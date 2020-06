Những ngày qua, cộng đồng IELTS vô cùng bức xúc trước một loạt "phốt" từ các trung tâm nổi tiếng. Theo đó, nhiều giáo viên bị tố fake bằng, tự nâng mức điểm IELTS của mình từ 6.5 lên 8.0 để thu hút, lôi kéo học viên. Một số người thậm chí bị tố chưa từng đi thi IELTS nhưng lại quảng cáo mình đạt số điểm 8.5.

Xem chi tiết vụ việc TẠI ĐÂY.

Mới đây nhất, một cô giáo IELTS nổi tiếng (SN 1996) ở TP.HCM tên L.T bị nhiều học viên tố có trình độ giảng dạy, chuyên môn không được như những gì quảng cáo. Theo đó, cô giáo này cho biết mình có điểm IELTS overall 8.5, từng đi du học ngành Điều dưỡng theo diện học bổng toàn phần tại trường Đại học Khoa học Ứng Dụng Lapland, Phần Lan. Sau khi về nước, cô L.T tiếp tục theo học Thạc sĩ khoa Ngôn ngữ học tại Đại học RMIT, học chứng chỉ TESOL và mở trung tâm tiếng Anh I.C. Trước đó, Cô L.T cũng từng lên sóng truyền hình kể về việc mình đi du học trong khoảng thời gian 3,5 năm.

Tuy nhiên nhiều học viên đã tra ra được số điểm IELTS thật của cô T. chỉ được band 7.0 overall, trong đó Listening 8.5, Reading 6.5, Writing 6.5, Speaking 6.5.

Điểm thực của cô T. do học viên tra được.

Bên cạnh đó, một số người cũng chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong bảng thành tích và con đường học tập của cô T. Cụ thể như sau:

Những điểm mâu thuẫn về quá trình học tập của cô T.

Thông tin do cô T. cung cấp:

+ Cô L.T sinh năm 1996, tốt nghiệp lớp 12 vào tháng 7 năm 2014 (18 tuổi).

+ Trung tâm Tiếng Anh I.C được thành lập năm 2017 (năm 21 tuổi).

+ Trong một lần lên sóng truyền hình, cô T. nói mình ở Phần Lan được 3,5 năm, đã tốt nghiệp, sau đó thấy không hợp và Việt Nam.

Như vậy, cô T. ít nhất phải qua Phần Lan vào tháng 8/2014 thì tới năm 2017 về Việt Nam thì mới hợp lý với câu trả lời trong clip phỏng vấn trên truyền hình.

Tuy nhiên:

+ Nếu cô T. nói mình đã tốt nghiệp, thì trường nào dạy Điều dưỡng chỉ trong 3.5 năm?

+ Nếu cô T. đã tốt nghiệp thì tại sao không có bất kỳ hình ảnh nào về tấm bằng tốt nghiệp đại học và thông tin đi thực tập tại bệnh viện?

+ Năm 2015, cô T. vẫn còn đăng hình mình dạy kèm tại nhà, tuy nhiên đã xóa. Cùng năm, cô T. vẫn đăng hình mình đi học lớp TESOL ở Việt Nam (14/6/2015).

Ảnh chụp màn hình cô T. đăng hình mình đi học lớp TESOL ở VIỆT NAM (14/6/2015).

Bên cạnh đó, năm 2016, cô T. từng đăng bài hỏi thông tin trong nhóm Welcome To Finland - Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Phần Lan về vấn đề Residence Permit (Giấy phép cư trú) (7/8/2016). Nhiều người từng đi du học chỉ ra, chỉ có ai lần đầu sang Phần Lan mới hỏi vấn đề này.

Ngày 6/9/2016, cô T. đăng tấm hình ở Phần Lan với caption "the very first picture in Finland..." (Bức ảnh đầu tiên ở Phần Lan). Điều này khiến nhiều người suy đoán, cô T. qua Phần Lan muộn nhất là vào tháng 9/2016.

Từ điều này, nhiều người suy ra nếu năm 2017 cô T. về Việt Nam luôn thì thực chất chỉ ở Phần Lan 1-1,5 năm và không hề ở 3,5 năm như khi thổ lộ trên sóng truyền hình. Với 1.5 năm ở Phần Lan không thể có được bằng Đại học và trường nào đào tạo bằng cử nhân trong 1,5 năm?

Năm 2018, cô T. đăng hình khoe mình tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Đại học RMIT và khẳng định điều này trong một lần phỏng vấn khác trên sóng truyền hình.

Nếu cô T. chưa hoàn thành bằng đại học ở Phần Lan thì làm sao có bằng Thạc sỹ? Bên cạnh đó, cô T. sinh năm 1996, dù thành tích học tập xuất sắc thì phải mất ít nhất gần 4 năm để học xong Đại Học ở Việt Nam và mất thêm ít nhất gần 2 năm để hoàn thành bậc Thạc sĩ. Như vậy từ khi tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 7/2019, tính khoảng thời gian bình thường thì phải đến tháng 7/2019, cô T. mới có thể học Thạc sĩ. Tuy nhiên trung tâm tiếng Anh I.C được mở từ năm 2017 và thời điểm đó, cô T. đã cho biết mình đi du học với học bổng toàn phần tại Phần Lan, có bằng Thạc sĩ Ngôn Ngữ và điểm IELTS 8.5.

