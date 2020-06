Cô gái 26 tuổi tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma tuý cùng nhóm bạn "dân chơi" ở Sài Gòn

Ngày 17/6, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Phan Hoàng Nhựt (20 tuổi) về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng ma tuý", Trương Lê Đình Phúc (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma tuý", Mai Lel Na (26 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Cô gái 26 tuổi rủ nhóm bạn "dân chơi" tới động lắc ở nhà thác loạn ma tuý mừng sinh nhật.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 12/6, trinh sát Công an quận Bình Tân đã ập vào kiểm tra hành chính căn nhà đường Bình Thạnh, phường Bình Hưng Hoà B thì phát hiện Na cùng 13 người khác đang sử dụng ma tuý.

Qua làm việc, Na thừa nhận thuê căn nhà này để ở rồi thiết kế 1 phòng thành dạng phòng bay lắc khi bạn cần nơi thác loạn ma tuý thì sẽ tổ chức.

Chiều 11/6, Na chuẩn bị tiệc sinh nhật của mình nên mua gần 35 triệu đồng tiền ma tuý. Sau đó, Na đưa về nhà rồi gọi nhóm bạn "dân chơi" tới thác loạn tập thể với nhau.

Nhóm dân chơi cùng tang vật.

Công an tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Test nhanh, 13 đối tượng trong nhóm dân chơi dương tính với chất ma tuý.

Cùng thời điểm, công an tiến hành ập vào kiểm tra căn nhà ở đường số 8, phường Bình Hưng Hoà B do Nhựt thuê. Tại đây, công an bắt quả tang đối tượng đang chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại căn phòng thiết kế như động lắc ở tầng 1 căn nhà, công an phát hiện Phúc cùng 3 người khác đang phê ma tuý tập thể với nhau. Công an tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Nhựt thừa nhận là người thiết kế căn phòng trên, sau đó cho người khác sử dụng vào mục đích "bay lắc". Ngày 12/6, Phúc đến thuê phòng của Nhựt để cả nhóm cùng sử dụng ma túy với giá thuê phòng là 3 triệu đồng... Hiện, công an đang điều tra mở rộng.