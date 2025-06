Ngày 23/6 vừa qua, một trường hợp sức khỏe bị ảnh hưởng do uống cà phê đá đã xảy ra ở Hàng Châu (Trung Quốc). Một cô gái tuổi teen đã bị tiêu chảy nghiêm trọng và thậm chí mất nước sau khi uống một cốc cà phê đá, và cuối cùng phải nằm viện ba ngày.

Theo cô gái, cô cảm thấy khó chịu ở bụng ngay sau khi uống cà phê đá, sau đó các triệu chứng tiêu chảy trở nên tồi tệ hơn và không thể tự khỏi. Sau khi khám tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm dạ dày ruột cấp tính do ăn thực phẩm không sạch, từ đó gây ra tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng và mất nước.

Các bác sĩ nhắc nhở người tiêu dùng rằng mùa hè là thời điểm có tỷ lệ mắc bệnh đường tiêu hóa cao, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh khi uống đồ uống có đá. Nếu đá không sạch hoặc hàm lượng E. coli vượt quá tiêu chuẩn, rất dễ gây tiêu chảy và các triệu chứng khó chịu đường tiêu hóa khác. Trong trường hợp nghiêm trọng, tiêu chảy có thể dẫn đến nhiễm trùng toàn thân và thậm chí đe dọa tính mạng.

Sự cố này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các bác sĩ khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những thương nhân uy tín khi mua và uống nước đá để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, nếu có các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa như tiêu chảy, cần đi khám kịp thời để tránh tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Đá bị ô nhiễm như thế nào?

Những viên đá có thể trông trong suốt như pha lê, nhưng thực tế, có rất nhiều nguồn ô nhiễm trong đá dùng trong đồ uống.

- Nguồn nước để làm đá không hợp vệ sinh

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho đá viên, theo quy định của Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia đối với đồ uống và thành phần đông lạnh (GB 2759-2015), nước làm đá phải được khử trùng và nước uống an toàn. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để lựa chọn nước làm đá đạt tiêu chuẩn.

Nếu trong nước làm đá có vi sinh vật, khả năng cao là tổng số vi khuẩn trong đá sản xuất vượt quá tiêu chuẩn và có vi khuẩn gây bệnh hoặc vi rút. Sau khi ăn vi sinh vật gây bệnh trong đá, vi sinh vật sẽ sinh sôi trong cơ thể và gây ra bệnh tật.

- Thiết bị làm đá, vận chuyển đá hoặc lưu trữ đá bị nhiễm bẩn

Nếu bên ngoài và bên trong máy làm đá không được vệ sinh và khử trùng thường xuyên theo yêu cầu, bụi bẩn sẽ dễ tích tụ.

Đồng thời, nếu các thùng chứa để vận chuyển đá viên và xẻng xúc đá không được bảo quản đúng cách hoặc không được vệ sinh, khử trùng kịp thời, các chất gây ô nhiễm có thể dễ dàng xâm nhập vào đá viên.

- Đá không ăn được

Việc sử dụng đá viên để bảo quản cá, tôm, hải sản làm đá viên để đựng đồ uống là vô cùng nguy hiểm. Đá viên không ăn được có thể chứa vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng...

Làm gì nếu bị tiêu chảy sau khi uống đồ uống lạnh?

Nếu tình trạng tiêu chảy không nghiêm trọng, các triệu chứng thường có thể cải thiện trong vòng 2 đến 3 ngày bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và điều trị triệu chứng. Nếu tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng, đặc biệt là nếu mất nước, bạn nên đến bệnh viện để điều trị y tế kịp thời.

Làm thế nào để uống nước đá an toàn?

- Tự làm đá viên tại nhà: Tự làm đá viên bằng nước đun sôi, đồng thời chú ý vệ sinh, khử trùng dụng cụ để đảm bảo nước dùng làm đá sạch, hợp vệ sinh và quá trình bảo quản an toàn.

- Chú ý đến vệ sinh kinh doanh: Khi mua đồ uống có đá, hãy chú ý xem hộp đựng đá của cửa hàng có sạch và kín không; nhân viên bán hàng có đeo găng tay dùng một lần khi lấy đá không và xẻng xúc đá có được cất trong hộp đựng chuyên dụng sạch sẽ không.

- Ba điều cần lưu ý khi uống đồ uống lạnh:

1. Đừng ham đồ mát: Đồ uống đông lạnh chắc chắn có thể làm mát cơ thể, nhưng nên dùng ở mức độ vừa phải, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, người già và người suy giảm chức năng miễn dịch. Cố gắng ăn ít hoặc không ăn đồ uống đông lạnh.

2. Không nên uống đồ uống đông lạnh ngay sau bữa ăn vì dễ gây ra các bệnh như viêm dạ dày ruột.

3. Không nên uống đồ uống đông lạnh ngay sau khi tập thể dục vì nó có thể gây co thắt mạch máu nhanh, từ đó gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Nguồn và ảnh: QQ, Sohu