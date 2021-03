Chuyên gia dinh dưỡng: Bắp cải có thể ngăn ngừa nhiều loại ung thư, nhưng 3 kiểu người này không nên ăn

Ăn bắp cải có rất nhiều lợi ích

Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh

Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh, Giám đốc Trung tâm tư vấn chuyên Khoa Dinh dưỡng sức khỏe Thần Quang, Đài Bắc cho biết, ngoài tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, bảo vệ mắt và duy trì sức khỏe của xương, bắp cải còn có thể giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Theo phân tích của Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh, một khẩu phần bắp cải nóng là 100 gram chứa khoảng 23 calo, 1,3 gram protein, gần như 0g chất béo, chỉ có 4,8 gram carbohydrate và 1,1 gram chất xơ.

Bắp cải có nhiều tác dụng đối với sức khỏe

Bởi vì bắp cải không có nhiều carbohydrate, không có chất béo, lại có thêm chất xơ, rất thích hợp làm nguồn rau cho chế độ ăn kiêng giảm đường. Ngoài ra, bắp cải có chứa kali và canxi giúp cơ thể bài tiết natri, rất thích hợp cho những người bị táo bón, phù nề.

Triệu Hàm Dĩnh giải thích thêm rằng, bắp cải có chứa vitamin A, B complex, axit folic, vitamin C... có lợi cho sức khỏe như chống oxy hóa, chống lão hóa, bảo vệ mắt, duy trì sức khỏe của xương và bảo vệ niêm mạc ruột.

Tác dụng chống ung thư tuyệt vời của bắp cải

Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh nói, loại rau thuộc họ cải này có chứa một nhóm chất được gọi là glucosinolate, là những hợp chất có chứa lưu huỳnh. Chúng bị phân hủy trong cơ thể để tạo thành các hợp chất hoạt tính sinh học như isothiocyanates, indoles, nitriles và thiocyanates có tác dụng chống ung thư.

Theo các nghiên cứu, indoles và isothiocyanates đã được phát hiện có khả năng ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại ung thư bao gồm ung thư bàng quang, đại tràng, vú, gan, phổi và dạ dày.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bắp cải có chứa sulforaphane, một hợp chất chứa lưu huỳnh có khả năng ức chế một loại enzyme nguy hiểm gọi là histone deacetylase (HDAC). Enzyme này chịu trách nhiệm về sự phát triển của tế bào ung thư.

Bắp cải có thể phòng ngừa được nhiều loại ung thư như vú, gan, phổi và dạ dày

Theo một nghiên cứu khác, bắp cải đỏ sở hữu một chất chống oxy hóa mạnh gọi là anthocyanin, (một hợp chất tạo màu sắc cho trái cây và rau quả), chất này đã được chứng minh là có tác dụng làm chậm sự nhân lên của các tế bào ung thư.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Nutrition cho thấy nước ép bắp cải có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư vú. Ăn các loại rau họ cải trong giai đoạn thanh thiếu niên có thể làm giảm 72% nguy cơ ung thư vú.

Bắp cải có thể giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt và giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Sulforaphane hoạt hóa một enzym ức chế khối u được gọi là phosphatase and tensin homolog (PTEN). Enzyme này đã được thấy là ngăn chặn khối u.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy các loại rau họ cải như cải xoăn, bắp cải và súp lơ xanh có thể ngăn ngừa nguy cơ ung thư đại tràng do sự hiện diện của sulforaphane. Bắp cải cũng có thể bảo vệ chống lại ung thư phổi do sự hiện diện của isothiocyanates và carotenoid, theo một nghiên cứu trên tờ Journal of the National Cancer Institute.

Những người tuyệt đối không ăn bắp cải

Mặc dù bắp cải có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng chuyên gia Triệu Hàm Dĩnh chỉ ra rằng có hai loại người cần chú ý khi ăn bắp cải

Người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ

Những người bị bướu cổ, đau dạ dày hay suy thận thì không nên ăn bắp cải

Bên trong bắp cải có chứa một lượng nhỏ goitrin, chất này có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây ra bệnh bướu cổ. Với người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải vì nếu không sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra.

Với những người này, nên ăn bắp cải ở một lượng vừa phải, trước khi ăn nên cắt từng lá, ngâm rửa rồi thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến bởi khi đó, goitrin sẽ bị phân hủy hết.

Người bị đau dạ dày không nên ăn bắp cải sống

Bắp cải là loại rau có chứa nhiều chất xơ nên có lợi cho sức khoẻ. Nhưng khi ăn quá nhiều bắp cải sống dễ làm sinh ra nhiều khí gây ra bệnh đầy bụng. Cách tốt nhất với những người bị bệnh đau dạ dày nên nấu chín bắp cải trước khi ăn để bảo vệ sức khoẻ của mình.

Người suy thận

Đặc biệt những người bị suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo cũng không nên dùng bắp cải. Đối với người táo bón, tiểu ít thì không nên ăn bắp cải sống hoặc dưa bắp cải muối mà phải nấu chín.

Nguồn: Aboluowang