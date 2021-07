"Cô gái triệu đô một thời" Đào Chi Anh, người truyền cảm hứng startup cho phụ nữ, nói về kinh doanh và cuộc sống hiện tại

Hạnh phúc là kim chỉ nam để sống và kinh doanh

- Cách chị yêu gian bếp, cách chị startup và chọn sản phẩm kinh doanh, duy trì đều đặn việc tập luyện thể thao, vun đắp 1 gia đình... đều cho thấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sẽ luôn có 1 Đào Chi Anh bản lĩnh, lạc quan, giàu năng lượng và luôn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng quan trọng hơn là làm cách nào để có được điều đó?

Theo mình là việc mình luôn chọn hạnh phúc làm kim chỉ nam sống và kinh doanh sẽ tự nhiên đưa mình đến những việc vừa khiến mình hạnh phúc ở nhà, vừa hạnh phúc và hứng thú ở nơi làm. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng để làm được điều này, cần luôn có ý thức sâu sắc và tỉnh táo về những gì thực sự đem lại hạnh phúc cho mình, thay vì lầm tưởng những gì mình “nên làm” hay “cần làm” để làm hài lòng người xung quanh hoặc tăng cường “tên tuổi”, “định vị” hay cái tôi của mình.

- Là người phụ nữ truyền cảm hứng về startup, đặc biệt với chị em phụ nữ. Hiện tại, với tổ hợp Gather (cafe, studio và spa) thì có phải đây không chỉ là kinh doanh, mà còn là cách để chị truyền thông điệp rằng phụ nữ xứng đáng được “hưởng” nhiều hơn cách họ vẫn nghĩ?

Đúng vậy. Mình luôn thấy kỳ cục là ở Việt Nam, có quá nhiều chỗ giải trí, ăn uống, hưởng thụ dành cho nam giới (tổ hợp quán bia, nhà hàng nhậu, quán bar thể thao…) hay khu vui chơi cho trẻ em, nhưng lại không có không gian nào dành chuyên cho nhu cầu ăn uống, hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe và thư giãn dành riêng cho phụ nữ chúng ta.

Đó chính là lý do Chi Anh đã quyết định tạo ra mô hình tổ hợp Gather để phụ nữ chúng ta có thể đến giao lưu, ăn uống, tập tành, lại thư giãn, hưởng thụ sự chăm sóc chuyên sâu cho cơ thể người phụ nữ, để phụ nữ có thể “tự thưởng mình” những giây phút chỉ dành riêng cho mình. Gather chính là sự hiện hình của thông điệp Chi Anh cũng luôn sống theo, đó là “self care is self love” (biết tự chăm sóc mình, là biết yêu mình).



- Đến nay, sau 1 thời gian hoạt động, Gather đã được chị em đón nhận như thế nào và tiềm năng ra sao?

Gather cũng mới hoạt động được hơn 6 tháng, nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ nữ cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội. Họ coi đây là một “ngôi nhà” có không khí vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, mát mẻ để họ có thể làm chính mình, ăn uống với bạn bè đồng nghiệp, hay làm việc một mình, và sau đó lên gác tập một lớp Yoga hay Thiền, và “tranh thủ” được mát xa sau đó, tất cả trong cùng một nơi.

Nhiều người chọn Gather làm nơi đến cho bản thân trong ngày thường, và để tụ tập bạn bè hay hay gia đình vào cuối tuần, vì họ cảm thấy ở đây thật vừa thoải mái, lành mạnh cho mình vừa cho những người mình yêu quý.

Một người không thể làm nên 1 startup

- Với tình hình dịch Covid-19 là 1 thử thách lớn cho các doanh nghiệp, chắc hẳn nữ CEO bản lĩnh cũng không thể đứng ngoài cuộc. Cách chị đối mặt với khó khăn này như thế nào?



Thực sự là dịch Covid-19 đã làm đảo lộn hoạt động kinh doanh của Chi Anh và gây tổn hại lớn cho một doanh nghiệp còn mới và non nớt như Gather khi phải đóng cửa để phòng dịch.

Cách duy nhất Chi Anh có thể đối mặt là tìm mọi cách để giảm thiểu ảnh hưởng cho nhân viên của mình, để họ yên tâm phòng dịch tại nhà và làm việc từ xa nếu cần, và thành thật với tất cả mọi người về tình hình thực tế đang ảnh hưởng thế nào đến công ty.

