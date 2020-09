Chuyện động trời ở Hà Tĩnh: Nâng khống giá thiết bị y tế từ 2 tỷ lên 12 tỷ ​

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang vào cuộc làm rõ vụ nhà thầu nâng khống gói trang thiết bị y tế gồm bộ máy giặt, máy sấy trị giá hơn 2 tỷ, nhưng được bán cho 4 bệnh viện với giá 12 tỷ đồng.

Theo đó, công an đang điều tra Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, địa chỉ số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh. Người đại diện pháp lý là bà Mai Thị Hoa.

Cơ quan điều tra xác định, từ 8/2018 đến tháng 12/2018, Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (Công ty TTBYT Hà Tĩnh) đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty cổ phần The One Việt Nam. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trung Dũng. Giá trị theo thỏa thuận mỗi bộ máy giặt, máy sấy là hơn 523 triệu đồng sau thuế. Tổng 4 bộ trang thiết bị này là gần 2,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Trong 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên, chỉ có 1 bộ máy giặt, máy sấy cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà được Công ty CP The One Việt Nam và Công ty thiết bị y tế Hà Tĩnh ký Hợp đồng kinh tế số 08082018/HĐKT/TBG/HT-TO ngày 8/8/2018; 3 còn lại mua bán không ký hợp đồng. 3 bộ còn lại được cung cấp cho các Bệnh viện huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc.



Qua xác minh điều tra, thời điểm này doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với một công ty thứ 3 là Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để nâng khống giá trị đầu vào của bộ trang thiết bị lên hơn 10 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp này bán bộ thiết bị cho 4 bệnh viện ở Hà Tĩnh với mức giá 12 tỷ đồng. Nâng khống giá trị 4 bộ máy giặt, máy sấy từ 2,1 tỷ lên 12 tỷ đồng.

Bộ máy giặt, máy sấy được bán cho các bệnh viện (ảnh H.A)

Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu xác định, từ tháng 7/2020, khi cảnh sát thu thập hồ sơ liên quan về gói thầu tại 4 bệnh viện trên thì bà Mai Thị Hoa đã liên hệ với Công ty CP The One Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ.



Tuy nhiên, do công ty này đã kê khai thuế giai đoạn đó nên không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu của bà Hoa. Hiện công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi Cục thuế Hà Tĩnh để làm rõ hành vi trốn thuế của Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.