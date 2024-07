Máy hút mùi là thiết bị gần như không thể thiếu trong các ngôi nhà hiện đại. Nó có khả năng loại bỏ mùi thực phẩm trong suốt quá trình nấu nướng, giảm thiểu tình trạng xuất hiện mùi tanh, hôi hay các mùi dầu mỡ trong bếp, giữ cho không gian này sự trong lành, thông thoáng, dễ chịu. Ngoài chắc năng làm sạch không khí, loại bỏ khí độc, máy hút mùi còn giúp tăng vẻ hiện đại, tạo điểm nhấn cho căn bếp.

Có nên mở cửa sổ khi bật máy hút mùi?

Mặc dù sử dụng thiết bị này hằng ngày, nhiều người vẫn băn khoăn tự hỏi liệu có nên mở cửa sổ khi bật máy hút mùi hay không. Theo các chuyên gia, máy hút mùi có khả năng hút các khí độc hại như khói dầu, mùi hôi từ bếp và thải ra môi trường bên ngoài, thanh lọc một phần không khí để bảo vệ sức khoẻ của bạn. Khi bật máy, bạn nên mở cửa sổ khu vực bếp, góc mở đủ chừa một khoảng trống 5-20cm nhằm tránh ảnh hưởng đến ngọn lửa của bếp gas cũng như giúp lưu thông không khí.

Việc mở cửa sổ khi bật máy hút mùi đem lại một số công dụng sau:

Giảm khói trong nhà bếp

Trong quá trình nấu nướng, khói dầu mỡ do thức ăn sản sinh ra khá nhiều, nếu chúng ta thường xuyên hít phải loại khói này sẽ khó thở và tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mũi, họng.

Nấu nướng càng nhiều món ăn thì lượng khói sản sinh ra càng nhiều, nếu bật máy hút mùi nhưng đóng cửa thì sẽ không thể lọc sạch không khí trong bếp. Lượng khói dầu lưu lại trong bếp sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khoẻ của bạn. Thậm chí mùi thức ăn sẽ ám vào quần áo, chăn màn và bay ra khắp nhà, gây mùi hôi khó chịu.

Bởi vậy, khi nấu nướng, bạn nên mở cửa sổ bếp để không khí được thông thoáng, mùi thức ăn nhanh bị hút đi hơn.

Tạo độ an toàn cho bếp

Nếu gia đình bạn sử dụng bếp gas, việc đóng hết cửa sổ lẫn cửa bếp khi nấu nướng sẽ tạo thành một không gian kín. Nếu không may bị rò rỉ khí gas, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Hơn nữa, việc sử dụng bếp gas trong không gian kín sẽ tạo ra bầu không khí ngột ngạt, bí bách, ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ. Do đó bạn nên mở cửa sổ khi bật máy hút mùi nhằm tạo một không gian mở, vừa thoáng đãng, vừa an toàn.

Làm giảm độ ẩm trong bếp

Ngoài khói dầu, việc nấu nướng còn tạo ra một lượng lớn hơi nước và nhiệt trong bếp. Nếu khong thoát ra kịp thời, hơi nước sẽ tích tụ trên tường và trần nhà, gây ẩm ướt, lâu dần hình thành nấm mốc. Vì vậy, mở cửa sổ khi bật máy hút mùi là cách loại bỏ hơi nước và giữ cho căn bếp luôn khô ráo, sạch sẽ.

Nên mở cửa sổ khi bật máy hút mùi. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Một số lưu ý khi sử dụng máy hút mùi

Để máy hút mùi hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ, bạn nên lưu ý một số điểm sau khi sử dụng nó:

Chú ý vị trí lắp đặt: Lắp máy hút mùi ở vị trí phía trên bếp nấu, nơi khói bếp và mùi thức ăn thường bay lên.

Điều chỉnh chế độ phù hợp tuỳ vào món ăn ít mùi hay đậm mùi. Với các món canh, luộc, hấp, bạn chỉ cần sử dụng chế độ hút mùi nhẹ đến vừa. Với những món nướng hay chiên rán, nên sử dụng chế độ mạnh nhất để tăng hiệu quả hút mùi.

Sau khi nấu ăn xong, bạn không nên tắt máy hút mùi ngay vì lúc này nhà vẫn còn lưu lại mùi thức ăn. Nên để máy hoạt động thêm 5-10 phút để hút triệt để các loại mùi và khí độc rồi mới tắt máy.

Bảo trì định kỳ: Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, bạn nên thực hiện bảo trì định kỳ cho máy hút mùi, bao gồm làm sạch và thay thế kịp thời các bộ phận hỏng hóc.