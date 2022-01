"Có nên cho con học trường chuyên Hà Nội - Amsterdam?": Review ưu nhược điểm của 1 phụ huynh ở Hà Nội sẽ giúp bố mẹ giải đáp khúc mắc

Với nhiều học sinh, được học tại trường chuyên Hà Nội - Amsterdam (gọi tắt là Ams) là một điều vô cùng vinh dự. Bởi đây là ngôi trường danh giá hàng đầu Hà Nội, là nơi đào tạo nên bao thế hệ học trò xuất sắc. Tất nhiên, tỷ lệ chọi do đó rất cao và để giành một suất nhập học không hề đơn giản.

Có con đang học lớp 7 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, chị Đào Yến (Hà Nội) đã có những chia sẻ chi tiết về điều kiện thi tuyển cũng như những trải nghiệm thực tế của con sau 2 năm theo học tại ngôi trường nổi tiếng này.

Chị Đào Yến (Hà Nội).

Theo chị Yến, việc chọn trường phù hợp cho con vào cấp 2 vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả việc chọn vào cấp 3 (vì tuổi ẩm ương dậy thì, vì kiến thức nền tảng từ cấp 2 và khả năng tự học sẽ thể hiện kết quả rõ ràng khi thi chuyển cấp 2 lên 3). Do đó, tuỳ theo năng lực, sở trường của con và điều kiện kinh tế mà bố mẹ cần cân nhắc kĩ khi lựa chọn. Trường nào cũng sẽ có ưu điểm riêng.

Với riêng trường Ams, con chị Yến học ôn thi theo kiểu: Kiến thức có sẵn, chỉ ôn tổng lại kì 2 năm lớp 5. Trước đó từ năm lớp 1 đến lớp 4 thì chỉ học nâng cao Toán theo sở thích, chú ý rèn nếp học, mẹ sát sao với việc học các môn phụ để hoàn thành xuất sắc các năm.

"Con phải đạt Hoàn thành xuất sắc 5 năm tiểu học. Điểm các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa Sử Địa (lớp 4, 5) phải là 9, 10. Năm 2020 có 1024 bạn lọt qua vòng hồ sơ, tuyển lấy 180 bạn chia 4 lớp A, B, C, D. Con mình điểm tiếng Anh thấp nhất, đứng thứ 179/180 bạn đỗ (ở môn tiếng Anh). Vì mình xác định 2 môn Toán Văn đã đỗ hoặc gần đủ điểm đỗ rồi", chị Yến chia sẻ.

ƯU ĐIỂM:

Về thi đầu vào: Ba môn Toán Văn Anh thì đề Toán khó, có tính phân loại rất cao. Như năm 2020 môn Toán đa số là ở phổ điểm 4, 5, 6, còn trên 8, 9 thì hiếm. Các môn Anh và Văn thì cũng khó ngang các trường CLC khác. Mấy năm ngần đây muốn đỗ phải có tổng khoảng 18-19 điểm/3 môn trở lên.

Về chương trình học: Theo chương trình chung của Bộ. Mỗi bài kiểm tra 15 phút, giữa kì, cuối kì, chất lượng... đều khó hơn 1 chút so với các đề của trường khác (bao gồm cả các môn Toán Lý Hoá... Mình biết vì có xem đề của các môn Lý Hoá lớp 8, 9 nữa). Đặc biệt, thi chất lượng năm lớp 6, 7 để phân loại theo định hướng chuyên lớp 8 (môn Toán Văn) siêu khó (nhiều cháu có điểm thấp là chuyện rất bình thường).

Vì đa số các bạn nhỏ đều giỏi nên khi học con sẽ thấy "thích" hơn, trong lớp có nhiều bạn xuất sắc ở tất cả các món tiếng Anh, Toán,... và do đó đề kiểm tra khó hơn 1 chút cũng là điều dễ hiểu.

Môn thể dục có sân vận động rộng nên tha hồ hoạt động. Hàng tuần con được nghỉ học chiều thứ 4 để học các CLB (bóng rổ, bóng đá, đọc sách...), và thay vào đó phải học chính khoá buổi sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ Nhật). Trong trường không tổ chức học thêm mà là do nhu cầu mỗi gia đình thì cho con học thêm ở đâu thì tùy.

Về thầy cô: Giáo viên Ams siêu đáng yêu. Thầy cô nào cũng tốt, từ GVCN đến các môn Lý, Sinh, Sử, Văn, Thể dục,... Các thầy cô không quan trọng con học thêm ở đâu hay tự học như thế nào, chỉ cần con làm bài tốt là được.

GVCN thì rất sát sao với lớp, tạo sự bình đẳng và vui vẻ với các con (tất nhiên thì cũng có cháu rất nghịch vì trẻ con mà, nhưng đều được xử lý ổn). Tin tức được cập nhật rất nhanh. Mình rất nể các thầy cô giáo Ams đúng tác phong của nhà giáo mẫu mực.

Về cơ sở vật chất: Khuôn viên trường rộng nhưng phòng học hơi bị nhỏ so vơi số lượng học sinh mỗi lớp (lớp con mình 47 - 48 cháu mà cũng thấy ríu rít hết cả).

Về học phí và ăn trưa: Học phí 550k/tháng lớp CLC, 5,5tr/tháng lớp Cam, quỹ phụ huynh tùy lớp (để tổ chức ăn uống, đi chơi ích các con...). Đồ ăn: Con bảo ngon hơn hẳn so với tiểu học, giá 35k/ngày.

Khuôn viên trường rộng.

Về phụ huynh Ams: 1 điểm chung là tất cả các bác phụ huynh Ams đều quan tâm sát sao đến con. Phụ huynh lớp con mình khá đoàn kết và nhiệt tình trong công việc chung như tổ chức các sự kiện ăn chơi cho các bạn nhỏ,... chỉ cần "hô" 1 tiếng là nhiều bác xung phong ngay.

Tóm lại: Mình thấy con học thoải mái vui vẻ. Các bạn đều giỏi nên thấy mình còn nhỏ bé và có động lực để phấn đấu (bằng 1 phần nhỏ của các bạn cũng được). Con có đi học thêm Toán và Anh, còn Văn thì tự học online thấy cũng ổn. Khó khăn nhất của cá nhân mình là thi thoảng vẫn phải làm gia sư môn Văn và môn Công nghệ 1-2 buổi mỗi kì trước khi thi. May mà con học cũng nhanh chứ không thì tăng xông lắm.

NHƯỢC ĐIỂM: Ams cũng có một vào nhược điểm như: Lớp học nhỏ, cơ sở vật chất ko còn mới,... Các toà nhà được xây cũng lâu nhưng vẫn thấy chấp nhận được (con nhà mình học trường công từ bé nên thấy vẫn tốt, còn bạn nào đang ở trương tư đẹp long lanh mà vào học thì sẽ hơi thấy xấu hơn 1 chút và mất 1 khoảng thời gian đầu để thích nghi. Nhưng trẻ con cũng rất dễ thích nghi).

