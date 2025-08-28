Đã bao lần vội vã lướt qua con đường Tôn Đức Thắng sầm uất, giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại, có lẽ chúng ta đã vô tình bỏ lỡ một không gian đặc biệt, nơi thời gian dường như ngưng đọng. Đó chính là Bảo tàng Tôn Đức Thắng, một nốt nhạc sâu lắng giữa bản giao hưởng nhộn nhịp của thành phố, và là điểm đến được nhiều bạn trẻ tìm về trong không khí hân hoan của ngày Đại lễ.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Bước qua cánh cổng bảo tàng, mọi ồn ào, tấp nập của phố phường dường như được bỏ lại sau lưng. Không gian tĩnh lặng, trang nghiêm tại tầng trệt với khu vực tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngay lập tức mang đến một cảm giác bình yên và thành kính. Đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà là một cuộc hành trình ngược dòng thời gian, để hiểu hơn về cuộc đời của một người thợ máy đã trở thành người lãnh đạo kính yêu của dân tộc.

Hành trình ấy thực sự bắt đầu ở tầng hai, nơi câu chuyện về những ngày đầu trên con đường cách mạng của Bác Tôn được tái hiện một cách sống động. Nhiều người chắc chắn sẽ không khỏi trầm trồ trước sa bàn mô phỏng xưởng đóng tàu Ba Son xưa. Ta không chỉ nhìn thấy một mô hình, mà như thấy cả một không gian lịch sử thu nhỏ với mái ngói đỏ, tường vàng đậm kiến trúc Pháp. Đâu đó trong không gian này, ta có thể hình dung được hình ảnh người thợ cơ khí Tôn Đức Thắng của năm 1912, nuôi trong mình những khát vọng lớn lao cho vận mệnh đất nước.

Đi tiếp trong dòng chảy của lịch sử, không gian đột ngột chùng xuống khi tái hiện lại những ngày tháng Bác Tôn bị thực dân Pháp đày ải tại nhà tù Côn Đảo. Từng song sắt lạnh lẽo, khung cảnh Hầm Xay Lúa khổ sai được dựng lại chân thật đến nhói lòng. Điều đặc biệt nhất là không chỉ có hình ảnh, mà cả âm thanh của tiếng dụng cụ xay lúa nặng nhọc, tiếng xiềng xích va vào nhau cũng được tái hiện. Lịch sử không còn là những trang giấy, mà trở nên chân thực, sống động và chạm đến cảm xúc của người xem một cách mạnh mẽ.

Nếu tầng hai là những trang sử hào hùng và bi tráng, thì tầng ba lại mở ra một khoảng lặng khác, gần gũi và đời thường hơn. Không gian trưng bày đã khắc họa một chân dung đa chiều và trọn vẹn về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đó là hình ảnh một vị lãnh đạo luôn sâu sát với quần chúng, từ người công nhân, các đoàn thể cho đến lực lượng vũ trang. Song song đó là một hình ảnh rất đỗi đời thường: một người ông hiền hậu, trìu mến bên các cháu thiếu nhi và một con người giản dị trong cuộc sống, chan chứa tình cảm với bạn bè, đồng chí.

Điều thú vị là bảo tàng đã khéo léo đưa công nghệ vào để kể chuyện lịch sử, từ những màn hình tương tác đến các mã QR cung cấp thông tin chi tiết. Công nghệ đã trở thành cầu nối, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và thấu hiểu quá khứ một cách dễ dàng và hấp dẫn hơn.

Cuối cùng, một bức tranh bác cùng với các em thiếu nhi như một lời tổng kết giàu cảm xúc cho toàn bộ hành trình tham quan bảo tàng. Bức tranh khắc họa hình ảnh Bác Tôn ngồi hiền hậu, quây quần giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cháu thiếu nhi trong trang phục đa dạng, tạo nên một không khí vô cùng ấm áp. Đây chính là biểu tượng sống động cho tinh thần "đại đoàn kết dân tộc" mà Bác đã dành cả đời vun đắp.

Trong những ngày lễ lớn của dân tộc, nhìn những tà áo dài thướt tha, những lá cờ Tổ quốc nhỏ xinh trên tay các bạn trẻ tìm đến đây, ta mới cảm nhận rõ rệt sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Như bạn Tâm Thư (Phước Long, TP.HCM) chia sẻ: “Mình không sắp xếp được thời gian để đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành nên mình chọn đi tham quan các bảo tàng ở TP.HCM để hoà chung bầu không khí ngày vui của đất nước”.

Hay chia sẻ của bạn Bảo Nghi (Tam Bình, TP.HCM) khi đến tham quan bảo tàng: “Hôm nay em thấy không khí mọi người ở đây rất là sôi nổi cũng như là mong ngóng cho ngày 2/9 sắp tới. Em cũng như mọi người, cảm thấy rất là hạnh phúc khi được tới tham quan những kỷ niệm lịch sử và cũng như là những chiến tích mà ông cha ta đã để lại."

Chia sẻ từ bạn Bảo Nghi khi đến tham quan bảo tàng Tôn Đức Thắng

Hóa ra, không cần phải đi đâu xa, ngay giữa lòng thành phố vẫn có một nơi để ta sống chậm lại, để cảm nhận, để tự hào và để hiểu rằng, lịch sử không nằm đâu xa xôi mà luôn hiện hữu quanh ta, trong từng góc phố, từng câu chuyện.