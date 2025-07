Mới đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng sợ khi một con trâu lớn bất ngờ lao ra đường và húc thẳng vào một người phụ nữ đang điều khiển xe máy. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, hoảng loạn bỏ chạy để tránh bị trâu tiếp tục tấn công.

Clip tình huống nguy hiểm lan truyền khắp MXH

Đáng chú ý, sau cú húc đầu tiên, con trâu không dừng lại mà tiếp tục hung hăng rượt đuổi người phụ nữ. Trong đoạn video, có thể thấy nhiều người dân chứng kiến sự việc đã lập tức chạy tới can ngăn, tìm cách xua đuổi con trâu. Tuy nhiên, do con vật quá to lớn và dữ tợn khiến việc khống chế gặp không ít khó khăn.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 14/7 tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Người phụ nữ đã gặp chấn thương sau sự việc. Hiện đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải.

Ngay sau khi đoạn video được lan truyền, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự kinh hãi trước tính chất nguy hiểm của tình huống. Nhiều người không khỏi bức xúc trước việc để động vật lớn như trâu đi lại tự do trên đường phố:

"Nhìn mà lạnh cả sống lưng, chỉ cần lệch một chút là chị kia có thể bị thương nặng rồi!"

"Trâu to như thế mà không ai kiểm soát, thật sự quá nguy hiểm cho người đi đường!"