Profile có bằng Thạc sĩ của cô T. được đăng trên trang facebook của trung tâm tiếng Anh I.C.

Các học viên cũng cho rằng, nếu cô T. có bằng đại học vào năm 2017 (sau 3,5 năm ở Phần Lan như cô nói) thì việc học Thạc sỹ mất ít nhất 2 năm (trừ khi học ở Anh) thì ít nhất 2019 mới có bằng Thạc sỹ!

Bên cạnh đó nhiều người cũng thắc mắc về việc cô T. chưa từng đăng bất kỳ tấm ảnh nào liên quan đến việc học ở RMIT. Quan trọng nhất là trường RMIT không hề có chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học. Từ điều này, nhiều học viên nghi ngờ cô T. có thể không có bằng Thạc sĩ!

Tin nhắn của học viên với trường RMIT.

Ngoài ra, học viên cũng chỉ ra 1 số thông tin khác do cô T. cung cấp cũng chưa chính xác. Cô T. cho biết mình được học bổng toàn phần ở Phần Lan. Tuy nhiên trước năm 2017, Phần Lan có chế độ miễn học phí cho tất cả những bạn được trường nhận học. Do đó, đây không thể được coi là học bổng toàn phần gì to tát. Từ năm 2017 đến nay, Phần Lan có thu học phí nhưng cũng cung cấp rất nhiều chương trình học bổng (50%, 100%,...)

Cô T. cho biết mình có Chứng chỉ Giảng dạy Quốc tế về Vocabulary (Từ vựng). Tuy nhiên nhiều người chỉ ra, đây chỉ một chứng nhận đã tham gia Workshop.

Học viên kêu trời về chất lượng dạy, tố tài liệu sách đạo nhái trắng trợn

Rất nhiều học viên từng học cô L.T đã phản ánh về chất lượng giảng dạy thật sự. Bạn V.A, một học viên cũ chia sẻ: "Mình từng đăng ký học cô T. một khoá Advance 2 tháng (5,3 triệu đồng) vào năm ngoái. Thời gian khoảng đầu tháng 1 đến cuối tháng 3/2019 (có nghỉ 2 tuần Tết).

Cô T. dạy 2 kỹ năng nói và viết, tuần 2 buổi. Về bài giảng trên lớp, cô dạy kiểu cuốn chiếu, nghĩa là thông báo mở lớp mới nhưng lại học chung với các bạn cũ. Do đó các khoá học chỉ học 1 số chủ đề nhất định, không bao quát được kiến thức và các dạng bài tập. Mình cảm thấy việc giảng dạy thế này cực kỳ thiếu tính sắp xếp và tổ chức.

Về học liệu, bài giảng trên lớp và tài liệu cô T. phát trên lớp cũng như kho tài liệu online hoàn toàn cóp nhặt từ nhiều nguồn. Vì cóp nhặt nên không thống nhất khiến học xong mình khá bối rối, nhất là kỹ năng viết".

Bạn V.A cũng cho biết, 2 tài liệu quan trọng khác gồm sách speaking được cô T. phát là lấy toàn bộ 100% từ bộ đề của một thầy giáo IELTS nổi tiếng tên N.B. Sách từ vựng cũng copy lại từ nguồn khác. "Tuy tiếng Anh của mình chỉ ở mức intermediate (mức trung cấp), nhưng lúc học mình cũng cảm thấy nghi ngờ trình độ của cô T. Cô T. quảng cáo writing 8.0 hay 8.5 gì đó nhưng hoàn toàn không tự viết 1 bài mẫu nào cho lớp".

Cô bạn V.A cũng cung cấp những cuốn sách cũ được cô T. phát cho cả lớp và tài liệu học của thầy N.A đề chứng minh sự giống nhau đến 100%.

Bên cạnh đó, một số học viên cũng phản ánh, cô T. khi sửa bài cho học viên thường tốn rất nhiều thời gian, trả lời ấp úng và nói sai nhiều kiến thức. Ngoài ra, cô T. cũng quảng cáo một số phương pháp học theo cô là cực kỳ hiệu quả, với mức phí 6 triệu đồng nhưng học viên lại tìm thấy... nhan nhản trên mạng.

Facebook cá nhân của cô T. và trang web trung tâm I.C hiện không thể truy cập được.

Sau khi bị nhiều học viên tố cáo gian dối, cô T. hiện đã khóa trang facebook cá nhân và cả trang facebook chính thức của trung tâm. Ngoài ra, trang website của trung tâm I.C cũng không thể truy cập được.