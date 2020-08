Xôn xao tin cô gái 19 tuổi lên kế hoạch mang thai giả để "đào mỏ" bạn trai, bất ngờ đến nỗi từ mẹ ruột đến bác sĩ thăm khám định kỳ đều là dàn dựng

Hạnh phúc khi được lần đầu làm cha, chờ đợi đứa con đầu lòng đến ngày chào đời quả thực là một cảm giác khó quên với bất kỳ ai. Thế nhưng cảm xúc sẽ trở nên tan vỡ khi chờ đợi tới gần 1 năm không thấy con chào đời và câu trả lời chỉ là một cú lừa, câu chuyện về kế hoạch mang thai giả chẳng khác gì trong phim mới đây đã được chính người bị hại chia sẻ trên mạng xã hội.

Dòng tin nhắn cô gái nhắn tin có cả hình ảnh siêu âm khiến bạn trai tin rằng chuẩn bị được làm bố.

Chàng trai trẻ tại Sơn La khi chia sẻ câu chuyện vẫn không thể ngờ đi làm đã bao lâu rồi nhưng vẫn bị một cú lừa để đời sau thời gian dài lọt vào những "cái bẫy" cô gái trẻ tung ra để "đào mỏ", chàng trai chỉ biết thốt lên rằng mình còn non và xanh quá.

Trong dòng trạng thái mới nhất của mình, chàng thanh niên chia sẻ từng kế hoạch mà cô gái trẻ đã tính toán trước đó, cũng như những lý do vô cùng hợp lý để 8 tháng mang thai bụng không to lên nhưng cả gia đình nhà "chú rể hụt" vẫn tin. "Rất nhiều người hỏi lý do tại sao 8 tháng chửa mà mình không biết phải không? Giải đáp thắc mắc của các bạn đây!

Thứ nhất: Công việc mình rất bận, chỉ nghỉ thứ 7 và chủ nhật, cứ thứ 7 chủ nhật thì lại hay dính show đám cưới. Nên 1 tháng chỉ gặp nhau 1-2 lần. Có tháng còn không gặp chỉ nói trên FaceTime nên lúc nào cũng gặp mình chủ quan.

Thứ hai: Khi gặp bảo thai nhỏ, bác sĩ bảo phom người ăn hết vào con mẹ không to bụng. Sẽ rất tốt (mình mừng, con mình mà)

Thứ ba: Mỗi khi mình bảo cho anh gặp con (đi siêu âm) thì bác sĩ luôn có việc (không việc này thì việc kia) và phải siêu âm theo lịch khám (thứ 3 hoặc thứ 4 ngày mình đi làm). Và khi mình gửi tiền thì gửi ảnh siêu âm cho mình (như thật luôn các bạn ạ), bác sĩ nhắn tin thẳng cho mình bảo đang khám cho vợ em.

Mình quá chủ quan và thương con và có trách nhiệm chuyển tiền các thứ. Khi mình gây sức ép lại bảo cho gặp bố mẹ thì lý do bị trầm cảm gia đình em có tang đang phải kiêng không cho rể mới vào sẽ rất kị. Nên mình không làm gì được. Mình non và xanh thật anh em ạ (vì chưa có kinh nghiệm) 2 tháng Covid không thể gặp cũng là 1 lý do.

Thứ năm: Vai diễn gồm mẹ đẻ, bác sĩ, chị gái và người nhận tiền quá xuất sắc. Đến cả gia đình mình đều bị lừa..."

Trên trang cá nhân của "ông nội hụt" cũng chia sẻ về cú lừa đỉnh cao của cô gái 19 tuổi "gửi" đến gia đình mình.

Sau khi sự việc bại lộ cô gái cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình, công khai xin lỗi khi lừa dối cả gia đình nhà bạn trai về việc mình mang thai để nhận tiền tiêu xài, cũng như hối hận về hành động có phần bồng bột của mình.

Cô gái đăng dòng trạng thái thú nhận việc mang thai chỉ là "diễn kịch".

Hiện chúng tôi đang liên hệ với những người liên quan đến câu chuyện trên và sẽ cập nhật diễn biến sự việc trong những bài viết tới.