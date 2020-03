Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 4 sai lầm trong bổ sung dinh dưỡng mà các mẹ hay mắc phải

Chuyên gia Phan Thị Hiền Thu (bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, Bình Dương) chỉ ra những suy nghĩ và thói quen sai lầm trong việc bổ sung dinh dưỡng và mà các chị em hay mắc phải.

1. Sai lầm 1: Chỉ cần ăn uống đa dạng thực phẩm là đã đủ vitamin và khoáng chất

Thực tế lượng vitamin và khoáng chất sẽ bị tiêu hao trong quá trình vận chuyển, chế biến và bảo quản thức ăn. Các thực phẩm như rau, củ quả…chứa nhiều vitamin C, một số vitamin nhóm B, nhưng đây là những vitamin tan trong nước, rất dễ bị oxy hóa, khi dập nát, để lâu, để dưới nhiệt độ cao, nấu quá kỹ, hay nấu xong chưa ăn liền, cắt ra chưa ăn liền…sẽ mất một lượng vitamin đáng kể. Hay thức phẩm để đông lạnh, nhiệt độ thấp sẽ ức chế enzym phá hủy vitamin và khoáng chất. Quá trình chế biến nếu chế sai quy cách và không phù hợp với đặc tính sản phẩm, có thể làm mất chất dinh dưỡng và thay đổi đặc tính của sản phẩm. Do đó, việc ăn uống đa dạng thực phẩm thực sự chưa bảo đảm cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết mỗi ngày cho cơ thể bạn.

2. Sai lầm 2: Bổ sung Vitamin C càng nhiều càng tốt

Để đảm bảo cơ thể đủ vitamin C, phụ nữ phải nạp ít nhất 75 mg/ngày, trong khi nam giới là 90 mg/ngày. Thông thường, cơ thể chúng ta hấp thụ khoảng 200 mg vitamin C/ngày và giới hạn an toàn mỗi ngày là không quá 2.000 mg vitamin C. Lượng vitamin C dư thừa sẽ được cơ thể đào thải ra ngoài. Nếu nạp quá mức cần thiết trong thời gian dài có thể gây các tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa, chướng bụng, ợ nóng và sỏi thận. Do đó, nếu bạn bổ sung vitamin C dạng sủi liều cao 1000 mg thì chỉ nên thực hiện trong thời gian ngắn, từng đợt khoảng 10 – 20 ngày. Nếu dùng quá liều, có thể gây tăng hấp thu canxi từ đường ruột vào trong máu gây sỏi thận.

3. Sai lầm 3: Chỉ có Vitamin C là giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể

Thực tế là các tế bào của hệ thống miễn dịch trong cơ thể chúng ta được cấu thành từ các chất dinh dưỡng như protein (chất đạm), các vitamin A, C, D, các vitamin nhóm B và các khoáng chất như Sắt, Kẽm... Tất cả các thành phần này đều giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Vitamin A giúp biệt hóa tế bào biểu mô, nếu thiếu vitamin A dễ gây nhiễm khuẩn, trẻ em chậm lớn; Vitamin E là chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương; Sắt giúp chống lại các bệnh truyền nhiễm, Kẽm giúp tăng cường miễn dịch, làm lành vết thương và tăng vị giác...

Do đó đừng chỉ tập trung bổ sung vitamin C mà hãy ăn uống đa dạng các loại thực phẩm giàu vitamin A, E, D, Sắt, Kẽm hoặc bổ sung viên uống vitamin & khoáng chất A-Zn với hàm lượng phù hợp cho mọi người. Mỗi viên uống multivitamin chứa: 75mg vitamin C, 20mg kẽm (zinc), 5000 I.U vitamin A, 50mg sắt Fumarate...cung cấp đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cần thiết mỗi ngày cho mọi người.

4. Sai lầm 4: Chỉ ăn thường xuyên một vài món yêu thích

Bên cạnh việc bổ sung thêm viên uống vitamin tổng hợp và khoáng chất từ A-Zn mỗi ngày, thì mọi người cũng nên duy trì chế độ tập thể dục hàng ngày, tránh bị stress thường xuyên gây suy giảm hệ miễn dịch.

Đây là 4 suy nghĩ và thói quen sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải. Chuyên gia Phan Thị Hiền Thu cũng chia sẻ thêm, để tăng cường hệ miễn dịch trong mùa dịch, bên cạnh việc ăn chín uống sôi, mỗi ngày bổ sung thêm 1 viên multivitamin hay viên uống vitamin tổng hợp và khoáng chất từ A-Zn thì mọi người nhớ uống đủ nước, nên duy trì chế độ tập thể dục hàng ngày, tránh bị stress trong công việc, vì căng thẳng kéo dài cũng có thể làm suy giảm hệ miễn dịch.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitacap do công ty MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited - Thailand sản xuất. Địa chỉ: Phòng 5.12A, tầng 5, số 364, đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sản phẩm có thể tìm mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng trực tuyến tại https://bit.ly/38KoSUv. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem thêm tại website: http://vitacap.com.vn/.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.