Cô gái đốt than trong xe BMW để tự sát sau khi cãi nhau với người yêu

Một người đàn ông đã phát hiện ra nạn nhân nằm bất động trong chiếc BMW 330e M Sport đỗ ở con hẻm gần nhà mình tại tỉnh Nonthaburi, miền trung Thái Lan. Anh ta liền lập tức gọi cảnh sát địa phương đến để giải cứu, nhưng người phụ nữ đã qua đời từ trước đó.

Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân là Noppawan Yimseesai, 36 tuổi. Cô là một người khá giả, làm công việc bán trực tuyến các sản phẩm thời trang của nhiều thương hiệu cao cấp. Lúc cảnh sát mở cửa xe, cô đang mặc áo phông Louis Vuitton và quần jean dài.

Khung cảnh tại hiện trường.

Trên cơ thể nạn nhân không có vết thương, cũng không có dấu hiệu xô xát nào trong xe. Tất cả đồ đạc của cô, bao gồm 3 chiếc túi hàng hiệu, chìa khóa Lamborghini, áo khoác, vòng cổ và ba chiếc điện thoại di động, đều không bị đụng đến.

Bức thư tuyệt mệnh và di chúc gửi cho mẹ cô được tìm thấy ở ghế phụ. Chi tiết đầy đủ của bức thư vẫn chưa được công bố, nhưng cảnh sát tiết lộ rằng Noppawan để lại tất cả đồ đạc có giá trị của mình cho mẹ cô.

Trên sàn ghế sau, cảnh sát phát hiện một bếp than, vẫn còn sót lại than đang cháy. Đây là chứng cứ cho thấy Noppawan cố tình tự tử bằng cách gây ngộ độc khí carbon monoxide. Thi thể cô đã được chuyển đến bệnh viện để xác nhận nguyên nhân tử vong.

Sau đó, mẹ của Noppawan đến hiện trường. Bà vừa khóc vừa nói với cảnh sát rằng công việc kinh doanh của con gái mình không có vấn đề gì, cũng không mắc nợ. Bà cho rằng quyết định tự tử của Noppawan có thể bắt nguồn từ xung đột với bạn trai. Nhiều khách hàng của Noppawan cũng bày tỏ lời chia buồn trên mạng xã hội. Họ lấy làm tiếc thương và khen cô là người phụ nữ mạnh mẽ, tài năng, xinh đẹp.

Carbon monoxide (CO) là loại khí độc không màu, không mùi, không vị xuất hiện trong hệ thống lò sưởi, khí đốt, lò nung, bình đun nước nóng, bếp lò đốt than... Ngộ độc CO có các triệu chứng cấp tính như khó thở, mất ý thức, co giật và hôn mê. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2021 có 28.900 ca tử vong do ngộ độc khí CO.