CLIP: Cầu check-in ở hồ Xuân Hương Đà Lạt bốc cháy ngùn ngụt

Ngày 27-8, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ cháy cầu Chữ Y, nằm trên danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương.



Theo ghi nhận, chiều cùng ngày, người tham gia giao thông qua đoạn cầu Chữ Y, giáp sân golf Đồi Cù phát hiện lửa bốc cháy dữ dội. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, dập tắt đám cháy.

Hình ảnh cầu Chữ Y trên hồ Xuân Hương Đà Lạt bốc cháy.

Theo một lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt, nguyên nhân vụ cháy do người dân đốt vàng mã sau khi cúng tháng 7 Âm lịch. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.