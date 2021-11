Chuyên gia sản phụ khoa Minh Tâm: Đa số nam giới thời nay vẫn cho rằng kế hoạch hoá gia đình hay phòng tránh thai an toàn là chuyện của riêng phụ nữ

Podcast "Chọn Gì Cho Em" số 3 với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt, bác sĩ Phụ sản CK1 Trần Thị Minh Tâm

Mời bạn đọc xem teaser podcast 3 tại đây

Phụ nữ dành trung bình mất từ 2 - 20 năm để hoàn thiện "thiên chức" (với các gia đình có từ 1 đến 2 con) nhưng dành tới 25 - 30 năm cuộc đời để nghĩ về việc tránh thai

Nói về sứ mệnh trân quý của người phụ nữ, Bác sĩ Minh Tâm chia sẻ: "Chỉ cần thực hiện một phép tính đơn giản, bạn sẽ thấy làm phụ nữ không hề dễ dàng. Họ phải duy trì kinh nguyệt trong hơn 30 năm cuộc đời để sẵn sàng cho việc sinh đẻ, phải mang thai trong 9 tháng 10 ngày, phải nuôi con bằng sữa mẹ trong 1 vài năm, chưa kể đến trách nhiệm nuôi dạy con cái kéo dài trong suốt mười năm, hai mươi năm sau đó."

Sinh ra đã mang trong mình thiên chức, người phụ nữ vốn đã phải gánh trên vai những áp lực nội tại cả về việc duy trì sinh lý khoẻ mạnh lẫn các tiêu chuẩn đạo đức mẫu mực. Đặc biệt là những người mẹ đang trong thai kỳ, bên cạnh những phản ứng thai nghén tự nhiên, tâm lý cũng trở nên nhạy cảm và yếu ớt hơn. Từ đó có thể thấy rằng, nếu người nữ vẫn quyết định tự mình sinh con khi không được ủng hộ, thì giai đoạn ấy họ phải đối mặt với khó khăn và áp lực khổng lồ.

Hãy nhớ rằng để em bé chào đời một cách khoẻ mạnh thì việc duy trì sức khoẻ tâm sinh lý ổn định cho người mẹ là điều tối quan trọng

Việc quyết định sẵn sàng sinh con hay chưa? sinh con khi nào? sinh mấy con? Câu trả lời quan trọng nhất vẫn nên nằm ở mong muốn của người phụ nữ. Hoàn toàn không có gì sai khi phụ nữ tìm đến các biện pháp tránh thai như một cách để bảo vệ mình, đảm bảo cuộc sống của mình không đi lệch hướng hay phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng cùng những áp lực tâm lý đến từ xã hội.

Mang thai ngoài ý muốn, trách nhiệm nên thuộc về ai?

Theo bác sĩ Tâm: "Việc mang thai ngoài ý muốn từ xưa đến nay luôn được cho là sơ xuất, là "lỗi". Lỗi do ai? Lỗi do cả hai, nhưng phụ nữ luôn là người bị nhắc đến nhiều hơn. Và dù luôn được coi là "lỡ", là hi hữu, nhưng thống kê y học hàng năm vẫn cho thấy tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn ở phụ nữ Việt Nam tăng nhanh một cách khó kiểm soát."

BTV Diệp Chi cũng nhấn mạnh rằng, hãy ngừng việc hướng mũi rìu đạo đức về phía người phụ nữ khi chuyện đã rồi, bởi chính họ mới là đối tượng phải gánh chịu nhiều tổn thất hơn cả. Nàng BTV 8x cho rằng: "Thời nay, tư cách và nhân phẩm của người phụ nữ không nên được quyết định qua những câu chuyện như vậy nữa. Rõ ràng, nếu có thì đó chỉ nên là quyết định sai lầm trong thời điểm đấy thôi, chứ không phải là thước đo để đánh giá đạo đức cho cả cuộc đời."

"Người phụ nữ, dù trong trường hợp nào đi nữa, vẫn đáng thương hơn là đáng trách" – Nàng BTV chia sẻ bên lề chương trình

Cũng trong Podcast số 3, Bác sĩ Minh Tâm đã chỉ ra những lưu ý quan trọng mà các bạn gái cần lưu tâm trong thai kỳ:

"Thứ nhất, các bạn cần đi khám phụ khoa định kỳ và nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Thứ hai là hãy lắng nghe cơ thể của mình, nếu có những dấu hiệu bất thường liên quan đến vấn đề sinh sản như: đau bụng, ra máu, nôn nghén nặng hay tâm lý bất ổn thì cần liên hệ với bác sĩ ngay để được tư vấn chăm sóc."

"Mong rằng qua "Chọn Gì Cho Em" số 3, các bạn nữ sẽ có thêm hiểu biết về sức khoẻ sinh sản để đảm bảo an toàn cho tương lai của mình và con trẻ"

"Chọn Gì Cho Em" là trạm gỡ rối cảm xúc dành riêng cho phái đẹp, nơi mà chúng ta có thể ngồi lại mỗi tối chủ nhật để cùng nhau chữa lành tâm hồn, tái tạo năng lượng và làm chủ hạnh phúc của chính mình.

Đón xem Chọn Gì Cho Em tập 3 phát sóng vào 20:30 Chủ Nhật, 21/22/2021 trên New Choice Việt Nam

Đơn vị thực hiện series Podcast truyền cảm hứng này là nhãn hàng New Choice Việt Nam - thương hiệu thuốc tránh thai an toàn có nguồn gốc từ Mỹ được hàng triệu phụ nữ Việt Nam tin dùng suốt 27 năm nay. Series Podcast nằm trong chiến dịch tôn vinh phụ nữ "Thương Ai Như Thể Thương Em" .

Đơn vị phân phối:

Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng, (Golden Choice Co., Ltd)

Tầng 13, tòa nhà ICON4, 243A, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.