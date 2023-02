Cô gái tố bạn trai có "sự nghiệp" bên người mới nên vội vã chia tay, ai dè sau đó là cú lật ngược tình thế không tưởng từ nam chính

Không dễ dàng gì để những cuộc tình đồng hành cùng nhau từ thời thanh xuân có thể "tu thành chính quả". Nếu như cả hai có thể đến được bên nhau thì đó là một cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, cũng có không ít chuyện tình tan vỡ trong tiếc nuối.

Cô gái tố bạn trai có tình mới nên chia tay

Mới đây, một tài khoản có tên N.Q đã đăng tải bài viết thu hút 55 nghìn lượt like trên mạng xã hội để chia sẻ về chuyện bị người yêu chia tay. Lý do anh ta đưa ra là lo cho "sự nghiệp".

Theo cô thì cả hai đồng hành khi cô 17 tuổi. Cô từ chối nhiều cơ hội du học, từ chối nhiều người đàn ông khác để ở bên anh - người gần 30 tuổi chưa có gì trong tay.

Tuy nhiên sau 4 năm yêu đương, cái bạn trai cô cần lại là một người vợ có sự nghiệp.

"Anh đã hỏi kết hôn với mình nhưng mình chưa cảm nhận được sự nghiêm túc và vui vẻ. Anh chỉ muốn cưới vợ để theo nguyện vọng của bố. Anh lúc có lúc không sao mình có thể an tâm mà đồng ý. Rồi anh nói: 'Em có thể hi sinh vì người mình yêu không? Hi sinh để người mình yêu kết hôn với một người có điều kiện để cuộc sống đỡ khổ hơn", cô gái chia sẻ.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vì giận dỗi, cô gái đã nói người yêu hãy tìm người khác. Như chỉ chờ có vậy, anh chàng đã như người xa lạ, chặn hết phương thức liên lạc.

"Giờ anh phải lo cho sự nghiệp", anh chàng nói khi quyết định đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, đến khi phát hiện "sự nghiệp" của bạn trai là gì thì cô gái thật sự choáng váng. Chỉ 3 ngày sau khi chia tay, người đàn ông đã công khai theo dõi tình mới và đến với người yêu mới. Hóa ra, "sự nghiệp" mà chàng trai này tâm niệm lại là một cô gái khác có điều kiện hơn.

Trong những tin nhắn đính kèm, cô gái công khai đoạn trò chuyện với người yêu mới của bạn trai cũ. Theo cô, nhân vật này khá tử tế, trưởng thành nhưng nhìn đi nhìn lại thì vai trò người thứ 3 lên giọng với chính thất rất khó chấp nhận. Hơn nữa, cô đã từng thấy cả hai nói chuyện với nhau khi bạn trai đang nằm cạnh cô vậy mà bây giờ nàng tình mới lại nói rằng mới quen biết.

Cô gái nói chuyện với tình mới của người yêu cũ.

Trong cuộc nói chuyện với tình mới của người yêu cũ, cô gái vẫn liên tục nói rằng mình không đồng ý chia tay. Cô thể hiện sự hụt hẫng, đau khổ và tiếc nuối mối tình 4 năm dang dở.

Đến cuối cùng, cô cũng không thể làm được gì hơn trong việc này, đành tạm biệt mối tình thanh xuân với những lời nhắn nhủ đầy tiếc nuối: "Thôi đành hi sinh vì người mình yêu. Cảm ơn 4 năm thanh xuân tươi đẹp đó. Mong anh không gặp chị nào giàu hơn mà thay lòng với chị. Cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành hơn".

Nam chính lên tiếng đính chính

Trong khi dân mạng vẫn đang xôn xao với câu chuyện này thì nam chính tên D. đã lên tiếng. Theo anh chàng này thì lý do mình chia tay không phải vì người mới như cô gái tên Q. đã tố.

Cụ thể, năm 2021, anh đã bắt gặp bạn gái nhắn tin và đi chơi với một chủ shop quần áo giàu có. Lần đó cô đã xin lỗi và mong được tha thứ.

Đến tháng 10/2022, Q. đi phỏng vấn làm trợ lý cho một KOL người Hàn và cũng khoe là được đối phương thích. Đến đầu tháng 2/2023, khi D. nói chia tay thì Q. mới kể là đi ăn đi chơi với KOL ấy và được tặng bánh, tặng hoa.

Nam chính cũng lên bài đính chính.

Đến hôm chia tay, cô nàng vẫn đi gặp anh người Hàn rồi hôm sau mới níu kéo D. Ngoài ra, bạn gái cũ của anh cũng đã sử dụng ứng dụng hẹn hò và làm quen với mấy người mẫu nam. Thật không may, mấy anh chàng đó lại là bạn của D. nên anh mới biết tất cả mọi chuyện.

Đến cuối cùng, D. đã đính chính rằng mình quen người mới khi đã chấm dứt hoàn toàn với cô. Anh cũng từng dẫn mẹ mình đến nói chuyện nhưng Q. không buông tha và còn đòi tự tử.

Đến hiện tại, sự việc vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Với các bằng chứng và lời giải thích của D., nhiều người đã "quay xe" và thấy cô nàng tên Q. khá vô lý. Nhiều người cho rằng, dù có yêu nhau bao lâu nhưng một khi đã nói lời chia tay thì đối phương có tìm người mới cũng không hề sai.

D. đăng tải khẳng định tình cũ hối hận khi chia tay.

Có vẻ như cô gái tên Q. quá đau khổ vì mối quan hệ sụp đổ nên không cam tâm và tìm cách níu kéo. Tuy nhiên, cách làm của cô lại dẫn theo nhiều lỗi lầm khác, khiến cho hai bên càng rắc rối và khó dứt khoát được với nhau.

Nói gì thì nói, một mối tình đã kết thúc thì cho dù có làm thế nào cũng rất khó để níu kéo. Hiện tại, phân tích ai đúng ai sai cũng chẳng còn giá trị gì. Hi vọng rằng, cả hai sẽ tỉnh táo, giải quyết gọn gàng tất cả mọi chuyện đang xảy đến và bắt đầu mối quan hệ mới một cách thoải mái, yên bình nhất có thể.