Cờ Tổ quốc, áo in hình sao vàng... "sốt" mọi sàn TMĐT: Chốt đơn là cách nói lời yêu Việt Nam!

Không khí chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 đang rần rần hơn bao giờ hết, khắp phố phường bắt đầu ngập tràn sắc đỏ sao vàng và mọi người cùng nhau khoác lên những bộ cánh đầy mang màu sắc dân tộc để hưởng ứng đại lễ. Đu trend yêu nước là một trong những cách mà giới trẻ thể hiện và lan tỏa tinh thần tự hào, phủ sóng khắp nơi từ ngoài phố đến trên mạng xã hội.

Chỉ cần một chiếc áo thun cờ đỏ, một chiếc mũ in quốc kỳ hay vài phụ kiện tông đỏ, vàng, bạn đã có thể vừa nổi bật giữa đám đông, vừa gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua phong cách cá nhân. Và nếu bạn đang tìm cảm hứng lên đồ cho đại lễ năm nay, dưới đây là loạt gợi ý vừa sành điệu vừa đậm chất yêu nước để thử ngay.

Giới trẻ rất tích cực hưởng ứng trend yêu nước

Áo phông

Áo phông yêu nước là thứ dễ đu trend nhất, đơn giản mà vẫn lịch sự, trai hay gái, người lớn hay trẻ em... mặc đều đẹp. Từ chiếc áo đơn sắc in hình lá cờ hết sức basic cho đến in/thêu chữ nổi bật, sự kiện quan trọng, di tích lịch sử, địa điểm hay món ăn nổi tiếng của Việt Nam..., có tha hồ mẫu mã để lựa chọn tùy theo vibe mà bạn hướng tới.

Không chỉ mặc cho dịp lễ, bạn cũng có thể mặc những chiếc áo này đi chơi, đi làm như bao chiếc áo phông bình thường khác vì sự thoải mái, năng động mà nó đem lại. Cách mix match cũng không hề khó, diện với quần dài ống rộng hay chân váy đều xinh mà không lo bị phản cảm. Sắp lễ rồi, chọn cho mình 1 chiếc áo phông yêu nước thôi chứ?

Áo dài

Với các bạn nữ, không chỉ Tết mà những dịp lễ lớn như thế này cũng là lúc để các nàng "tranh thủ" khoe sắc bên chiếc áo dài thướt tha. Mặc áo dài yêu nước trong dịp lễ không chỉ là một lựa chọn thời trang tinh tế mà còn là cách tôn vinh vẻ đẹp truyền thống gắn liền với niềm tự hào dân tộc.

Những tà áo dài in họa tiết trống đồng, bản đồ Việt Nam, hoa sen hay đơn giản chỉ nhấn nhá chiếc cờ đỏ sao vàng nhỏ nhắn cũng đủ để vừa duyên dáng, vừa truyền tải thông điệp đoàn kết. Khi xuất hiện giữa phố phường rợp cờ hoa, hình ảnh cô gái diện áo dài yêu nước càng khiến không khí lễ hội trở nên trang trọng và nhiều cảm xúc.

Khăn bandana

Khăn bandana đang là một trong những phụ kiện hot hit vài mùa gần đây, khi kết hợp với tinh thần yêu nước thì không những không bị quê mà còn "chất" và điệu hơn hẳn. Nhiều chiếc khăn in hình được thiết kế tinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc như con rồng cháu tiên, trống đồng, lăng Bác... nhìn thôi đã thấy đậm chất fashion. Hoặc chỉ cần chọn bandana nền đỏ in sao vàng hay 1 dòng slogan ý nghĩa cũng đủ để bạn biến thành điểm nhấn cho outfit dịp lễ.

Bandana có thể buộc cổ, quấn tóc, thắt vào túi xách hay thậm chí làm băng đô, vừa trẻ trung, vừa hợp trend, lại dễ mix với nhiều kiểu trang phục từ áo thun cờ đỏ sao vàng đến set đồ casual, hợp cả nam lẫn nữ. Đây là lựa chọn nhỏ nhưng "có võ" để bạn trông nổi bật mà vẫn không quá cầu kỳ.

Phụ kiện

Phụ kiện chính là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện outfit yêu nước trong dịp lễ. Một chiếc túi tote in cờ đỏ sao vàng hay slogan Việt Nam không chỉ tiện dụng mà còn giúp set đồ thêm cá tính. Mũ lưỡi trai hoặc nón thì vừa chống nắng, vừa tạo điểm nhấn nổi bật khi đi diễu hành hay dạo phố. Với các bạn nữ, kẹp tóc, dây cột tóc mang tông màu quốc kỳ sẽ khiến mái tóc thêm xinh xắn và ăn ý với tổng thể. Hoặc nếu không biết chọn món nào thì nhấn nhá một chiếc vòng tay nhỏ xinh in hình lá cờ Tổ quốc cũng rất "okela", nhỏ nhắn nhưng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc một cách tinh tế và dễ thương vô cùng.

