Cơ quan chức năng nói gì vụ suối nước màu đỏ kỳ lạ ở Bình Dương?

Tối 25/5, phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh này để điều tra nguyên nhân xuất hiện màu nước đỏ kỳ lạ ở suối Sọ phường Tân Bình.

Động thái này được thực hiện ngay sau khi người dân và báo Tiền Phong phản ánh về hiện tượng nước tại suối Sọ bỗng dưng lộ màu đỏ chưa từng thấy.

Màu nước đỏ như máu khiến người dân lo sợ.

Kết quả ban đầu do lực lượng chức năng nêu rõ: Qua khảo sát ghi nhận tại suối Sọ tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn như một phần cống thoát nước trên đường Nguyễn Thị Tươi, hệ thống đường dân sinh của các khu dân cư thuộc tổ 10, 12, 13 và 14 (KP Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An).



Lực lượng chức năng nhận định có thể do màu sơn hoặc mực in thải ra. Tuy nhiên, khu vực chỉ có người dân sinh sống và không có doanh nghiệp hoạt động gần suối. Do thời gian xảy ra hiện tượng nước màu đỏ ngắn, hệ thống cống khu vực dạng ngầm nên chưa xác định được do tổ chức, cá nhân nào xả thải. Cơ quan chức năng cho biết, hiện vẫn đang điều tra làm rõ.

Người dân cho biết, họ chưa từng thấy màu nước đỏ như thế bao giờ.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin trưa ngày 24/5, nước ở con suối mang tên suối Sọ ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện màu đỏ kỳ lạ khiến người dân hoang mang, lo sợ.



Người dân địa phương cho hay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy màu nước suối kỳ lạ như thế. “Trước đây, tôi chỉ ngửi thấy mùi hơi khó chịu ở suối nhưng chưa từng thấy màu đỏ như thế”, một người dân sống gần suối Cây Sọ cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Dĩ An đã đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm.