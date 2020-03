Chuyện chưa kể về "bàn tay vàng" Aleen Keshishian: Từ cô gái di cư cho tới "bà trùm giải trí" quyền lực nắm vô số bí mật của Jennifer Aniston, Selena Gomez

Aleen Keshishian là một trong những quản lý tài năng hàng đầu tại Hollywood, được đồng nghiệp trong ngành nể trọng và các ngôi sao yêu quý.

Danh sách ngôi sao dưới trướng của bà không thiếu những tên tuổi đình đám như: Natalie Portman, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Paul Rudd, Orlando Bloom, Miranda Kerr...

Hiện bà là CEO của công ty quản lý tự sáng lập - Lighthouse. Ngoài việc quản lý tài năng, bà còn tham gia sản xuất phim với các tựa phim My Idiot Brother, Haven, Life of Crime, và Pride and Prejudice and Zombies cùng Jane Got a Gun.

Được nuôi dạy để trở thành người mạnh mẽ

Aleen Keshishian sinh ngày 3/2/1968 và lớn lên tại TP Manchester, bang New Hampshire thuộc miền Đông Bắc nước Mỹ. Ba mẹ bà là người gốc Armenia, di cư từ Beirut, Lebanon sang Mỹ năm 1968 để bà và anh trai có cơ hội giáo dục tốt hơn.

Ông bà Keshishian biết 5 thứ tiếng, chăm chỉ và tham vọng. Hai người rất tự hào về gốc gác của mình nên từ nhỏ đã dạy cho hai con tiếng Armenia và lịch sử dân tộc. Đây chính là tiền đề mở ra chương mới trong cuộc sống của Aleen Keshishian sau này.

Hơn thế nữa, ông bà còn dạy con mình trở thành một người mạnh mẽ. Ngay từ nhỏ, Aleen đã thấm nhuần tư tưởng chỉ cần làm việc cật lực và biết nắm bắt cơ hội, bà có thể biến bất cứ thứ gì mình mong muốn thành hiện thực.

Giới tính không phải là rào cản. Mẹ bà bảo: “Con có thể làm được mọi thứ mà anh con làm”. Ba bà dạy bà phải biết độc lập tự chủ, hôn nhân không phải là điều bắt buộc, và rằng bà đủ thông minh, mạnh mẽ để sống một mình nếu như bản thân mình thích.

Đến Harvard và dấn thân vào Hollywood

Aleen hứng thú với nghệ thuật từ nhỏ. Bà thích xem phim và kịch Broadway. Bà còn tham gia đóng kịch và giả vờ rằng người đóng chính với mình là Adam Sandler. Xuyên suốt thời cấp ba và đại học, bà cũng tham gia đạo diễn nhiều vở kịch.

Thế nên khi vào đại học, bà đã chọn học Mỹ Thuật tại đại học Harvard. Ở Harvard, bà gặp những người bạn mà sau này mình sẽ quản lý như đạo diễn Darren Aronofsky và Maya Forbes cùng nhà sản xuất phim Jesse Peretz.

Hồi còn sinh viên, Aleen đi làm thực tập cho một đạo diễn tuyển vai ở New York qua lời giới thiệu của một tổ chức cộng đồng Armenia. Người này nói Juliet Taylor là đạo diễn tuyển vai số một trong ngành. Thế nên, sau khi tốt nghiệp Harvard loại xuất sắc, bà nộp đơn xin làm thực tập cho Juliet Taylor rồi sau này trở thành trợ lý cho Juliet.

Bà nghĩ đã tìm ra sự nghiệp cho mình nhưng khi chứng kiến cô bé Claire Danes 12 tuổi (hiện là nữ chính phim truyền hình đình đám Homeland) trượt mất một vai diễn dù rất xuất sắc. Nghe cô bé khóc khi nhận được tin, bà sôi sục mong muốn hỗ trợ nâng đỡ các tài năng và muốn chuyển sang làm đại diện.

Khi đó, Sam Cohn, chủ sở hữu ICM - công ty đại diện tài năng lớn nhất ở New York, gọi cho Juliet Taylor, nói cần tuyển đại diện. Thế là Aleen đi phỏng vấn. Bà cứ ngỡ mình sẽ làm trợ lý cho Sam nhưng sau hai tiếng phỏng vấn, ông nói, "Rồi, cô vào làm đại diện nhé".

Ngỡ ngàng, bà đáp lại: "Nhưng tôi đâu biết phải làm gì đâu". Ông bảo: "Nghe này, nhiệm vụ của cô là giới thiệu nghệ sĩ này với một nghệ sĩ khác để sáng tạo nghệ thuật". Bà luôn thấy nhiệm vụ đó thật thiêng liêng.

Thành công với Natalie Portman, Jennifer Anniston, và Selena Gomez

Ngày thứ hai ở công việc mới, Aleen nhận cuộc gọi từ đạo diễn tuyển vai cho phim Leon: The Professional cần bà đến gặp một cô bé chưa có đại diện. Bà đến với sếp mình là Sam. Sau đó, gia đình cô bé hủy cuộc gặp với một đại diện lão làng khác đến từ ông lớn William Morris và chọn lính mới là Aleen Keshishian.

Cô bé đó chính là Natalie Portman. Chính Aleen đã sắp xếp để Natalie Portman đóng Black Swan do bạn đại học Darren Aronofsky đạo diễn. Vai diễn đã đem lại cho Natalie tượng vàng Oscar diễn xuất danh giá.

Thời gian sau, bà từ bỏ công việc đại diện chuyển sang làm quản lý tài năng. Vì làm việc với ít khách hàng hơn, Aleen muốn mình phải thực sự tin tưởng vào tài năng đó. Năm năm trước, Selena Gomez đã là sao sáng ở Disney và có sự nghiệp ca hát thành công. Khi đó, cô được ba mẹ quản lý từ trước đến giờ và muốn tách ra hoạt động độc lập.

Cô muốn dấn thân sang lĩnh vực thời trang, có tiếng nói hơn trong âm nhạc, và đóng phim với sao hạng A. Cô chọn Aleen làm quản lý. Năm 2015, Selena là nghệ sĩ nữ có thu nhập cao nhất nhì Hollywood. Ở mảng phim ảnh, cô đóng phim The Dead Don’t Die của đạo diễn độc lập tài danh Jim Jarmusch, đóng vai phụ trong phim được đề cử Oscar phim xuất sắc nhất The Big Short với Brad Pitt, và đóng chính với Timothée Chalamet trong A Rainy Day in New York của đạo diễn gạo cội Woody Allen.

Năm 2019, Aleen chuẩn bị cho màn tái xuất màn ảnh nhỏ cho Jennifer Aniston. Ngay khi gặp nhà sản xuất phim bộ The Morning Show, bà đã quyết định đây chính là tác phẩm Jennifer Aniston cần vì nó giúp cô thể hiện được diễn xuất đa dạng của mình. Vì là bộ phim đầu tiên của nền tảng Apple TV, Jennifer Aniston được hưởng thêm danh “người tiên phong của Apple TV” bên cạnh giải thưởng Screen Actors Guild cho vai diễn trong The Morning Show.

Đế chế của riêng mình

Gwyneth Paltrow dành điều này để nói về Aleen Keshishian: "Aleen là một người độc nhất vô nhị trong ngành quản lý. Cô hết sức thông minh, có học thức cao nhưng đồng thời cũng rất trải đời. Điều này thể hiện rõ qua cách cô ấy đàm phán. Aleen đặc biệt ở chỗ vì cô là người phụ nữ của gia đình. Cô ấy làm việc hết sức chăm chỉ nhưng vẫn nuôi dạy hai con khôn lớn, có một cuộc hôn nhân đẹp, và luôn gần gũi với gia đình mình.

Tôi nghĩ cô ấy nên thành lập công ty từ lâu rồi và cứ nói mãi. Tôi cảm thấy cô ấy cũng muốn thế. Aleen cũng sợ như bất kì ai, đặc biệt là phụ nữ thì lại càng thế nhưng cô ấy đã vượt qua tất cả để thành lập Lighthouse. Tôi rất mừng và thấy được truyền cảm hứng khi chứng kiến cô ấy ngày càng tiến xa với công ty, tìm được nguồn sức mạnh mới, giúp kiến tạo văn hóa. Tôi hết sức tự hào về cô ấy".

Aleen Keshishian thành lập Lighthouse vào năm 2016 vì bà nhận thấy thời thế đã thay đổi: Streaming (truyền thông) là hiện tại và tương lai. Bà muốn ứng dụng kinh nghiệm gần ba thập kỉ trong ngành truyền thông của mình vào công ty. Thay vì mô hình một quản lý - một hoặc hai khách hàng truyền thống. Bà muốn hướng tới mô hình nhiều quản lý - một khách hàng. Vi các quản lý sở hữu những thế mạnh khác nhau, giúp khách hàng phát huy tối đa tiềm năng của mình. Thêm vào đó, bà muốn phục vụ đối tượng khách hàng đa dạng hơn, từ diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch tới nhiếp ảnh gia, người mẫu, nhà soạn nhạc.

Aleen Keshishian khuyên người trẻ nếu muốn thành công thì hãy luôn hết mình trong bất kì công việc nào. Đừng giữ lửa cho những công việc mình mong đợi trong tương lai mà hãy tập trung tất cả cho hiện tại vì ta không biết được cơ hội ta đang có sẽ mở những cánh cửa nào cho ta ngày mai.

Luôn sẵn sàng làm nhiều hơn những gì được đòi hỏi. Hãy cố làm việc với những người giỏi nhất vì họ sẽ giúp kéo ta lên. Và sau cùng, nhớ phải biết ơn và thấy tự hào khi nhận được việc.