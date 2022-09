Có ai ngờ "thiên thần nhí" Choo Sarang ngày nào đã lột xác ngoạn mục ở tuổi 11

Choo Sarang vốn là sao nhí đình đám một thời của làng giải trí Hàn nhờ chương trình The Return of Superman. Sau bao nhiêu năm, cô bé láu lỉnh xưa kia giờ đã lột xác hoàn toàn thành thiếu nữ xinh xắn. Mới đây nhất vào ngày 23/9, sự kiện họp báo ra mắt chương trình Follow Me Now thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc cũng như khán giả nhờ màn xuất hiện của cặp bố con đình đám Choo Sung Hoon - Choo Sarang cùng dàn sao.

Xuất hiện tại họp báo, "thiên thần nhí" Choo Sarang đã trở thành tâm điểm chú ý. Đâu ai ngờ rằng chỉ sau vài năm, cô bé mũm mĩm đáng yêu năm nào đã 11 tuổi, dậy thì thành công và ra dáng thiếu nữ hẳn. Con gái của cựu cầu thủ Lee Dong Gook - Lee Jae Si cũng nhận được "cơn mưa" lời khen cho diện mạo trong sáng, ngọt ngào ở tuổi 15.

Choo Sarang đáng yêu, lý lắc bên bố Choo Sung Hoon

Cô bé nhỏ xíu ngày nào giờ đã dậy thì thành công, trưởng thành vượt trội

Ở tuổi 11, "thiên thần nhí" ra dáng thiếu nữ hẳn. Nhiều người dự đoán, trong tương lai Choo Sarang sẽ lấn sân vào showbiz nhờ diện mạo kế thừa những nét đẹp của bố mẹ nổi tiếng

Vẻ đáng yêu "đốn tim" khán giả của Choo Sarang lúc còn nhỏ

Cặp bố con Lee Dong Gook - Lee Jae Si cũng nhận được sự chú ý không kém. Nhan sắc tuổi 15 của Lee Jae Si khiến khán giả hết lời khen ngợi vì quá xinh đẹp và trong trẻo

Cô bé đen nhẻm, bé nhỏ ngày nào đã ra dáng mỹ nhân tương lai. Jae Si sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào, dịu dàng, "gây thương nhớ" cực mạnh

Yoon Hoo bụ bẫm ngày nào bây giờ đã "nhổ giò" cao lớn hẳn, thậm chí còn cao hơn cả bố Yoon Min Soo

Lee Jun Soo cũng đang bước vào giai đoạn dậy thì và sắp cao hơn hẳn bố Lee Jong Hyuk

4 cặp bố con đình đám của chương trình Follow Me Now

Nguồn: Star News