Chuyện lạ thị trường thịt heo cuối năm

Heo nhập khẩu ít tác động đến thị trường

Theo Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương, 10 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thịt heo ở mức 88.820 tấn, trị giá hơn 189 triệu USD, giảm 34,4% về lượng và giảm 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá heo trong nước thấp, tiêu thụ chậm, lượng thịt heo nhập về trong tháng 10 cũng giảm dù là thời điểm chuẩn bị cho hàng Tết. Theo số liệu hải quan, trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu 11.870 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 26,02 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với tháng 10-2021; giá nhập khẩu trung bình đạt 2.192 USD/tấn, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Quách Phong, thị trường thịt heo Việt Nam hiện tại cơ bản là tiêu thụ nội địa, tự cung tự cấp, các hoạt động xuất nhập khẩu rất ít tác động lên thị trường do tỉ lệ quá nhỏ.