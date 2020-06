Clip: Triệu Quân Sự gây bức xúc với thái độ thản nhiên, cười cợt khi bị bắt giữ tại quán game

Khoảng 20h tối 18/6, kẻ sát nhân Triệu Quân Sự đã bị Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) bắt giữ khi đối tượng này đang chơi tại tiệm internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Khi Sự bị bắt giữ, một đoạn clip ghi lại thái độ thản nhiên, không chút ăn năn của Sự đã được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc.

Clip: Triệu Quân Sự thản nhiên kể chuyện, cười nói sau khi bị bắt giữ - Nguồn: FB Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng

Theo đó, đoạn clip khoảng 30s cho thấy cảnh Sự ngồi trên ghế (loại ghế thường thấy tại các quán game online), xung quanh là một số chiến sĩ công an. Dù đã bị phát hiện và bắt giữ sau 15 ngày vượt ngục, kẻ sát nhân này vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, thản nhiên cười nói và lớn tiếng kể chuyện.

Đoạn clip được đăng tải đã khiến không ít người bất bình, bức xúc. Nhiều người cho rằng thái độ thản nhiên, vô tư của Sự cho thấy đối tượng này không hề ăn năn, hối hận trước hành động tội lỗi của mình.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

"Sự là tay nghiện game, cũng vì game mà sa ngã. Đang trốn nã mà vẫn đi chơi game được đến chịu".

"Thái độ không có chút ăn năn nào, lần này xác định bóc lịch suốt đời".

"Thái độ thản nhiên không chấp nhận được, chứng tỏ không biết sợ là gì".

Sự tỏ ra tươi cười khi bị bắt giữ - Ảnh cắt từ clip

Theo hồ sơ, phạm nhân Triệu Quân Sự, 29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên. Sự là người học giỏi nhưng vì mê các trò chơi điện tử trên mạng nên học chưa hết lớp 10, anh ta đã nghỉ học.



Vào ngày 24/8/2012, Sự bị bắt vì tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, bị kết án chung thân.

Ngày 8/11/2015, Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) đóng trên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Một tháng sau, phạm nhân Sự bị bắt.

Đến chiều 3/6/2020, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam T10 lần thứ 2. Trên đường bỏ trốn, Sự cướp giật điện thoại, xe máy của người dân rồi di chuyển ra phía Bắc.

Chiều 4/6, lực lượng chức năng chốt chặn tại khu vực đèo Hải Vân, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để vây bắt Triệu Quân Sự.

Ngày 14/6, sau 10 ngày triển khai nhiều phương án truy bắt Triệu Quân Sự tại rừng Hải Vân, các lực lượng trinh sát đã được rút khỏi khu vực Hải Vân.