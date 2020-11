Có nên thay bếp gas bằng bếp từ, ‘hiện đại có hại điện’ không?

Căn bếp là nơi nhóm lửa gia đình, thường được chị em quan tâm và chăm chút kỹ lưỡng nhất. Song có thể bạn chưa biết, bếp gas sử dụng khí dễ cháy, ra đời từ tận những năm 1820. Điều đó có nghĩa là sống giữa thế kỷ 21, chúng ta vẫn đang xài những công nghệ cũ mèm và lỗi thời cách đây tròn 200 năm.

Bếp từ xuất hiện vào những năm 1980 ở châu Âu đã tạo nên cuộc cách mạng công nghệ thay đổi căn bếp. Mô tả về tốc độ gia nhiệt của bếp từ khi đó, trang Howstuffworks từng ví von rằng: "Ở Paris (Pháp) nước sôi nhanh hơn ở Buffalo (Mỹ)Và đến ngày nay, chúng đã trở thành tiêu chuẩn cho những bà nội trợ hiện đại trong những căn bếp sang trọng khắp thế giới.

Nếu bạn băn khoăn "Có nên thay thế bếp gas bằng bếp từ?", có 5 lý do sẽ mang đến câu trả lời đầy đủ cho bạn.

An toàn: Đa số người dùng đều trải qua vài lần "thót tim" khi ngửi thấy mùi gas thoảng trong nhà. Bếp gas dùng khí dễ cháy, nên có nguy cơ rò rỉ gas, gây cháy nổ "banh nhà". Còn bếp từ sử dụng dòng điện chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính bếp, sinh ra dòng từ trường trong phạm vi vài milimet trên mặt bếp - vừa đủ để tiếp xúc với đáy nồi (nhiễm từ) sinh ra nhiệt, nên an toàn hơn. Chưa kể một số bếp từ như bếp từ Ferroli, bếp từ Rapido còn có cảnh báo khi không có nồi, tự động ngắt khi quá nhiệt hoặc theo thời gian hẹn trước, có bảng điều khiển thông minh, chế độ khóa trẻ em...nên cực kì an toàn

Tốc độ: Nếu chị em thường xuyên đi làm về muộn và muốn nấu bữa tối thật nhanh, thì bếp từ là lựa chọn lý tưởng. Theo trang Tipsmake, một chiếc bếp từ với công suất 1 vùng nấu 2000W như bếp từ Ferroli đun sôi 1 lít nước chỉ mất 2 phút 28 giây; trong khi bếp gas tốn 4 phút 24 giây, lâu hơn gấp đôi thời gian. Sở dĩ bếp từ "thần tốc" như vậy là bởi chúng có tốc độ gia nhiệt cực nhanh, hiệu suất nhiệt của bếp từ Ferroli lớn hơn 90%, tức là hơn 90% nhiệt năng truyền vào đáy nồi, lượng thất thoát nhiệt là vô cùng nhỏ. Còn bếp gas phải làm nóng vùng không khí dưới nồi, sẽ làm thất thoát 40-50% nhiệt lượng ra xung quanh, thậm chí còn biến việc nấu ăn vào mùa hè thành "cực hình".

Tiết kiệm: Những người bán bếp gas có thể thổi vào tâm trí bạn suy nghĩ xài bếp từ tốn điện, đắt đỏ hơn bếp gas, song thực chất câu chuyện lại không phải vậy. Bếp từ "hiện đại nhưng không hại điện", chi phí tiền điện trung bình hàng tháng tính ra rẻ hơn so với một bình gas. Cụ thể, bếp từ Ferroli đun sôi 1 lít nước tốn 0.1 kW điện, khoảng 154 đồng. Trong khi đó, bếp gas đun sôi 1 lít nước tốn 17g gas, quy ra tiền khoảng 297 đồng.

Thiết kế: Bếp từ thường có thiết kế sang trọng, dễ dàng vệ sinh, Trong khi đó, bếp gas đa phần chiếm nhiều diện tích hơn, khó di chuyển, vì vướng bình gas cồng kềnh. Ngoài ra, bếp ga khó vệ sinh do bám cặn thực phẩm, thức ăn trào xuống trong quá trình đun nấu dễ gây ra han gỉ, làm mất tính thẩm mỹ, thậm chí gầm bếp gas còn là nơi cư trú của nhiều động vật nhỏ như chuột, gián, muỗi…Bếp từ Ferroli với thiết kế âm, mặt kính Schott Ceran của Đức có khả năng chịu sốc nhiệt lên tới 750 độ C, giúp tăng thêm thẩm mỹ cho căn bếp của bạn.

Bảo vệ sức khỏe: Bếp từ không khói, nên thân thiện với môi trường. Còn nếu sử dụng gas, khi nấu sinh ra khí CO2 độc hại không tốt cho sức khỏe và làm gian bếp đã nóng lại càng ngột ngạt thêm.

Nhược điểm duy nhất của bếp từ có lẽ là "kén nồi", chỉ dùng được nồi có đáy nhiễm từ, song bù lại chúng tuyệt đối không bao giờ làm đen đáy nồi như bếp gas.

Ngoài ra, chị em sẽ băn khoăn thêm về giá. Bếp từ thường có giá đắt hơn bếp gas, tuy nhiên chị em có thể tìm đến các thương hiệu lớn của nước ngoài nhưng có nhà máy sản xuất tại Việt Nam với chất lượng ngang với các sản phẩm nhập khẩu nhưng giá thành lại cực kì cạnh tranh. Điển hình là thương hiệu Ferroli của Italia, nhà sản xuất bếp điện từ đầu tiên mở nhà máy ở Việt Nam. Do chỉ chịu thuế nhập khẩu linh kiện, thay vì thuế nhập nguyên chiếc cao, nên giá thành rất hợp lý. Ngoài ra, vì được các kỹ sư của Italia nghiên cứu thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, phù hợp với khí hậu và điện áp của Việt Nam nên độ bền lên tới 20 năm

Toàn bộ linh kiện được Ferroli nhập khẩu từ Đức, bao gồm mặt kính Schott Ceran chống sốc nhiệt và chống xước, mâm từ bằng đồng nguyên chất 99,99% hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng, mâm gốm Ego của Đức tăng hiệu quả truyền nhiệt... Ngoài ra, Ferroli còn có chế độ hậu mãi và bảo hành tận nhà trên toàn quốc, linh kiện sẵn có cũng là ưu điểm vượt trội so với mua hàng xách tay. Đặc biệt nhân dịp 15 năm thành lập, Ferroli đang có chương trình tri ân tặng thêm 15 tháng bảo hành cho khách hàng khi mua dịp này. Người tiêu dùng có thể hoàn toàn tin tưởng về chất lượng và dịch vụ khi sử dụng các sản phẩm bếp từ của Ferroli

Website: https://ferroli.com.vn/danh-muc/bep-tu

Hoặc liên hệ hotline: 0968.222.646 hoặc 0968.222.644