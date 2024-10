Cô giáo xô xát với thầy giáo phải nhập viện: Từng liên quan chuyện tiền bạc, công an vào cuộc

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên Trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), khoảng hơn 10h ngày 19/10/2024, bà cùng ông Phạm Văn Nam là giáo viên cùng trường đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Bà Ngọc sau đó đã báo với công an xã Diễn Châu, người viết đơn trình báo là chồng Nguyễn Văn Lợi. Nữ giáo viên trường THCS Vạn Phong nhập viện 115 Nghệ An trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và đau tại các vị trí bị đánh.

Bà Ngọc cho biết cho mâu thuẫn với ông Nam liên quan đến chuyện tiền bạc. Hiện 2 bên đã không còn nợ nần gì nhau.

Nguyễn Thị Ngọc phải nhập viện.

Ông Nam đã đánh bà Ngọc ngã xuống đất và tiếp tục có những tác động sau đó khiến nữ giáo viên bị choáng phải nhập viện.

Trước cuộc xô xát này, bà Ngọc và một số cán bộ trong trường đã bị nhiều tài khoản facebook đăng tải nổi dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm.

“Họ đánh vào nỗi đau của vợ chồng tôi là hiếm muộn, bịa đặt đủ điều, sử dụng các hình ảnh cá nhân tôi kèm theo các hình ảnh phản cảm. Sau đó, tôi có lên Facebook đăng một số nội dung, không nêu cụ thể cá nhân nào, nhưng tôi lại bị tố cáo và sau đó bị kỷ luật vì hành vi sử dụng một số từ ngữ thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội”, bà Ngọc bức xúc trả lời báo Lao động.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Ngọc Long, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã chỉ đạo làm rõ vụ xô xát giữa hai giáo viên trường THCS Vạn Phong. Phòng đã giao nhà trường phối hợp với công an để làm rõ vụ việc.

Theo ông Long, nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ do cô giáo đang xin nghỉ ốm.

Về phía công an xã Diễn Phong đã mời cả hai thầy cô lên làm việc nhưng chưa có kết luận cụ thể vụ việc.