Có nồi chiên không dầu thì phải làm ngay món này: Vừa có mỡ trắng phau thơm phức để dùng, vừa có tóp mỡ giòn tan để "chén"

Bạn làm nóng nồi chiên không dầu ở mức nhiệt 200 độ C trong 5 phút. Sau đó, cho phần mỡ heo đã thái nhỏ vào nồi, chiên 2 lần. Lần 1 chọn mức nhiệt 160 độ C trong 20-30 phút. Lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ C trong 10 phút.

Giữa 2 lần chiên, chị em đừng quên chắt phần mỡ tiết ra vào bát nha.

Chiên 2 lần là mỡ tiết ra hết luôn

Cuối cùng, bạn đợi cho phần mỡ đông lại và đậy kín hũ mỡ. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là có mỡ heo để dùng rồi.