Chuyên "săn" học bổng, nam sinh ĐH Công nghệ dậy từ 5h sáng làm bài tập tiếng Anh, áp dụng phương pháp cà chua triệt để, dư tiền gửi hỗ trợ gia đình

Buổi sáng ngày 12/10/2020, Gia Long lần đầu được đi du lịch xa khỏi thủ đô ồn ào khói bụi. Cậu cùng 3 người bạn khác đang có một chuyến du lịch nhỏ trên Tam Đảo, cả 4 đều háo hức giơ điện thoại ra phía trước để lưu lại những bức ảnh đẹp. Những ngày bình thường khác, Long đều bận rộn với việc học tập trên trường cũng như công việc làm thêm.



Bỗng, điện thoại có tiếng tin nhắn mới. Theo thói quen, Long nhấn vào màn hình và ngay lập tức, một dòng tiêu đề trong mail “Thông báo kết quả học bổng năm học 2020-2021” khiến cơ mặt của cậu được kéo giãn. Long cười mỉm, từ từ đọc hết mail, không sót một từ nào nhưng vẫn không thể tin vào sự thật. Niềm hạnh phúc trong cậu thốt ra bằng một tiếng hô lớn, cậu vui mừng thông báo cho cả 3 người bạn cùng đi, và không quên khẳng định với họ “thế là sau bao ngày vất vả, cuối cùng trái ngọt cũng đến với ta”.

Vậy là sau gần 4 tháng từ ngày nhận được thông tin, chuẩn bị hồ sơ đến khi vượt qua các vòng phỏng vấn, cuối cùng cậu sinh viên năm thứ hai trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN cũng đã đạt được học bổng của Quỹ tài năng Lương Văn Can. Long đã cho phép bản thân lùi lại 1 năm để chuẩn bị hồ sơ kĩ lưỡng hơn do năm thứ nhất ĐH cậu "nắm trong tay" thông tin về học bổng này khá trễ.

Chưa bao giờ ngừng nỗ lực

Suốt 4 năm học ĐH, Long luôn đi tìm những học bổng, khiến bạn bè không ngần ngại gọi cậu là "thánh săn học bổng". Cậu cho biết lí do: "Mình muốn phụ giúp, hỗ trợ một phần kinh tế cho mẹ. Vì bố mẹ ly hôn từ khi mình học lớp 7, cả hai chị em mình đều ở với mẹ, chi phí sinh hoạt, học tập đều do mẹ lo toan, nên mình cũng muốn phần nào cố gắng học tập để dành học bổng hỗ trợ mẹ. Hầu hết các học bổng do mình thường tìm kiếm thông qua trang web nhà trường và các group học bổng trên Facebook."

Mỗi học bổng sẽ bao gồm những tiêu chí khác nhau để xét chọn các sinh viên xuất sắc, hơn nữa, với sự hỗ trợ từ các thầy cô bằng những dòng thư giới thiệu cộng với sự cố gắng, nỗ lực hết mình của bản thân cũng như thành tích học tập tốt, Long đã "chạm tay" vào những học bổng mà nhiều người hằng mơ ước như Học bổng hỗ trợ tài năng Lương Văn Can, Học bổng Vì tầm vóc Việt, Học bổng BIDV, Học bổng Shinnyo-En, Học bổng Đinh Thiện Lý…



Học bổng đầu tiên cậu đạt được là học bổng dành cho những bạn có điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, khi ấy Long đang bắt đầu làm quen với danh xưng sinh viên năm nhất của trường. Tuy số tiền không lớn, nhưng niềm vui ấy khích lệ cậu cần phải cố gắng hơn nữa trong các năm học tiếp theo.

Học bổng khó nhất theo Long đánh giá có lẽ là học bổng của Quỹ hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can vì hồ sơ cần chuẩn bị nhiều đầu mục giấy tờ khác nhau, cụ thể như, thư giới thiệu, thư cảm nghĩ, giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình, giấy xác nhận các hoạt động ngoại khóa... Thậm chí, trong thời điểm chuẩn bị hồ sơ, bản thân Long đồng thời tham gia chương trình tình nguyện hè (Mùa hè xanh 2020) tại Ba Vì diễn ra trong vòng 14 ngày với vai trò Đội trưởng. Quá trình chuẩn bị hồ sơ vì thế không hề đơn giản nhưng cuối cùng Long đã đạt được mục tiêu của chính bản thân.

Tuy nhiên, cậu cho hay: "Mình không có một mục tiêu nào về việc 1 năm phải dành những kiểu học bổng nào. Mình vốn nghĩ, học bổng như một món quà, mình cũng cần phải biết san sẻ với mọi người xung quanh nữa. Mình khổ, mình đau, xung quanh mình cũng sẽ có rất nhiều người có cùng cảnh ngộ như mình. Thêm nữa, bản thân là một cán bộ Đoàn của trường, nên việc chia sẻ với những người có hoàn cảnh như mình là điều luôn được mình ưu tiên hàng đầu."

