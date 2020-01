Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc và Việt Nam đã "lục" lại một câu chuyện rắc rối giữa 2 cô gái YY, Tiểu Cổ và 1 chàng trai Hiểu Bình. Trong khi YY ra sức níu kéo bạn trai cũ trong vô vọng thì người còn lại thẳng thắn chỉ trích sự giả tạo của YY và gia đình.

Trong chương trình "Tỏ tình ngay đi" mùa 3, tập 4 phát sóng hơn 1 năm trước, cô gái trẻ YY đã xuất hiện trước ban cố vấn và khán giả với một vẻ ngoài cực kỳ "thê thảm". Mục đích đến với chương trình là muốn nói rõ mọi việc với bạn trai, mong bạn trai có thể tái hợp cùng mình.



YY liên tục khóc từ khi xuất hiện đến cuối chương trình.

YY chia sẻ, sau một thời gian yêu nhau, bản thân mình và bạn trai Hiểu Bình quyết định tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, trước yêu cầu quá đáng của mẹ vợ, Hiểu Bình đã có ý muốn rút lui. Ngay chính lúc này, Tiểu Cổ đã xuất hiện và phá hoại mối quan hệ của họ.

Theo đó, điều kiện mẹ YY đưa ra là Hiểu Bình phải mua một căn nhà do YY đứng tên. Thông tin này khiến cả trường quay xôn xao, tuy nhiên YY lại quả quyết lý do 2 người xa nhau là do có sự xuất hiện của người thứ 3 - đồng nghiệp của YY.

Vào khoảng thời gian chương trình dành cho khách mời "tỏ tình", trong khi YY rất hồi hợp vì đã lâu không gặp bạn trai thì đối phương quyết định không lên sân khấu, không đối mặt với YY. Anh cho biết mình với YY đã kết thúc từ lâu rồi và chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Hiểu Bình không muốn ra sân khấu gặp YY.

Điều này khiến YY gần như phát điên, bất chấp mọi thứ để chạy vào hậu trường tìm người.

Về yêu cầu của mẹ YY, chàng trai cho biết, bà đòi hỏi xe sang, nhà có 4 phòng và 1 vườn. Điều quan trọng là chỉ do YY đứng tên, Hiểu Bình không chấp nhận điều này. Lúc đó anh nghĩ là vì mẹ đối phương muốn tìm một sự đảm bảo cho con gái, nhưng sau này, anh phát hiện một sự thật "đáng sợ" khác.

Hiểu Bình chia sẻ suy nghĩ của mình trong hậu trường.

Ngay lúc này, kẻ thứ 3 trong mắt YY là Tiểu Cổ xuất hiện bất ngờ. Tiểu Cổ cho biết, chính mình là người kể cho Hiểu Bình biết quá khứ "đáng khinh" của YY.

Tiểu Cổ trực tiếp lên sân khấu "bóc phốt" cô gái "thuần khiết" YY.

Tiểu Cổ tố YY và mẹ đã lừa 1 căn nhà từ một chàng trai và đòi bòi thường phí "tổn thất thanh xuân" 1 triệu NDT (gần 3,4 tỷ VND) từ một người khác nữa. Ngay lập tức YY thanh minh, đó là chuyện ngày xưa cô và một chàng trai hủy hôn nên anh ta đã "cho" cô căn nhà đó. Còn về khoản tiền bồi thường kia, YY cho biết đó chỉ là một tin đồn không có thật.

Người đồng nghiệp Tiểu Cổ tiếp tục bóc "phốt" YY. Cô kể, mỗi sáng đều có người để tổ yến và những vật phẩm đắt tiền trên bàn làm việc của YY, tố cô đang yêu Hiểu Bình mà vẫn qua lại với nhiều gã đàn ông khác. Lúc này, YY chỉ biết chống chế là đồ của mẹ cho.

Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi Tiểu Cổ tiết lộ mình chính là người nói quá khứ của YY cho Hiểu Bình biết. Tiểu Cổ cũng chia sẻ, chính Hiểu Bình sau đó đã hẹn cô ra ngoài gặp mặt và thú nhận tình cảm với cô, chủ động hôn cô.

Tiểu Cổ nói: "Hiểu Bình thật sự chủ động hôn tôi".

"Tuesday" Tiểu Cổ cho biết, mình và Hiểu Bình là bạn bè từ nhỏ nên hay tâm sự với nhau. Cô kể, khi YY và Hiểu Bình đã chia tay, YY đã lẻn vào nhà bạn trai cũ rất nhiều lần, lần nào cũng đều đập vỡ mọi thứ trong nhà rồi ngồi khóc. Thậm chí, khi đối phương thay ổ khóa, YY đã mạo danh chủ nhà gọi cho thợ sửa khóa đến phá cửa. Với cáo buộc này, YY chỉ trả lời: Tôi đúng là bà chủ nhà, tôi chỉ vào nấu ăn thôi.

YY đã theo dõi đối phương trong mọi nhất cử nhất động. Thậm chí còn ngủ 2 ngày 2 đêm ở cầu thang trước nhà Hiểu Bình. Trong vô vọng, YY chỉ biết năn nỉ Tiểu Cổ: "Cô có thể buông tha cho bạn trai tôi không, hãy để anh ấy trở về bên tôi đi".

YY chỉ biết năn nỉ Tiểu Cổ.

Đối mặt với 2 cô gái đang cãi nhau trên sân khấu, MC lẫn ban cố vấn đều khó chịu. MC lên tiếng: "Hiểu Bình, cậu hãy giải quyết đoạn tình cảm này đi rồi hãy bắt đầu với người khác".

YY bật khóc trước lời bộc bạch của đối phương: "Bọn anh hiện tại đang quen nhau, YY à, thật sự xin lỗi em".

Cuối chương trình, Hiểu Bình rơi một vài giọt nước mắt, vẫn giữ nguyên quyết định chia tay với YY và cùng Tiểu Cổ rời khỏi phòng hậu trường: "Từ lúc bắt đầu, anh rất thích em. Nhưng nếu một người quá tin tưởng một người mà bị phản bội sẽ rất đau lòng, chịu tổn thương đến thế nào", "Em có biết khi anh mở tủ của em rồi thấy những món đồ đó, trong lòng anh là những suy nghĩ gì không", "Trước đây, anh hỏi em đã từng có bạn trai chưa, em trả lời là 'Không'... Vậy những người kia là thế nào?", "Em luôn lừa dối anh... anh không chấp nhận nổi điều này".

Lúc này YY chỉ biết nói lời chúc phúc cho 2 người vừa rời đi.