Tất cả đều cần cùng nhìn về phía trước, chấp nhận sự thiệt hại chung và san sẻ khó khăn, thì một doanh nghiệp mới có thể vượt qua khó khăn này. Tuy nhiên không điều gì có thể hứa trước, và quan trọng hơn hết, là lúc này Chi Anh phải luôn thực hành sự chấp nhận vô điều kiện với những gì đang diễn ra, không chống cự bất cứ điều gì, kể cả nếu đó là mất tất cả những gì mình đã nỗ lực xây dựng trong một năm qua.

Chỉ như vậy mới có thể đối mặt mỗi ngày một cách bình tĩnh và sẵn sàng cho mọi biến cố để có những quyết định và hành động khi cần thiết.

- Sau những trải nghiệm thực tế đã có, chị có thể chia sẻ cho chị em về kinh nghiệm xương máu khi startup?

Kinh nghiệm xương máu nhất mà Chi Anh có khi startup đó là hãy chọn đúng người để làm cùng, cả từ người đầu tư lẫn người nhân viên nòng cốt đồng hành cùng mình. Họ là những người làm nên nền móng của startup và nếu bạn yêu quý họ, họ yêu quý bạn, thì dù con đường có nhiều trở ngại, chông gai hay kể cả thất bại, bạn cũng sẽ không phải đối mặt một mình mà có sự ủng hộ, hỗ trợ từ những người làm cùng mình.

Một người không bao giờ làm nên một startup - mà phải là tình yêu của một tập thể với nhau, với khách hàng, sản phẩm, tất cả cùng đồng lòng về một tầm nhìn và mục tiêu lớn lao của startup, mới thực sự làm nên một startup có sức sống lâu dài.

Quan trọng là bạn hiện diện như thế nào trong gia đình, chứ không phải là làm được bao nhiêu việc nhà

- Người ta vẫn cho rằng phụ nữ 1 khi đã dấn thân vào thương trường là sẽ chấp nhận đánh đổi việc “lò sưởi trong nhà mình sẽ không đỏ lửa”. Nhưng thực tế chị là phụ nữ vừa startup vừa làm vợ, làm mẹ khá thành công. Đó là sự may mắn hay là 1 bí quyết?

Chắc là cả hai. May mắn bởi Chi Anh có một người chồng vô cùng thông cảm, lại ủng hộ những gì Chi Anh làm trong kinh doanh, nên hết sức tạo điều kiện để Chi Anh được làm những thứ mình yêu thích trong cả cuộc sống và ở nhà.

Nhưng bí quyết quan trọng nhất theo mình là trên hết và trước hết, hai vợ chồng phải xây dựng cho mình một tổ ấm với không gian tích cực, tôn vinh cá tính, sở thích và nhu cầu của cả hai.

Sau đó cùng nhau quyết định, những việc nào mỗi người không thể không làm để hạnh phúc, và việc gì trong gia đình cả hai có thể giúp nhau hoặc nhờ, thuê người khác giúp. Khi cả hai có sự đồng tình và thống nhất, thì chỉ việc vừa sống vừa với nhau điều chỉnh, sao cho cả hai cảm thấy thoải mái.

Chi Anh không phủ nhận là vì kinh doanh nhiều lĩnh vực một lúc, cũng như việc ưu tiên chăm sóc chính mình lành mạnh, Chi Anh không thể có thời gian giặt giũ, dọn nhà, hay đưa đón con đi học.

Vì vậy, việc đó Chi Anh thuê ngoài, để ưu tiên thời gian ở nhà cho việc giành thời gian cho chồng con một cách toàn tâm toàn ý, và nấu ăn những món ngon mà chính mình cũng yêu thích.

Thực ra “lò sưởi” nhà bạn có “đỏ lửa” hay không, không phụ thuộc vào việc bạn làm được bao nhiêu việc nhà, mà nhiều hơn vào việc bạn hiện diện như thế nào với những người trong gia đình.

Sự hiện diện mới là món quà đáng quý nhất mình có thể dành cho nhau. Đối với đứa con cũng vậy, một người mẹ thực sự hiện diện và lắng nghe con, truyền lửa và tình yêu cho con, đối với nó cần hơn nhiều một người mẹ làm hết “nghĩa vụ” để con được ăn, mặc đầy đủ.