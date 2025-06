Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa thành công hai băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn. Đây là các băng nhóm được điều tra mở rộng từ chuyên án VN10 liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, nâng tổng số đối tượng bị bắt trong chuyên án đến thời điểm này là 1.500 đối tượng.

TP Hồ Chí Minh – địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy – đã và đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Hoạt động này nằm trong chuỗi cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân Phòng, chống ma túy năm 2025 với chủ đề: “Chung một quyết tâm – Vì một cộng đồng không ma túy”.

Hàng trăm trinh sát đã bất ngờ đột kích, khám xét nhiều địa điểm tại tỉnh Bình Dương và TP. Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), bắt giữ hơn 27 đối tượng; thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245 kg ma túy các loại, chuẩn bị thẩm lậu ra xã hội. Số lượng ma túy ước tính khoảng 140 kg, bao gồm ketamin, kẹo, cần sa, ma túy đá.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận, chúng tôi lần theo dòng chảy từ các đối tượng dương tính, sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng này tạo lập nhóm kín trên Telegram, sử dụng ứng dụng giao hàng công nghệ và chuyển phát nhanh để phân phối ma túy đến các đầu mối".

Tính đến hiện tại, từ chuyên án tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã chặt đứt hơn 500 nhánh và phân nhánh đường dây ma túy hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố; khởi tố 1.529 bị can, thu giữ trên 568 kg ma túy các loại. Cơ quan chức năng cũng chứng minh số tiền mà các đối tượng giao dịch lên đến hơn 29.000 tỷ đồng.

Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết thêm: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, chúng tôi đã triệt phá 1.996 vụ, bắt giữ 5.906 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP cũng như tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ".

Trên phạm vi cả nước, trong đợt cao điểm năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý hơn 17.000 vụ việc, bắt giữ trên 24.000 đối tượng và thu giữ hơn 1,6 tấn ma túy các loại.