Kinh hoàng khoảnh khắc nam sinh chạy xe máy "lao như gió", tông trúng cô giáo. Nguồn video: VietNamnet

Theo tờ Người đưa tin, vụ tai nạn được xác định xảy ra vào tối 27/9, tại địa bàn thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo UBND thị trấn Đức Thọ cho biết, nạn nhân là cô giáo mầm non.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, tại đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, em Hà Nhất Ng. (SN 2009, trú xã An Dũng) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) chở theo Nguyễn Quốc C. (SN 2010, trú xã Bùi La Nhân) đã xảy ra va chạm với xe máy do cô giáo Hồ Thị H. điều khiển.

Hậu quả, cú va chạm đã khiến cô H. tử vong.