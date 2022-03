Cô chủ Nguyễn Thu Quỳnh mong muốn chia sẻ nhiều kiến thức làm bánh chuyên nghiệp qua mạng xã hội

Chân dung cô gái trẻ Nguyễn Thu Quỳnh

Nguyễn Thu Quỳnh hiện nay đang là cô chủ của một tiệm bánh nhỏ mang tên cô. Ngoài việc làm bánh để cung cấp cho khách hàng, Thu Quỳnh cũng có sở thích chia sẻ kiến thức làm bánh với mọi người để lan tỏa niềm đam mê làm bánh với những người xung quanh.

Trong thời gian gần đây, Nguyễn Thu Quỳnh đã và đang trở thành cái tên hot trên mạng xã hội bởi những clip livestream hướng dẫn làm bánh cũng như những chia sẻ về câu chuyện xoay quanh nghề làm bánh.

Chia sẻ của chị Thu Quỳnh trên livestream luôn nhận được sự lắng nghe của nhiều người

Chia sẻ về lý do quyết định xây dựng nội dung trên fanpage để chia sẻ kiến thức làm bánh đến đông đảo người dùng mạng xã hội, chị Nguyễn Thu Quỳnh bộc bạch: "Bản thân mình là một người đam mê làm bánh và rất may mắn khi được học nghề làm bánh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mình cũng biết rằng nhiều chị em nội trợ dù mong muốn được học về kỹ thuật làm bánh nhưng lại không có đủ kinh tế để theo học các khóa đào tạo chuyên nghiệp. Do đó, mình đã quyết định thường xuyên livestream vào mỗi buổi tối để chia sẻ các kỹ thuật làm bánh cơ bản nhất, hỗ trợ chị em theo đuổi đam mê".

Chị Nguyễn Thu Quỳnh đã mở rất nhiều các lớp học làm bánh để đào tạo học viên

Thật ra, chính bản thân chị cũng là một người không quá may mắn khi theo đuổi đam mê làm bánh. Trước đây, cô chủ Nguyễn Thu Quỳnh cũng từng có giai đoạn mông lung không biết phải bắt đầu từ đâu. Đồng thời, tiền phí học làm bánh chuyên nghiệp cũng rất đắt khiến cô gái trẻ phải lăn tăn mãi trước khi quyết định.

Thế nên, chị Thu Quỳnh luôn thấu hiểu được những khó khăn của chị em dù có đam mê nhưng lại không đủ điều kiện theo đuổi. Đó cũng là động lực lớn nhất thúc đẩy cô gái trẻ bắt đầu xây dựng nội dung trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích, theo dõi của nhiều người như hiện nay.

Chị Thu Quỳnh trên livestream

Với kiến thức chuyên môn cao cùng sự duyên dáng trong quá trình chia sẻ với mọi người, cái tên Nguyễn Thu Quỳnh đã dần được nhiều người biết đến hơn, điều đó cũng thúc đẩy cô gái 9x không ngừng cố gắng học thêm kiến thức chuyên môn để tiếp tục chia sẻ cho cộng đồng và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bánh ngọt chất lượng nhất.

Trong tương lai, cô chủ Nguyễn Thu Quỳnh cũng mong muốn phát triển sự nghiệp với chuỗi cửa hàng bánh ngọt mang thương hiệu của mình. Đồng thời, Quỳnh cũng có dự định sẽ mở một vài khóa học làm bánh cơ bản để cung cấp đến chị em nội trợ những kiến thức nền tảng về bánh ngọt, từ đó giúp chị em có thể tự tin trổ tài làm bánh và dành tặng những người thân yêu.

Trong tương lai chị mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Thu Quỳnh

Đương nhiên, để có thể hoàn thành được những dự định trong tương lai thì bản thân cô chủ 9x Nguyễn Thu Quỳnh cũng phải tự cố gắng và nỗ lực rất nhiều để theo đuổi đam mê.

Đối với cô chủ nhỏ, tiền đề để thành công đó chính là kiến thức và kỹ năng. Thế nên chị sẽ không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực của bản thân và hoàn thành mục tiêu trong tương lai gần.

Hy vọng với niềm đam mê làm bánh cùng những chia sẻ hữu ích qua từng buổi livestream, chị Nguyễn Thu Quỳnh sẽ mang đến cho người theo dõi những kiến thức hữu ích về kỹ thuật làm bánh, từ đó có thể tiếp lửa đam mê cho các chị em yêu thích kỹ năng làm bánh chuyên nghiệp.

