Clip BLACKPINK nhảy See Tình cực "cuốn" tại Born Pink Hà Nội

Ngay lúc này, Born Pink Hà Nội (ngày 1) đang diễn ra cực kỳ bùng nổ. Sau phần mở màn hoành tráng với ca khúc đình đám How You Like That, các cô gái BLACKPINK tiếp tục khuấy động bầu không khí bằng những màn trình diễn hết sức sôi động, đẳng cấp.

Đáng chú ý, không chỉ có các bài hát của BLACKPINK mà giai điệu và vũ đạo của ca khúc See Tình cũng xuất hiện tại cầu trường Mỹ Đình. Dĩ nhiên, đây không phải là bài hát của BLACKPINK nên họ sẽ không được tập luyện nhiều như các ca khúc của nhóm.

Dẫu vậy, có thể thấy các cô gái cũng đã chuẩn bị một cách khá kỹ càng và những gì BLACKPINK thể hiện đã làm các fan rất phấn khích. Ở khắp các khán đài, hàng chục ngàn khán giả đã reo hò, cổ vũ không biết mệt mỏi.

BLACKPINK nhảy See Tình cực cuốn tại concert làm các fan thích thú.

Thời điểm hiện tại, concert của BLACKPINK vẫn đang tiếp tục diễn ra với những phần thể hiện đỉnh cao trên sân khấu rực rỡ xứng tầm quốc tế.