. Cuộc sống Dương Vĩ cứ ngỡ là viên mãn.

Vợ của anh tên là Mai Tử cũng là một người rất biết cách lo toan. Hai vợ chồng sống với bố mẹ chồng. Mẹ Dương Vĩ hiền lành, chăm sóc con cái chu đáo, mình bà quán xuyến hết việc nhà.

Nhưng không ai ngờ được, ngày cô Mai mang thai 8 tháng, khi về nhà thì buồn bã, đưa ra một tờ chẩn đoán của bệnh viện cho chồng rồi nói: "Trên người em có khối u ác tính, bác sĩ nói tình hình không khả quan, em không muốn ảnh hưởng đến anh. Chúng ta ly hôn đi".

Dương Vĩ nghe xong lo lắng và choáng váng. Anh nhanh chóng an ủi vợ và muốn đưa cô đến bệnh viện lớn kiểm tra. Tuy nhiên, vợ anh vẫn kiên quyết từ chối chấp nhận sự an ủi đó. Đồng thời, cô nằng nặc đòi ly hôn, thậm chí ép chồng phải chấp nhận quyết định đó với lí do "không muốn làm khổ cuộc đời ai cả".

Dương Vĩ vẫn rất ôn tồn và nhẫn nại khuyên nhủ vợ. Mai Tử suốt ngày khóc, nói rằng nếu như chồng thật lòng yêu thì hãy ly hôn đi, căn nhà nhường lại cho mình. Cô sẽ bán nhà để lấy tiền chữa bệnh, con trai thì để Dương Vĩ chăm sóc. Không thuyết phục nổi, họ Dương đành đồng ý kí tên vào đơn đồng thuận ly hôn, nhường cho vợ căn nhà. Sau khi ly hôn xong, Mai Tử về nhà mẹ đẻ.

Mang bầu 8 tháng Mai Tử vẫn đòi ly hôn chồng.

Hai nhà ở hai tỉnh khác nhau nên sau đó Dương Vĩ không biết gì về tình hình của vợ cũ.

Anh vẫn hay gọi điện thoại hỏi han, lần nào cô Mai cũng xin chồng tiền bạc để điều trị bệnh. Nghĩ tình nghĩa bấy lâu, Dương Vĩ luôn đồng ý.

Kể cả khi họ Mai đi sinh con gái, anh vẫn chuyển tiền qua đồng thời ngỏ ý muốn đến tận nơi chăm sóc nhưng vợ cũ không đồng ý.

Tổng cộng sau khi ly hôn, Dương Vĩ đã gửi cho vợ cũ 31 nghìn NDT (hơn 107 triệu đồng).

Sự thật choáng váng được phơi bày

Đã nhiều lần, Dương Vĩ muốn nhìn thấy mặt con gái mới sinh song vợ cũ lấy đủ lí do để từ chối đồng thời cũng không cho gặp mặt. Cho đến một ngày nọ, anh gặp người cùng làng với vợ cũ của mình.

Cả hai trò chuyện với nhau, người cùng làng này hỏi Dương Vĩ vì sao lại ly hôn, ngày xưa thấy cuộc sống của cả hai khá hạnh phúc. Người đó còn nói thêm rằng Mai Tử về nhà mẹ đẻ 1 tháng đã tái hôn luôn rồi.

Dương Vĩ ngẩn người ra, không tin vào tai mình. Sau đó, anh xin nghỉ phép và đi thẳng đến nhà vợ cũ.

Mai Tử khi đối mặt Dương Vĩ thì bình tĩnh nói: "Tôi đã ly hôn với anh, kết hôn với người khác thì liên quan gì đến anh. Tại sao tôi phải nói cho anh biết".

Dương Vĩ nói rằng có phải Mai Tử đã lừa mình hay không thì cô cho biết chuyện bệnh nan y chỉ là phép thử, ai dè anh ta lại đồng ý ly hôn thật khiến cô thất vọng. Sau đó khi tìm hiểu thêm, Dương Vĩ còn choáng váng hơn nữa khi biết cô con gái thứ 2 không phải con mình. Anh tức giận bởi rơi vào trò lừa đảo của vợ cũ để ly hôn còn đồng ý chuyển quyền sở hữu căn nhà cho cô mà chẳng một chút nghi ngờ.

Mai Tử khăng khăng cho rằng mình chẳng làm gì sai.

Đến lúc này, Mai Tử vẫn lạnh lùng: "Đứa trẻ này có trong thời kỳ hôn nhân của chúng ta vì vậy tôi yêu cầu anh cấp dưỡng cho nó cũng hợp lý. Dù sao anh cũng đâu biết sự thật".

Dương Vĩ tức đến không nói nên lời. Mẹ Mai Tử cũng không biết cư xử sao và thừa nhận rằng bản thân không giáo dục tốt con gái để bây giờ khiến mọi chuyện như thế này.

Hiện tại, Mai Tử đã kết hôn với một người đàn ông họ Lý. Khi hỏi chuyện anh Lý, anh ta cho biết mình cũng là nạn nhân.

Theo đó, thời gian trước Mai Tử làm lễ tân trong một công ty bất động sản. Họ Lý là nhân viên kinh doanh đẹp trai, hài hước.

Mai Tử trẻ trung, ăn mặc thời trang và quyến rũ họ Lý. Đồng thời, cô Mai cũng tung tin nói rằng gia thế của mình "đáng gờm", cha sở hữu rất nhiều đất đai. Họ Lý đã vì vậy mà sa vào lưới tình, yêu đương với Mai Tử. Sau này khi cô mang thai, anh ta mới biết chuyện gia cảnh là trò lừa đảo nhưng không biết làm thế nào nữa vì dù sao cô cũng đã có em bé.

Thậm chí đến khi cùng Mai Tử đi lấy giấy đăng ký kết hôn, anh ta mới biết cô đã từng lập gia đình.

Họ Lý trẻ đẹp, cuộc đời rộng mở vậy mà lại bị người phụ nữ một đời chồng lừa thì rất bất mãn. Tuy nhiên vì đứa trẻ, anh ta chẳng thể làm cách nào được.

Sau khi Dương Vĩ tìm đến, họ Lý cũng chỉ biết cười khổ, chẳng rõ nên giải quyết ra sao. Anh ta nói rằng đứa bé chắc chắn là con mình vì nó giống y hệt mình hồi bé.

Đến lúc này, Dương Vĩ chấp nhận bỏ qua hết và đề nghị Mai Tử trả lại 31 nghìn NDT mình đã gửi từ sau khi ly hôn nhưng cô không đồng ý. Anh nhượng bộ, chỉ đòi lại 15 nghìn NDT (51 triệu) thôi song Mai Tử vẫn khăng khăng không chịu. Cuối cùng, Dương Vĩ đệ đơn kiện để đòi lại công bằng cho mình.

Từ đầu đến cuối, cả Dương Vĩ và họ Lý đã bị một người phụ nữ đùa giỡn. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra!