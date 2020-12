Cô gái Hà Thành tự mua đồ trang hoàng nhà cửa đón Noel đẹp sang chảnh như trong tạp chí với chi phí 5 triệu đồng

Yêu không khí tưng bừng, sum họp của dịp lễ Giáng sinh, Vân Bồng Bềnh đã tự tay mua đồ trang trí với chi phí khoảng 4 – 5 triệu đồng, thổi hồn lung linh, dịu ngọt đến từng góc nhỏ.



Cô nàng Vân Bồng Bềnh (tên thật: Ngô Quỳnh Vân) từng sống ở Đức gần 5 năm. Hiện tại, Vân đang làm việc trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục với châu Âu. Vì vô cùng yêu thích phong cách sống và trang trí nội thất của phương Tây nên Vân thường chăm chút cho ngôi nhà của mình, cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp nhà trên kênh Youtube cùng tên.

Những ngày Giáng sinh cận kề cũng là lúc mọi con đường, ngõ phố, từng nhà hàng, trung tâm thương mại rộn ràng với âm nhạc, với sắc màu, với đèn lấp lánh. Không khí chuẩn bị đón Noel ấy cũng khiến Vân dù bận rộn với công việc thường ngày nhưng vẫn vô cùng thích thú khi được trang trí thật tỉ mỉ cho tổ ấm của mình.

Cô gái có nickname Vân Bồng Bềnh yêu thích decor nhà.

Không gian sống được Vân trang hoàng bắt mắt.

Cây thông được xem là trung tâm khi trang trí Giáng sinh.

Chủ nhân của ngôi nhà trang hoàng Giáng sinh ấn tượng cho hay: "Mình bắt đầu trang trí Giáng sinh từ khoảng cuối tháng 11, khi trời Hà Nội vẫn còn chang chang nắng và ngoài đường vẫn chưa có chút không khí Noel nào cả.

Mình rất thích không khí ấm cúng khi cả gia đình quây quần bên nhau cùng hình ảnh những cây thông trang hoàng lộng lẫy vào mùa lễ hội cuối năm mà mình được trải nghiệm khi sống ở Đức. Vì thế, đó chính là nguồn cảm hứng bất tận để mình tạo chủ đề cũng như niềm vui thích khi trang trí Giáng sinh cho ngôi nhà của mình".

Góc phòng khách nổi bật với cây thông ấm cúng.

Từng chi tiết nhỏ đều được decor khéo léo.

Góc cửa sổ thêm dịu dàng.

Cô gái yêu thích treo những khung ảnh đậm chật Noel lên cây thông.

Để làm đẹp nhà đón Noel, Vân đã có sẵn cây thông và gỗ cho lò sưởi từ những năm trước. Vì thế, cô nàng dành 2 ngày để mua thêm một số đồ trang trí, dựng cây thông và thực hiện những ý tưởng của mình. Quá trình trang trí cây thông mất khá nhiều thời gian và được cô tỉ mẩn, chăm chút khá cẩn thận.

Theo kinh nghiệm của Vân, để mua đồ trang trí Giáng sinh đẹp cần chọn ra một tông màu chủ đạo cho không gian nhà mình theo từng năm hoặc sở thích. Theo cô, mọi người chỉ nên sử dụng khoảng 3 màu và tránh việc mua đồ trang trí quá nhiều màu lòe loẹt và… phản nhau.

Khi bắt đầu mua đồ, Vân Bồng Bềnh khuyên nên tham khảo thêm các cách trang trí cũng như những bảng màu chủ đạo (bạn có thể search "color palette") đi cùng với nhau rất hợp trên pinterest và các trang mạng xã hội.

Cô gái Hà Thành chia sẻ thêm: "Nếu như có điều kiện thì nên mua cây thông to một chút vì cây thông nhỏ sẽ làm không gian nhà bạn trông nhỏ hơn. Đối với châu trang trí cây thông, trái châu to hay nhỏ sẽ tùy vào kích thước cây nhưng mình khuyến khích nên mua châu to nhiều hơn châu nhỏ theo tỉ lệ 3 – 2. Mua khoảng 3 cuộn đèn trang trí một màu duy nhất là trắng hoặc vàng".



Từng góc nhỏ decor bắt mắt.

Các bước trang trí cây được cô gái trẻ gợi ý như sau:

Bước 1: Nên treo đèn đầu tiên vào sát bên trong thân cây theo chiều xoáy chéo từ đỉnh xuống gốc cây. Vì nếu trang trí hết châu lên rồi mới treo đèn thì đèn sẽ dễ bị mắc và rối với các đồ trang trí khác trên cây.

Bước 2: Khi treo châu lên, bạn nên treo những châu cùng màu với nhau theo đường xoắn chéo từ đỉnh xuống gốc cây, để đảm bảo phân phối đều các màu trên cây và đúng hàng, cân đối.

Bước 3: Ưu tiên treo châu to trước để định hình cây, rồi treo châu nhỏ để điểm xuyết lấp chỗ trống cây.

Bước 4: Treo 1 ngôi sao hoặc chiếc nơ to lên đỉnh cây thông để hoàn thiện cây.

Cô nàng năng động, vui vẻ.

Góc nhỏ riêng tư tưng bừng đón Noel.

Góc vườn dịu dàng với vẻ đẹp của ánh sáng.

Với chi phí 4 – 5 triệu, Vân khéo léo chọn mua đồ trang trí phù hợp để tạo ra một không gian Giáng sinh ấm cúng. Cô nàng liệt kê: "Mình mua cây thông cao 2,5m ở một siêu thị lớn với giá gần 2 triệu đồng. Nếu mua sát ngày có thể săn được với giá rẻ hơn.

Với 1 triệu mình đã có thể mua được những chiếc nến, châu trang trí, khung ảnh treo cây thông, quả thông khô trên phố Hàng Rươi. Với gỗ cho lò sưởi, mình được tặng nên không tốn chi phí. Ngoài ra, mình đang trang trí bàn tiệc Giáng sinh. Chi phí bàn tiệc bao gồm bộ đĩa Giáng sinh và bộ khăn trải bàn, nến khoảng 2 triệu đồng".

Phòng ngủ được trang trí một chút với khu vực đầu giường.

Một kinh nghiệm vô cùng hữu ích nữa được Vân Bồng Bềnh nhấn mạnh, đó là nên sử dụng gỗ, thân cây, họa tiết caro đỏ và xanh lá để tạo nên không gian đón Noel ấm áp và thân thiện hơn. Cô nàng rất hài lòng sau khi hoàn thiện việc trang trí, tạo nên chiếc áo khoác "vừa vặn" cho căn nhà của mình đón Noel yên bình, hạnh phúc.

Nguồn ảnh: NVCC