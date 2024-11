Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại được hình ảnh bé trai không may bị ngã xuống ao khi đang chơi một mình khiến nhiều người thót tim. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 22/11 vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi đang mon men chơi gần ao nước thì bé trai 3 tuổi không may bị trượt chân, ngã lộn nhào xuống ao. Lúc này, xung quanh không có người lớn nên không có ai phát hiện sự việc.

Cả quá trình bé trai liên tục chới với, ngụp lặn dưới nước. May mắn sau đó, em bé này đã túm vào được thân cây nổi dưới ao để ngoi lên rồi mon men bơi vào ria bờ. Những tưởng sau đó, bé trai sẽ bò được lên bờ ngay nhưng không may nạn nhân đã bị trượt chân tiếp tục chới với giữa dòng nước một lần nữa.

Sau gần 1 phút vật lộn giữa dòng nước, bé trai mới bám được vào ria bờ để leo lên.





Theo dõi cả quá trình tự cứu mình khỏi vụ đuối nước khiến nhiều người không khỏi thót tim, sợ hãi. Nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy rùng mình khi chứng kiến khoảnh khắc cậu bé bị ngã xuống ao nước, nhưng sau đó đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy em bé có thể bám được vào bờ để tự giải cứu chính mình.

Bên cạnh đó, không ít người đã lên tiếng để cảnh báo các bậc phụ huynh khác, cần phải để mắt đến trẻ nhỏ để tránh những tai nạn tương tự, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu trẻ em không được người lớn phát hiện và giải cứu kịp thời.

"Có vẻ như cậu bé biết bơi hoặc đã được người lớn dạy cho một số kĩ năng khi ở dưới nước. Thấy bé ngụp lặn gần như biết mất trong dòng nước mà tim mình thắt lại. Nhìn dáng người nhỏ xíu mà tự bám vào bờ rồi leo lên mà thở phào", tài khoản D.P chia sẻ.

"Chắc hẳn phước đức của gia đình em bé vẫn còn lớn nên em bé không gặp hậu quả nghiêm trọng. Hy vọng đây sẽ là bài học đáng nhớ cho gia đình để nhanh chóng lắp rào chắn ao nước, tránh những tai nạn tương tự có thể xảy ra", một người khác để lại bình luận.