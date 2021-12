Clip dạy tiếng Anh "thảm họa" đang được chia sẻ như vũ bão khiến hội phụ huynh khóc thét: Dạy kiểu này thì học trò giỏi có nguy cơ thành dở mất thôi

Một clip dạy tiếng Anh đang gây bão trong cộng đồng mạng với cách phát âm "Vietsub" khó đỡ. Dù chỉ là những câu giao tiếp hỏi đáp cơ bản ở cấp tiểu học nhưng người dạy - được cho là một giáo viên đều phát âm sai trầm trọng, phiên âm quốc tế bằng những âm... thuần Việt.

Nhiều người không tin được đây là phát âm của cô giáo dạy tiếng Anh. Thậm chí có người còn đặt nghi vấn đây là clip dàn dựng.

Chẳng hạn: What's your favorite food? => goát do phây vờ rít phút; It's Pho bo => Ít phở bò; When do you usually eat it => goen đu du li ít ít... Một số từ khác như In the morning, người này đọc thành In dơ mo ling. Ít… ít. (eat it)...

Nhiều người không tin được đây là phát âm của cô giáo dạy tiếng Anh. Thậm chí có người còn đặt nghi vấn đây là clip dàn dựng nhưng có ý kiến phản biện: "Tôi cũng nghi mà nghe kỹ thì nếu đóng phải là diễn viên có hạng. Dạy rất có hồn, kiểu chạy cho đủ giờ".

"Đưa cho con tôi nghe và hỏi nhận xét của cháu. Cháu hỏi lại "She phát âm tiếng gì thế?” - Tiếng Anh (English) đấy con. Con nhận xét thế nào? Cháu nói: "Cô ấy cần được quan tâm và tập luyện về cách phát âm những câu căn bản này, nếu không thì khó sửa và không thể tiến triển được". Tôi bảo cháu cô ấy là người dạy tiếng Anh đấy. Cháu kêu lên: "Oh! No. It is terrible". Cháu được sinh ra và lớn lên ở Úc nhưng nói tiếng Việt rất khá", một phụ huynh nêu ý kiến.

Chuyện một số giáo viên phát âm tiếng Anh sai, khả năng ngoại ngữ đôi khi không bằng học sinh được giao tiếp nhiều với người nước ngoài, là thực tế mà nhiều phụ huynh, học sinh phản ánh. Những người dùng mạng khác cũng chia sẻ trải nghiệm của mình:

- Cô giáo dạy chúng tôi phát âm từ because là bi-cau và từ đó theo tôi đến hết lớp 12. Nhưng đến khi tôi đi học chuyên nghiệp được giao tiếp, được gặp các thầy cô có trình độ, vốn ngoại ngữ, phát âm tốt hơn thì các thầy cô không biết tôi đào đâu ra từ bi-cau. Sau này tôi được sửa phát âm từ này, và còn rất nhiều từ nữa. Nếu đầu vào đào tạo chưa chuẩn thì hệ lụy là hàng loạt lứa sau lệch chuẩn.

- Cháu bên chồng tôi đang học lớp 7 ở một huyện thuộc tỉnh. Cháu đi học tiếng Anh ở trung tâm với giáo viên nước ngoài nên phát âm đúng. Khi cháu học Anh văn với cô giáo đang học lớp 7 thì phải phát âm theo cô để đạt điểm cao mặc dù cháu biết cô phát âm và dạy sai rất nhiều. Tôi thấy cháu thật tội nghiệp và khổ sở. Tôi tự hỏi đến bao giờ thầy cô mới dạy cho học sinh kỹ năng tự phản biện?...

Chỉnh sửa các từ đã học phát âm sai là cả một quá trình dài mệt mỏi. Khi thói quen phát âm sai đã ăn sâu vào tiềm thức, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để học lại cách phát âm đúng. Đó là lý do bạn nên học cách phát âm đúng ngay từ ban đầu. Bây giờ học ngoại ngữ thuận lợi hơn xưa rất nhiều. Với phương tiện máy tính để bàn, laptop, tablet và nhất là smartphone thì quá tiện lợi. Phụ huynh nên tập cho con dựa vào các phương tiện này để học ngoại ngữ trong việc phát âm.

Một cuốn sách phiên âm tiếng Anh kiểu tiếng Việt từng gây sốt.

Trên thực tế, hiện vẫn có lựa chọn giải pháp phiên âm (số ít) đối với việc dạy cho trẻ hoặc lớp phổ cập văn hóa. Khi các đối tượng này còn chưa nhận diện con chữ thì giải pháp tạm thời là phiên âm nhưng vẫn mở ngoặc để nguyên dạng chữ viết bên cạnh. Tuy nhiên, tiếng và âm là hai cái khác nhau, nếu phiên âm như các kiểu trên thì đúng là ai cũng có thể đọc được một cách dễ dàng nhưng không thể thể hiện hết các âm nhấn, âm đuôi.

Một giảng viên nhận định: "Trẻ em thẩm âm rất tốt. Một em bé nghe tiếng bản ngữ, nó sẽ phát âm rất chuẩn như người bản ngữ. Tôi cá chắc, các em bé khi học cô giáo như trong clip này, chúng sẽ nói "tiếng Lào ra tiếng Ý" và điếc đặc trong giao tiếp. Dạy học ngoại ngữ như vậy thà để trẻ tự học còn tốt hơn nhiều".

