Chuyên gia hướng dẫn sử dụng chất tẩy rửa đúng cách để đảm bảo an toàn và phòng ngừa dịch bệnh

Một trong những lời khuyên của các chuyên gia y tế để phòng ngừa dịch bệnh là vệ sinh nhà cửa thường xuyên. Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã đưa ra một danh sách các chất tẩy rửa có thể chống lại virus và các chất này nhanh chóng được đưa vào thị trường tiêu thụ.

Diane Calello, chuyên gia y khoa, giám đốc điều hành Trung tâm phòng độc New Jersey kiêm phó giáo sư y tại Trường Y Rutgers New Jersey cho biết, hiện nay có rất nhiều sản phẩm tẩy rửa gia dụng và mọi người cần đọc hướng dẫn ghi trên bao bì nhằm đảm bảo độ an toàn khi sử dụng.

Nhu cầu sử dụng hóa chất tẩy rửa để vệ sinh nhà cửa tăng mạnh do dịch bệnh.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trường hợp cấp cứu do phơi nhiễm với hóa chất tẩy rửa và chất khử trùng tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là mọi người dành nhiều thời gian vệ sinh nhà cửa hơn do dịch bệnh.

Xuất phát từ điều này mà các chuyên gia đã đưa ra một số lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng hóa chất tẩy rửa tại nhà như sau:

Kiểm soát liều lượng

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của các chuyên gia hiện nay là chất tẩy. Dù có khả năng giữ cho ngôi nhà của bạn sạch sẽ, chất này cực kỳ nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách.

Rick Sachleben, chuyên gia y khoa kiêm thành viên của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ giải thích, các loại virus rất dễ bị tiêu diệt khi đối mặt với chất tẩy. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải, đủ để làm sạch các bề mặt trong nhà. Khoảng 1/4 cốc nước là vừa đủ và tránh tăng lên 1/2 -3/4 cốc.

Không trộn lẫn các sản phẩm với nhau

Việc làm sai lầm không ít người mắc phải là trộn nhầm chất tẩy với các sản phẩm vệ sinh khác. Chuyên gia Sachleben khuyến cáo, đừng dùng kèm chất này với bất kỳ sản phẩm nào, ngoài nước và bột giặt.

Mọi người cũng cần đặc biệt lưu ý tránh trộn chất tẩy với amoniac, một chất có trong nhiều sản phẩm tẩy rửa gia dụng dùng để vệ sinh cửa sổ và sàn nhà. Hãy giữ thói quen luôn luôn đọc thành phần ghi trên bao bì trước khi sử dụng nhiều sản phẩm cùng một lúc. Theo Thư viện y học quốc gia Hoa Kỳ, trộn chất tẩy với amoniac sẽ làm giải phóng khí độc chloramine, có khả năng tạo ra axit trong phổi khi bạn hít phải. Đau tức ngực, khó thở là các triệu chứng cần lưu ý và bạn hãy đưa người hít phải chất độc đi cấp cứu càng sớm càng tốt.

Đeo găng tay

Đeo găng tay khi lau chùi vừa tránh tiếp xúc với mầm bệnh vừa ngăn ngừa nguy cơ kích ứng da do các hóa chất tẩy rủa.

CDC khuyến cáo, mọi người nên đeo găng tay khi tiếp xúc với mọi chất tẩy rửa. Đây là việc làm đặc biệt quan trọng để bảo vệ bàn tay, đặc biệt trước khi trộn chất này với nước. Debra Jaliman, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ da liễu tại thành phố New York đã chỉ ra, một số sản phẩm nước vệ sinh có thể gây kích ứng da. Do đó, hãy giữ thói quen luôn đeo găng tay khi bạn lau chùi để bảo vệ bản thân khỏi các vấn đề về da như nổi mề đay, phát ban hoặc các triệu chứng kích ứng khác.

Dùng thuốc tẩy tại nơi thoáng khí

Những khu vực thoáng mát là nơi tuyệt vời để sử dụng thuốc tẩy. Theo chuyên gia Sachleben, chất này có thể dẫn tới kích ứng đường hô hấp ở người nếu không biết cách sử dụng an toàn.

Do đó, khi cảm thấy bị đau họng hoặc đau mắt trong lúc lau chùi bằng chất tẩy, bạn hãy cố gắng làm thoáng không gian xung quanh. Trong trường hợp nghiêm trọng, đừng ngại ngần gọi cho các chuyên gia để được giúp đỡ. Những triệu chứng khác mọi người cần lưu ý khi vệ sinh nhà cửa bằng thuốc tẩy bao gồm ho, khó thở, thở khò khè và tức ngực.

Đi khám ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường

Ho, khó thở và đau tức ngực có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang hít phải chất độc.

Theo Trung tâm Phòng chống Ngộ độc New York, mọi người đừng ngại ngần gọi điện tới các cơ sở y tế nếu nhận thấy các triệu chứng bất thường sau khi vệ sinh với chất tẩy rửa. Chuyên gia có thể giúp bạn tìm nguyên nhân và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Trong trường hợp nghiêm trọng, nếu bạn hoặc ai đó hít phải, nuốt phải thứ gì đó độc hại, dẫn tới các dấu hiệu như khó thở, co giật hoặc bất tỉnh, hãy đi cấp cứu ngay lập tức.

