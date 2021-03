Cô giáo cổ vũ học sinh uống bia ở Thanh Hóa lên tiếng xin lỗi: Tôi cảm thấy rất buồn và xấu hổ với cộng đồng mạng

Những ngày qua, một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại hình ảnh hơn 20 học sinh cầm lon bia chúc tụng nhau và chạm cốc với cô giáo gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Trong đoạn clip này, cô giáo không những không can ngăn nhóm nam sinh uống bia mà còn cổ vũ, chúc nhau, uống bia cùng với các nam sinh khi được mời.

Được biết, sự việc xảy ra tại xã Ngự Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 21/2. Cô giáo xuất hiện trong đoạn clip là cô Nguyễn Thị Xuyến (Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6, trường THCS Ngư Lộc). Nhóm học sinh này đến phòng cô Xuyến để tụ tập ăn uống.

Toàn bộ sự việc này được chính cô Xuyến quay video và đăng lên mạng xã hội Facebook. Khi video xuất hiện, có nhiều ý kiến trái chiều và tỏ ra bất bình nên cô Xuyến đã gỡ video này xuống. Tuy nhiên, nhiều người đã tải đoạn video này về và tiếp tục chia sẻ để lên án, mong các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm về hành vi của cô Xuyến.



Ảnh cắt từ clip.

Theo Thanh niên, sau sự việc gây xôn xao dư luận thời gian qua, cô Nguyễn Thị Xuyến đã livestream lên tiếng nhận sai và cảm thấy xấu hổ trước sự việc. Cô cho biết người trong đoạn clip chính là mình và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng, ngành giáo dục và quê hương Ngư Lộc, Hậu Lộc

"Ở đoạn clip đó chính là cô trò chúng tôi. Người chúc bia với học sinh chính là tôi đây ạ, chính là hình ảnh của tôi. Tôi nhận lỗi… Tôi cảm thấy rất buồn, cảm thấy xấu hổ với cộng đồng mạng, và với tỉnh Thanh Hóa vì tự nhiên có cô giáo gây ồn ào, gây ảnh hưởng tới ngành giáo dục của H.Hậu Lộc nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Trước diễn đàn này, tôi xin được xin lỗi cộng đồng mạng, xin lỗi quê hương Ngư Lộc, quê hương Hậu Lộc…", cô Xuyến chia sẻ.

Tuy nhiên, cô Xuyến cũng khẳng định mình không hề xúi giục hay ép buộc học sinh và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm khi bị xử phạt.

“21 em chỉ có 8 lon bia, bia Hà Nội thì chỉ có 10 - 12 độ thôi, không làm cho các em say được, bởi vì tôi đã kiểm soát được các em. Đến giờ phút này chưa có phụ huynh nào nói cô đầu độc các em, cô xúi giục các em hay là cô ép buộc các em uống… Khi công an mời ra, tôi đã nhận lỗi rồi. Nếu cơ quan chức năng xử phạt hành chính tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, và nếu xử phạt hành chính cả học sinh thì tôi sẽ nộp phạt thay cho học sinh”, cô Xuyến nói.

Hiện tại, Công an xã Ngư Lộc đã mời cô Xuyến lên làm việc và cô này đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Công an xã Ngư Lộc đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Hậu Lộc để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.