Không có con đường nào trải toàn hoa hồng

Duy trì danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền, lên đại học Long vẫn đạt thành tích tốt, luôn nằm trong top 10 của lớp với điểm GPA ổn định ở mức 3.4/4.0. Về bí quyết học tập hiệu quả, cậu tiết lộ bản thân áp dụng phương pháp pomodoro, tức là phương pháp quả cà chua học trong 25 phút và nghỉ giải lao 5 phút. Trong quá trình học, cậu cũng tự mình "cách li" với điện thoại và MXH. Tuy nhiên, trong 1-2 tháng gần đây, do tham gia nhiều hoạt động khác nữa nên cậu không còn áp dụng phương pháp học tập này.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc trên lớp, Long còn là Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường khoá VI, phụ trách mảng truyền thông bên Đoàn trường. Vốn là một người lạc quan, tích cực, luôn cống hiến 100% tâm sức của mình, kể cả việc học lẫn việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, cậu phải tự mình học cách cân bằng cuộc sống.

Long biết cân bằng cuộc sống không hề dễ dàng như nhiều người thường nhắc tới: "Mình luôn ôn tập các môn học theo chu kì 5 tuần, 10 tuần và 15 tuần. Đến cuối kì, việc ôn tập lại sẽ trở lên rất nhẹ nhàng. Còn về hoạt động ngoại khóa, ngoài thời gian đi học, mình vẫn sẽ tham gia tổ chức, hỗ trợ các chương trình từ phía Đoàn - Hội nhà trường. Hầu hết các bạn sẽ chỉ tham gia các hoạt động Đoàn thể trong 2-3 năm đầu, sau đó là chuyên tâm cho đi thực tập, đi làm và học tập trên trường. Nhưng mình vẫn tham gia đến cuối năm 4, đồng thời học trên trường, đi dạy thêm, đi làm thêm để có thể trang trải thêm cho cuộc sống hiện tại."

Tự nhận mình là "người tham việc" nhưng Long vẫn cho rằng ở học kì 2 năm thứ 3, cậu vẫn quá mải chơi nên đã không để điểm GPA kém nhiều so với mục tiêu đề ra trước đó. Thời điểm ấy, Long đã trách bản thân nhiều lắm...

Luôn bận rộn với ước mơ của chính mình

Một ngày hiện tại của Long bắt đầu từ 5h sáng, cậu thức dậy và hoạt động khởi đầu một ngày mới độc đáo bằng cách làm bài tập tiếng Anh. Cậu tâm sự hiện tại đang đi làm tại một công ty về mảng lập trình và đi dạy thêm, ôn luyện ĐH môn toán cho một học sinh lớp 12 sau khi tự học tiếng Anh buổi sáng từ 6h15-7h45 sáng, bên cạnh đó cũng tranh thủ học tiếng Anh của một dự án có tên The Young tại Hà Nội. Sau đó, Long bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho một ngày làm việc kéo dài từ 8h30-17h30.



"Với "timeline" một ngày như vậy, mình cảm thấy cuộc sống chưa đảo lộn nhiều. Còn về công việc hiện tại, vì ngành học đào tạo lập trình viên nên việc học những công nghệ mới khiến mình rất hứng thú. Mỗi tuần, mình thường sắp xếp đi chơi cùng bạn bè trong 1 hoặc 2 buổi tối nên khoảng thời gian còn lại cũng còn khá nhiều, mình tập trung giải quyết công việc tồn đọng. Mình thường lập các đầu mục theo danh sách công việc theo tuần, theo ngày cần giải quyết, cuối tuần hoặc cuối ngày cùng nhìn lại xem còn gì thiếu sót và cần khắc phục cải thiện, rút kinh nghiệm điều gì không", Long giải thích.

Bản thân Long biết khi được nhận học bổng như vậy, sẽ không thể nào tránh khỏi ánh mắt dòm ngó hay sự ganh ghét, đố kị từ người khác. Tuy nhiên, cậu luôn quan niệm rằng, thay vì ghen ghét đố kị, bực dọc trong lòng chúng ta nên hỏi thẳng họ, vì khi họ đã có được những thành tựu đó, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ nếu bạn cần sự giúp đỡ và câu trả lời từ họ. Là một người hướng ngoại, nên bất kì ai cần sự trợ giúp, nếu nằm trong năng lực của mình, Long đều sẽ đưa tay ra giúp đỡ.



Chia sẻ về bí quyết đạt học bổng, Long cho hay chính bản thân mỗi người phải hiểu rõ nhất về bản thân mình: luôn luôn phải trung thực, thành thật với chính gia cảnh và cuộc sống của mình. Vì khi trung thực, các quỹ học bổng sẽ sẵn sàng trao tặng cho bạn những suất học bổng đó.



Ảnh: NVCC.