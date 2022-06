Có gì ở AEON The Nine mới khai trương?

Lạc vào thiên đường ẩm thực

Nếu là fan của AEON, chắc chắn bạn sẽ biết đến thiên đường ẩm thực tự chọn Delica. Bạn có thể thỏa sức khám phá thế giới ẩm thực đa dạng từ Á sang Âu mỗi ngày với menu toàn những món đặc trưng AEON: từ sushi, bento, đến gà rán, bánh mì, café, salad…Các loại bánh hot-hit như bông lan trứng muối, danish, donut, croissant đặc biệt được yêu thích vì tươi ngon mà giá cả phải chăng.

Chỉ từ 5k, các "tín đồ ẩm thực" Nhật Bản có thể thỏa thích lựa chọn loạt sushi, sashimi… tại AEON The Nine

Siêu thị tinh gọn AEON The Nine còn có riêng quầy salad cho team healthy. Ở đây, bạn có thể tự "mix salad" với đủ loại rau, củ, quả cùng hàng chục công thức nước sốt.

Mỗi ngày một hộp salad mix tuỳ ý kèm nước sốt, vừa nhanh gọn, dinh dưỡng cho team "eat clean".

Khu vực nghỉ ngơi - ăn uống với 50 chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái là lựa chọn để tụ tập bạn bè hoặc tranh thủ làm việc giữa những ngày hè Hà Nội sắp tới. Team không thích xếp hàng, thích thuận tiện có thể trải nghiệm Kiosk chọn món tự động ở AEON The Nine.

Team thích lê la chắc chắn sẽ thích mê khu vực nghỉ ngơi "vừa có điều hoà, vừa có trạm sạc, vừa có wifi".

Siêu thị chất lượng, tiện lợi cho cuộc sống gia đình

Từ thực phẩm tươi sống đến thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, sữa và đồ dùng cho em bé đến đồ gia dụng, AEON The Nine đều có đủ loại để phục vụ cuộc sống hàng ngày của các gia đình.

Đi một vòng AEON The Nine là đủ thực phẩm tươi cho cả tuần.

Nếu thuộc team ngại sơ chế, cắt rửa thực phẩm, AEON The Nine có sẵn một khu RTE (ready-to-eat, chế biến sẵn) và RTC (ready-to-cook, sơ chế sẵn). Đây đích thị là gian hàng cho bạn trẻ mới đi làm và gia đình trẻ bận rộn, bởi chỉ cần 5 phút "hô biến" là đã có luôn một bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

Team yêu thích đồ gia dụng Nhật Bản xinh xắn, tiện lợi không thể bỏ qua quầy sản phẩm Hóme Cóordy – nhãn hàng riêng của AEON

Mua sắm dễ dàng - trọn gói dịch vụ

Nếu bạn quá bận rộn, AEON The Nine sẽ phục vụ bạn "tận răng": Giao hàng tận nơi, mua sắm qua điện thoại, tích lũy điểm thẻ thành viên mọi nơi mọi lúc. AEON The Nine có cả khu vực riêng cho khách hàng không tiền mặt, giúp bạn thanh toán chỉ trong 3 phút.

Vừa nhanh, vừa tiện, lại còn được giảm thêm với loạt ưu đãi từ các ví điện tử/ ngân hàng. Nếu đi AEON The Nine, hãy thử 1 lần mua sắm và trải nghiệm quầy thanh toán không tiền mặt nhé!!

https://afamily.vn/co-gi-o-aeon-the-nine-moi-khai-truong-20220606070703099.chn