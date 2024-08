Chuyên gia tư vấn: 5 lưu ý khi bổ sung collagen

Thông qua Series "Chuyên gia giải đáp: Bổ sung collagen cho mẹ bỉm sau sinh" của Kênh Truyền thông và Tư vấn sức khỏe kết hợp cùng thương hiệu DHC, bác sĩ CKII Lê Vi Anh đã có những chia sẻ hữu ích về bổ sung collagen đường uống để đạt được hiệu quả tốt nhất, an toàn cho sức khỏe.

Bác sĩ Lê Vi Anh trong series Giải đáp cùng chuyên gia: Bổ sung collagen cho mẹ bỉm sau sinh

Nên bổ sung collagen qua TPCN hay thực phẩm

Theo bác sĩ CKII Lê Vi Anh, chúng ta có thể bổ sung collagen thông qua các loại thực phẩm có màu xanh đậm hoặc da heo, da cá. Tuy nhiên khi bổ sung collagen qua thực phẩm bạn cần phải lưu ý đa dạng thực phẩm để tránh ăn quá nhiều 1 loại thực phẩm từ đó gây rối loạn lipid và tăng cân. Bên cạnh đó, bạn hãy bổ sung thêm collagen peptide hay collagen thủy phân.

Nên ưu tiên sử dụng collagen thủy phân

Bác sĩ Vi Anh chia sẻ các dạng bổ sung collagen thông thường có trọng lượng phân tử lớn và rất khó để hấp thu vào trong cơ thể. Đối với dạng collagen peptide sẽ giúp cắt nhỏ các mối liên kết collagen thành các axit amin dựa vào tính phân cực của các phân tử nước.

Kết hợp collagen cùng nhiều thành phần làm đẹp khác

Để đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng, bác sĩ Lê Vi Anh cho rằng nên kết hợp collagen peptide với các thành phần làm đẹp khác như vitamin C, hyaluronic acid (HA) và L-Citruline. Sự kết hợp này không chỉ giúp tăng khả năng hấp thu collagen mà còn hỗ trợ tăng cường độ ẩm và làm sáng da.

Sử dụng hàm lượng collagen phù hợp

Tùy vào mỗi độ tuổi, sự ảnh hưởng từ nhiều yếu tố môi trường và chế độ sinh hoạt khác nhau sẽ khiến lượng collagen bị hao hụt trong cơ thể của mỗi người là khác nhau nên hàm lượng bổ sung collagen cũng sẽ khác nhau. Uống collagen liều lượng quá thấp sẽ khó thấy tác dụng nhưng uống hàm lượng quá cao cũng không tốt.

Bác sĩ CKII Lê Vi Anh phân tích về các phương pháp bổ sung collagen (Nguồn: Alobacsi)

Đối với phụ nữ sau sinh, bác sĩ Lê Vi Anh nhấn mạnh để phục hồi làn da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa thì hàm lượng collagen peptide cơ thể cần có thể trên 6000mg thay vì hàm lượng trung bình từ 2000 - 4000 mg như bình thường.



Uống đủ nước khi bổ sung collagen peptide

Bác sĩ Lê Vi Anh còn nhấn mạnh một lưu ý vô cùng quan trọng khi bổ sung collagen là cung cấp đủ nước cho cơ thể: "Nước đóng vai trò như một chất xúc tác, giúp các acid amin trong collagen peptide kết hợp với nhau một cách hiệu quả để tạo thành các sợi collagen mới. Khi cung cấp đủ nước, quá trình tổng hợp collagen sẽ diễn ra thuận lợi, giúp làn da săn chắc, mịn màng hơn".

Lựa chọn sản phẩm bổ sung collagen phù hợp

Khi lựa chọn sản phẩm collagen, bạn nên quan tâm đến hàm lượng collagen, thành phần bổ sung và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Để đảm bảo chất lượng, hãy ưu tiên các sản phẩm có giấy tờ chứng nhận, được phân phối chính hãng.

DHC Collagen Beauty 7000 Plus là một trong những sản phẩm collagen nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Với hàm lượng collagen peptide lên đến 7000mg cùng sự kết hợp của vitamin C, L-citrulline và tiền chất HA, sản phẩm giúp tăng cường độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và cấp ẩm sâu cho da. Với quy trình sản xuất khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, DHC Collagen Beauty 7000 Plus đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết cao, đặc biệt phù hợp với phụ nữ từ 25 tuổi trở lên, những người bận rộn và cần một giải pháp chăm sóc da hiệu quả.

Bổ sung collagen được mẹ bỉm Salim ưu tiên sử dụng sau khi sinh

Đây cũng là một trong những sản phẩm bổ sung collagen được Salim yêu thích sử dụng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Mẹ bé Pam chia sẻ thói quen này đã giúp cô nàng rất nhiều trong việc phục hồi làn da sau khi sinh.



"Mình dùng kết hợp collagen với các sản phẩm chăm sóc da ở bên ngoài. Nhờ đó mà da mình lúc nào cũng đủ ẩm, căng bóng và đàn hồi hơn" - Salim cho biết thêm.

Việc bổ sung collagen chỉ là một phần trong quá trình chăm sóc da. Để có làn da khỏe mạnh, bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường.

