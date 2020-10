Có món sinh tố "thần thánh" vừa giúp da mịn tóc suôn lại nâng cao sức khỏe, hội chị em nhất định không thể bỏ qua!

Gừng là loại gia vị quen thuộc và cũng là một thảo dược được nhiều người ưa chuộng trong phòng chống cảm cúm cho cả gia đình mỗi khi thời tiết thay đổi. Vì thế mà bạn đừng bỏ qua nguyên liệu này trong chế biến các món sinh tố mùa thu nhé.

Bí ngòi là loại rau xanh giàu dinh dưỡng, giàu vitamin A, C, K các loại vitamin nhóm B và các khoáng chất như mangan, magie, kali, đồng, chất xơ… Bí ngòi đặc biệt tốt cho những người bị bệnh hen suyễn do giàu vitamin C. Ăn bí ngòi cũng giúp cải thiện những cơn đau buốt đối với người bị viêm khớp dạng thấp do trong bí có nhiều khoáng chất. Chất phenol có đặc tính chống oxy hóa mạnh có trong quả bí ngòi có tác dụng giúp cơ thể phòng chống lại các bệnh tim mạch, một số bệnh ung thư và bệnh mãn tính.