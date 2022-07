Chuyển hồ sơ vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Đông sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, do điều kiện phương tiện và nạn nhân liên quan đến cơ quan quân đội, nên đơn vị này sẽ thu thập, củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đại diện Công an quận Hà Đông thông tin, lời khai ban đầu của Hà Thanh Hưng và các tài liệu, chứng cứ thu thập cho thấy, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên do tài xế đã cố vượt sai quy định, từ đó không làm chủ được tốc độ.

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 28/7, tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS:30E - 455.34, nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu sơn đen do anh Hà Thanh Hưng điều khiển đi trên đường Ngô Thì Nhậm, hướng đường Ngô Quyền đi đường Quang Trung, va chạm với xe ô tô BKS: 29E - 022.83, nhãn hiệu: Hyundai I10, màu sơn trắng, do anh Nguyễn Hồng Quang điều khiển đi trên đường Ngô Thì Nhậm cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu.

Sau va chạm xe ô tô BKS: 29E - 022.83 bị đẩy lùi lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ô tô BKS: 30V - 5044, nhãn hiệu Mitsubishi Triton, màu sơn bạc do anh Nguyễn Kiên Cường điều khiển. Còn xe ô tô BKS: 30E - 455.34 bị mất lái tiếp tục di chuyển thẳng, nhanh về phía trước hướng đường Quang Trung đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với 5 xe mô tô gồm:

Xe mô tô BKS: 17B2 - 547.79 do anh Phạm Minh Hoằng điều khiển; xe mô tô BKS: 99C1 - 668.45 do anh Nguyễn Văn Nam điều khiển; xe mô tô BKS: 30X6 - 1776 do chị Dương Nguyễn Hà My điều khiển; xe mô tô BKS: 29T1 - 218.64 do chị Đặng Thị Ngân điều khiển; xe mô tô BKS: 29T1 - 775.32 do chị Mai Thị Tuyết Thanh điều khiển; xe máy điện BKS: 29MĐ2 - 758.27 do cháu Đỗ Quang Minh điều khiển và 1 xe ô tô BKS: TM - 3355 do anh Hoàng Văn Hảo - Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm giao cắt với đường Quang Trung.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Mai Thị Tuyết Thanh tử vong tại hiện trường. Anh Nguyễn Văn Nam bị gãy chân phải được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Anh Phạm Minh Hoằng, chị Đặng Thị Ngân, chị Dương Nguyễn Hà My, cháu Đỗ Quang Minh bị xây xát nhẹ phần mềm sau khi vào viện kiểm tra không phải nằm viện đã về nhà. Thiệt hại tài sản gồm: 4 xe ô tô, 5 xe mô tô và 1 xe máy điện bị hư hỏng.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng quận Hà Đông đã tạm giữ tài xế và kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với lái xe Hà Thanh Hưng người gây tai nạn, kết quả cho thấy không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể./.